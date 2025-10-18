Giriş
    Meksika, GTA ve Mortal Kombat gibi şiddet içeren oyunlara ek vergi getiriyor

    Meksika hükümeti şiddet içeren video oyunlarına ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi'nin onayladığı yeni düzenlemeden GTA ve Mortal Kombat gibi popüler oyunlar doğrudan etkilenecek.

    Meksika şiddet içeren oyunlara ek vergi getiriyor Tam Boyutta Gör
    Meksika hükümeti, şiddet içeren oyunlara vergi getirilmesi konusunda önemli bir adım daha attı. Meksika Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz Cuma günü bu tür oyunlara %8 oranında ek vergi getirilmesini öngören bir mali paketi onayladı. Yeni düzenleme, Meksika'nın oyun derecelendirme sisteminde "C" ve "D" olarak sınıflandırılan oyunları kapsayacak.

    Bahse konu C kategorisi, 18 yaş ve üzeri oyuncular için uygun olan oyunları ifade ederken, D kategorisi yalnızca yetişkinlere yönelik içeriklere işaret ediyor. Dolayısıyla, Grand Theft Auto ve Mortal Kombat gibi yüksek şiddet içerikli popüler oyun serileri bu yeni vergi yükümlülüğünün hedefi olacak.

    Meksika şiddet içeren oyunlara ek vergi getiriyor Tam Boyutta Gör

    Hem fiziksel hem de dijital oyunlardan alınacak

    Önerge ilk olarak Eylül ayı başında ortaya çıktığında, yetkililer şiddet içeren video oyunlarının gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savunmuşlardı. Ayrıca bu tür oyunların gençlerde saldırganlık düzeyini artırabileceği ve sosyal ile psikolojik sorunlara yol açabileceği öne sürüldü. Ancak bu görüşleri destekleyen somut bulgular kamuoyuyla paylaşılmış değil.

    Meksika şiddet içeren oyunlara ek vergi getiriyor Tam Boyutta Gör

    Yeni vergi hem fiziksel hem de dijital oyunlara uygulanacak. Ücretsiz oynanabilen (free-to-play) oyunlarda ise oyun içi satın almalar ve mikro ödemeler bu %8'lik vergiye tabi olacak. Yasa tasarısı henüz kabul edilmedi, ancak Temsilciler Meclisi'nden onay alması, yürürlüğe girmesinin önündeki önemli bir engeli aşmış olduğu anlamına geliyor.

    Kaynakça https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2026.pdf https://insider-gaming.com/mexico-moves-closer-to-putting-a-tax-on-violent-video-games/
