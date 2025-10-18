Meksika, GTA ve Mortal Kombat gibi şiddet içeren oyunlara ek vergi getiriyor

Bahse konu C kategorisi, 18 yaş ve üzeri oyuncular için uygun olan oyunları ifade ederken, D kategorisi yalnızca yetişkinlere yönelik içeriklere işaret ediyor. Dolayısıyla, Grand Theft Auto ve Mortal Kombat gibi yüksek şiddet içerikli popüler oyun serileri bu yeni vergi yükümlülüğünün hedefi olacak.
Hem fiziksel hem de dijital oyunlardan alınacak
Önerge ilk olarak Eylül ayı başında ortaya çıktığında, yetkililer şiddet içeren video oyunlarının gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savunmuşlardı. Ayrıca bu tür oyunların gençlerde saldırganlık düzeyini artırabileceği ve sosyal ile psikolojik sorunlara yol açabileceği öne sürüldü. Ancak bu görüşleri destekleyen somut bulgular kamuoyuyla paylaşılmış değil.
Yeni vergi hem fiziksel hem de dijital oyunlara uygulanacak. Ücretsiz oynanabilen (free-to-play) oyunlarda ise oyun içi satın almalar ve mikro ödemeler bu %8'lik vergiye tabi olacak. Yasa tasarısı henüz kabul edilmedi, ancak Temsilciler Meclisi'nden onay alması, yürürlüğe girmesinin önündeki önemli bir engeli aşmış olduğu anlamına geliyor.
