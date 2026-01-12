Menzil uzatıcı sisteme sahip Chery iCar V27 üretim hattından indi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Chery’nin iCar (dış pazarlarda iCaur) markasına ait V27 SUV modeli Çin’de üretim hattından indi. Aralık 2025’te ön siparişe açılan V27, iCar ürün gamındaki en büyük model olmasının yanı sıra markanın ilk menzil uzatıcıya sahip (EREV) aracı olma özelliğini taşıyor. Modelin resmi lansmanının bu yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. iCar V27, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlarla satışa sunulacak.

iCar V27, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında V27, klasik offroad SUV çizgilerini koruyor. Köşeli ve kutu formundaki gövde yapısı, yuvarlak farlar, geleneksel kapı kolları, çamurluklardaki siyah plastik dodikler, dikey konumlandırılmış stop lambaları, yana doğru açılan bagaj kapağı ve üzerine entegre edilen yedek lastik, modelin arazi karakterini vurguluyor. Boyutlarıyla da dikkat çeken iCar V27; 4.909 mm uzunluğa, 1.976 mm genişliğe, 1.855 mm yüksekliğe ve 2.910 mm aks mesafesine sahip.

V27’nin menzil uzatıcı sistemi, 1.5 litrelik turbo benzinli bir motor ve elektrik motorlarından oluşuyor. Sistem, 20,6 kWsa ve 34 kWsa kapasiteli batarya paketleriyle eşleştirilmiş durumda. Benzinli motorun maksimum gücü 141 beygir olarak açıklandı. Toplam güç ise arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli versiyona göre değişiyor.

Yeni Peugeot 408 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 sa. önce eklendi

Arkadan itişli versiyon 248 beygir güç üretirken, dört tekerlekten çekişli versiyonun toplam gücü 449 beygire ulaşıyor. Güçlü seçenek, 0’dan 100 km/s hıza 5,5 saniyede çıkabiliyor. CLTC normlarına göre saf elektrik menzili 210 km olan modelin toplam menzili ise 1.200 km olarak belirtiliyor. Arkadan itişli versiyonun menzil detayları ise henüz paylaşılmış değil.

Tam Boyutta Gör Sürüş destek sistemleri tarafında iCar V27, Chery’nin Falcon 700 sistemiyle donatılmış durumda. Horizon Robotics imzalı Journey J6P işlemciden güç alan bu sistem 560 TOPS işlem gücüne sahip. Araç çevresine yerleştirilen toplam 27 sensör, gelişmiş sürüş destek fonksiyonlarını destekliyor.

İç mekânda ise 15,4 inç büyüklüğünde, 2.5K çözünürlüklü bir merkezi multimedya ekranı yer alıyor. Sistem, Qualcomm Snapdragon 8295P işlemciyle destekleniyor. Kokpitte ayrıca dijital gösterge ekranı, dikdörtgen havalandırma ızgaraları ve multimedya ekranının altında konumlandırılmış fiziksel kontrol tuşları bulunuyor. Donanım listesinde bölünmüş cam tavan, elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar ile birlikte koltuk ısıtma ve havalandırma gibi konfor odaklı özellikler de yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Menzil uzatıcı sisteme sahip Chery iCar V27'nin üretimi başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: