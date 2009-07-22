MemorySolution, 64GB kapasiteli yeni SSD modelini tanıttı

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Depolama çözümleri üzerine çalışan MemorySolution firması, Maxflash markalı yeni katı hâl sürücüsünü (SSD) duyurdu. Firmanın 64GB depolama kapasitesine sahip yeni SSD modeli, Multi Level Cell (MLC) tipi NAND flash bellek yongalarını ve JMicron tarafından hazırlanan flash kontrolcüsünü kullanıyor. 160MB/sn okuma ve 70MB/sn yazma hızlarını destekleyen depoplama sürücüsü, SATA-II ara birimini destekliyor ayrıca üzerinde miniUSB konnektörü de yer alıyor. Üç yıllık garanti ile satışa sunulan 64GB kapasiteli yeni SSD modelinin yurt dışı fiyatı ise 185$ olarak belirlenmiş.

SSD teknolojisi, sabit diskler ile kıyaslandığında önemli bazı avantajlara sahip. Performans noktasında daha iddialı olan katı hâl sürücüleri aynı zamanda hem daha sessiz çalışıyor hem daha az güç tüketiyor üstelik hareketli parça içermemeleri nedeniyle daha yüksek veri güvenliği sağlayabiliyorlar. İşte tüm bu nedenlerden ötürü SSD'lerin zamanla ortak depolama standardı olması bekleniyor.