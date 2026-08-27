Mekke Savunma Anlaşması genişliyor: Bangladeş'ten olumlu mesaj

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması genişliyor. Mekke Anlaşması’na Bangladeş davet edildi ve Bangladeş’in bu davete olumlu yaklaştığı açıklandı.

Bangladeş’te bu yılın başında göreve başlayan Başbakan Tarık Rahman, geçen hafta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak Humayun Kabir’i göreve getirdi. Yeni Bakan Kabir, Mekke Anlaşması’na katılım konusunda olumlu mesaj verdi.

Bakan Humayun Kabir, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan Rahman liderliğinde hükümet kurulduktan sonra farklı alanlardaki anlaşmalara katılım konusunda bilgilendirildik ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na olumlu bir karşılık vermeyi umuyoruz. Batı Asya'da İslam ülkeleri arasında bir güvenlik anlaşması varsa, orada yer almamız sıra dışı bir durum değil. Görelim bakalım, konu olumlu değerlendiriliyor" dedi.

Yapay zeka can almaya başladı: Rusya’nın trajik İHA saldırısı 2 gün önce eklendi

Bangladeş’e saldıran, Türkiye’ye saldırmış sayılacak

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nda “kolektif savunma” mekanizması bulunuyor. Buna göre anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, tüm taraflara yapılmış kabul ediliyor.

Bangladeş’in anlaşmaya katılması halinde bu mekanizma Bangladeş için de geçerli olacak. Böylece Bangladeş’e yönelik silahlı bir saldırı, anlaşmanın diğer taraflarına yönelik de gerçekleştirilmiş kabul edilecek.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması nedir?

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı. Anlaşma bu üç ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi, ortak savunma kapasitesini artırmayı ve bölgesel istikrarı desteklemeyi amaçlıyor. Savunma sanayisi, askeri birlikte çalışabilirlik, terörle mücadele ve deniz ticaret yollarının güvenliği de iş birliği alanları arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Anlaşmanın en dikkat çekici maddesini ise kolektif savunma mekanizması oluşturuyor. Buna göre Türkiye, Suudi Arabistan veya Pakistan'dan herhangi birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek.

Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve saldırgan bir askeri blok oluşturma amacı taşımadığı özellikle vurgulanıyor. Türkiye açısından anlaşmanın NATO üyeliğine veya mevcut uluslararası yükümlülüklere alternatif olmadığı, bunları tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtiliyor. Mekke Anlaşması'nın Bangladeş başta olmak üzere daha fazla İslam ülkesiyle genişlemesi hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: