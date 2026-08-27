Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mekke Savunma Anlaşması genişliyor: Bangladeş'ten olumlu mesaj

    Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Bangladeş davet edildi. Bangladeş'in bu davete olumlu yaklaştığı açıklandı.

    Mekke Savunma Anlaşması genişliyor: Bangladeş'ten olumlu mesaj Tam Boyutta Gör
    Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması genişliyor. Mekke Anlaşması’na Bangladeş davet edildi ve Bangladeş’in bu davete olumlu yaklaştığı açıklandı.

    Bangladeş’te bu yılın başında göreve başlayan Başbakan Tarık Rahman, geçen hafta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak Humayun Kabir’i göreve getirdi. Yeni Bakan Kabir, Mekke Anlaşması’na katılım konusunda olumlu mesaj verdi.

    Bakan Humayun Kabir, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

    "Başbakan Rahman liderliğinde hükümet kurulduktan sonra farklı alanlardaki anlaşmalara katılım konusunda bilgilendirildik ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na olumlu bir karşılık vermeyi umuyoruz. Batı Asya'da İslam ülkeleri arasında bir güvenlik anlaşması varsa, orada yer almamız sıra dışı bir durum değil. Görelim bakalım, konu olumlu değerlendiriliyor" dedi.

    Bangladeş’e saldıran, Türkiye’ye saldırmış sayılacak

    Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nda “kolektif savunma” mekanizması bulunuyor. Buna göre anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, tüm taraflara yapılmış kabul ediliyor.

    Bangladeş’in anlaşmaya katılması halinde bu mekanizma Bangladeş için de geçerli olacak. Böylece Bangladeş’e yönelik silahlı bir saldırı, anlaşmanın diğer taraflarına yönelik de gerçekleştirilmiş kabul edilecek.

    Mekke Ortak Savunma Anlaşması nedir?

    Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı. Anlaşma bu üç ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi, ortak savunma kapasitesini artırmayı ve bölgesel istikrarı desteklemeyi amaçlıyor. Savunma sanayisi, askeri birlikte çalışabilirlik, terörle mücadele ve deniz ticaret yollarının güvenliği de iş birliği alanları arasında yer alıyor.

    Mekke Savunma Anlaşması genişliyor: Bangladeş'ten olumlu mesaj Tam Boyutta Gör

    Anlaşmanın en dikkat çekici maddesini ise kolektif savunma mekanizması oluşturuyor. Buna göre Türkiye, Suudi Arabistan veya Pakistan'dan herhangi birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek.

    Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve saldırgan bir askeri blok oluşturma amacı taşımadığı özellikle vurgulanıyor. Türkiye açısından anlaşmanın NATO üyeliğine veya mevcut uluslararası yükümlülüklere alternatif olmadığı, bunları tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtiliyor. Mekke Anlaşması'nın Bangladeş başta olmak üzere daha fazla İslam ülkesiyle genişlemesi hedefleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    desperados 3 türkçe yama doctor manhattan peugeot 3008 neden tutulmadı hesap hareketleri silme 1.4 is

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum