MeeGo'a AMD'den destek geliyor

Geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Intel ve Nokia'nın birlikte duyurduğu MeeGo'a bir başka devden destek geliyor; AMD

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen MeeGo Konferansı 2010'da açıklama yapan AMD, Linux Derneğinin açık kaynaklı projesi olan MeeGo çalışmalarına dahil olduğunu ve projeye mühendislik kaynaklarını, zaman ve maddi destek yapacaklarını duyurdu.

Şirketin yazılımdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Ben Bar-Haim ise MeeGo'nun heyecan verici, açık kaynaklı bir işletim sistemi olduğunu dile getirirken; sistemin zamanla mobil ve gömülü cihaz üreticileri tarafından kullanılacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.