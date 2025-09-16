Megawatt ölçeğinde SOLO mikro-modüler reaktörler için kritik ortaklık

Terra Innovatum, 2025’in başında ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu’na (NRC) Düzenleyici Katılım Planı sunmuş, ardından SOLO için temel tasarım kriterleri raporunu iletmişti. NRC, inceleme sürecini 2025 sonunda tamamlamayı, rapora ilişkin güvenlik değerlendirmesini ise 2026 Nisan’ında yayımlamayı planlıyor.
SOLO mikro-modüler reaktör
Isı transferi için helyum gazı kullanan sistem, bu sayede klasik nükleer santrallerdeki gibi soğutma suyu ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ayrıca tasarım, tamamen otonom çalışmaya imkan tanıyor ve fabrikada seri üretimle hızlı şekilde küresel dağıtıma uygun hale geliyor.
Terra Innovatum, SOLO’nun doğası gereği güvenli olduğunu vurguluyor. Reaktör çekirdeğinin erime veya patlama ihtimali bulunmadığı, sürekli güç sağlayacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. 2,5 metre kalınlığındaki beton biyolojik kalkan ile çevrili reaktör için ayrıca geniş bir tahliye alanına gerek duyulmuyor. Şirket, kW başına 0.07 dolar maliyet ve 15 ila 45 yıla varan kullanım ömrü vadediyor.
Yeni iş birliği kapsamında iki şirket, ortak fizibilite çalışmaları, bileşen tasarımı, mühendislik doğrulamaları ve risk değerlendirmeleri yürütecek. Bu süreç, SOLO'nun ticarileşme yolculuğunu hızlandırarak uzak bölgelerde ve kritik altyapı projelerinde karbonsuz enerji ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefliyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...