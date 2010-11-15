MeeGo'a AMD'den destek geliyor

Haber Editörü
Geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Intel ve Nokia'nın birlikte duyurduğu MeeGo'a bir başka devden destek geliyor; AMD
İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen MeeGo Konferansı 2010'da açıklama yapan AMD, Linux Derneğinin açık kaynaklı projesi olan MeeGo çalışmalarına dahil olduğunu ve projeye mühendislik kaynaklarını, zaman ve maddi destek yapacaklarını duyurdu.
Şirketin yazılımdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Ben Bar-Haim ise MeeGo'nun heyecan verici, açık kaynaklı bir işletim sistemi olduğunu dile getirirken; sistemin zamanla mobil ve gömülü cihaz üreticileri tarafından kullanılacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.
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sadece önemli olan ne kadar güçlü, ne kadar nüthiş, ne kadar hızlı bir işletim sistemi olması değil, aynı zamanda uygulama desteği son derece gelişmiş, hemen her konu hakkında mutlaka bir uygulama bulabileceğiniz işletim sistemi olması. aksi takdirde maemo gibi elde patlar. umarım nokia uygulama konusunda her türlü desteği verir geliştiricilere.
Konuyu özetleyen bir durum olmuş katılıyorum
Bu şekilde bir ittifak tabiki olabilir ayrıca oldu yani ve bu gerçekten dev bir ittifak oluyor yani meego gerçekten muhteşem bir sistem olacak.
Şimdi nokia nın karşısında savaşacağı rakipler belli android - ios ve wm mobile bu sistemler artık yerlerini pekiştirdiler ve yapabildikleri belli ama meego yeri daha belli değil ve bu 3 sistemide çok farklı olarak ezip geçebilir ve bu kapasitede bir sistem yani.
Yani sonuç olarak nokia düşük ve orta-yüksek segmentte symbian yüksek segmentte ise meego yu kullanıcılara sunacaktır.
Yalnız meegoyu küçümsememek gerekiyor çünkü maemo nun bayağı bir gelişmiş hali olacaktır...