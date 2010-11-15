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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MeeGo'a AMD'den destek geliyor

8 yıl
7,7b
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19
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Intel ve Nokia'nın birlikte duyurduğu MeeGo'a bir başka devden destek geliyor; AMD

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen MeeGo Konferansı 2010'da açıklama yapan AMD, Linux Derneğinin açık kaynaklı projesi olan MeeGo çalışmalarına dahil olduğunu ve projeye mühendislik kaynaklarını, zaman ve maddi destek yapacaklarını duyurdu.

Şirketin yazılımdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Ben Bar-Haim ise MeeGo'nun heyecan verici, açık kaynaklı bir işletim sistemi olduğunu dile getirirken; sistemin zamanla mobil ve gömülü cihaz üreticileri tarafından kullanılacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.


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Mr. Jingles 8 yıl
Daha bunlar başlangıç. Çıktığında çok daha büyük destek görecek.
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Windows10 8 yıl

sugar_klavyeci

Daha bunlar başlangıç. Çıktığında çok daha büyük destek görecek.

sadece önemli olan ne kadar güçlü, ne kadar nüthiş, ne kadar hızlı bir işletim sistemi olması değil, aynı zamanda uygulama desteği son derece gelişmiş, hemen her konu hakkında mutlaka bir uygulama bulabileceğiniz işletim sistemi olması. aksi takdirde maemo gibi elde patlar. umarım nokia uygulama konusunda her türlü desteği verir geliştiricilere.
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ugacomtr 8 yıl
meego yu 4 gözle beklemekteyim. maemonun gücünü n900 le tattıktan sonra gelişmiş halini inanılmaz derecede merak ediyorum. çıkması muhtemel "n9" modelinin bir şaheser olacağına inanıyorum. bu kadar düşüşten sonra bir kral getirmesi gerektiğini herkesten daha iyi biliyorlardır.
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Alper# 8 yıl
MeeGo Windows 7 Phone gibi olacak. Bu kadar destek verilse bile son sözü kullanıcı söyleyecek. Android gerçekten çok sevildi. Android varken MeeGo benim için birşey anlam etmiyor. Hele Nokia bu işin içinde varsa.
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anelka39 8 yıl

ugacomtr

meego yu 4 gözle beklemekteyim. maemonun gücünü n900 le tattıktan sonra gelişmiş halini inanılmaz derecede merak ediyorum. çıkması muhtemel "n9" modelinin bir şaheser olacağına inanıyorum. bu kadar düşüşten sonra bir kral getirmesi gerektiğini herkesten daha iyi biliyorlardır.



Konuyu özetleyen bir durum olmuş katılıyorum
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acbold 8 yıl
nokia sybian dan vazgeçmemeyi kafaya takınca.ve diğer üreticiler android ve windows mobile ile nokia'ya fark atınca.nokia böyle bi ittifak oluşturmuş rakip telefon üreticilerine karşı... ana fikir bu gibi sanki. sizce ?
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WOWOZANGE 8 yıl

acbold

nokia sybian dan vazgeçmemeyi kafaya takınca.ve diğer üreticiler android ve windows mobile ile nokia'ya fark atınca.nokia böyle bi ittifak oluşturmuş rakip telefon üreticilerine karşı... ana fikir bu gibi sanki. sizce ?



Bu şekilde bir ittifak tabiki olabilir ayrıca oldu yani ve bu gerçekten dev bir ittifak oluyor yani meego gerçekten muhteşem bir sistem olacak.
Şimdi nokia nın karşısında savaşacağı rakipler belli android - ios ve wm mobile bu sistemler artık yerlerini pekiştirdiler ve yapabildikleri belli ama meego yeri daha belli değil ve bu 3 sistemide çok farklı olarak ezip geçebilir ve bu kapasitede bir sistem yani.

Yani sonuç olarak nokia düşük ve orta-yüksek segmentte symbian yüksek segmentte ise meego yu kullanıcılara sunacaktır.
Yalnız meegoyu küçümsememek gerekiyor çünkü maemo nun bayağı bir gelişmiş hali olacaktır...
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aceleciburak 8 yıl
Destek vermesine şaşmadım AMD fusion gibi az güç tüketen aynı zamanda Gpu barındıran rekabet oranı yüksek işlemcilerle geliyor fusion işlemcilerin 1.0 ve 1.2 Ghz old düşünürsek Media oynatıcılar için baya iyi olacaktır intel in X86 lı ATOM Z600 serisinden güçlü olacaktır fusion sadece biraz çalışması gerekecek AMD nin Android olayına karşı Intel,Nokia,AMD ittfakı olacak galiba bekleyip göreceğiz
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danGerfuLL 8 yıl
Bu kadar destekle ortaya iyi bir sonuç çıkması gerek.
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