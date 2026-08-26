Merakla beklenen Exodus 2027’de geliyor! “Yeni Mass Effect”

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BioWare’in Mass Effect serisini anımsatan yapısıyla dikkat çeken bilim kurgu aksiyon RPG’si Exodus, uzun süren bekleyişin ardından çıkış tarihine kavuştu. Archetype Entertainment tarafından geliştirilen yapım, zaman genişlemesini merkeze alan hikayesi, dallanan anlatımı ve farklı özelliklere sahip ekip arkadaşlarıyla benzersiz bir tat yaşatmaya çalışacak.

Dünya’dan 40 bin ışık yılı uzakta

Exodus, insanlığın Dünya’nın yaşanamaz hale gelmesinin ardından yeni yaşam alanları bulmak için uzaya yayıldığı bir gelecekte geçiyor. İnsanlar, Dünya’dan yaklaşık 40 bin ışık yılı uzaklıktaki yaşanabilir yıldız sistemlerine ulaşmak için ark gemilerini kullanıyor. Ancak bu gemilerin hedeflere farklı zamanlarda ulaşması, oyunun temelini oluşturan zaman genişlemesi kavramını ortaya çıkarıyor.

İlk ulaşan topluluklar, aradan geçen on binlerce yıl boyunca genetik modifikasyonlar üzerinde çalışarak insan bedenini değiştirdi ve kendilerine Celestial adını verdi. Oyunun anlatısında zaman genişlemesi aynı zamanda karakterlerin ve oyuncunun kararlarının sonuçlarını da çok uzak bir geleceğe taşıyor.

Celestial’ler, Dünya’dan götürülen bazı hayvanlar üzerinde de benzer teknolojiler kullandı. Kurt, kurbağa ve ayı gibi canlıların yanı sıra farklı türler de teknolojik müdahaleler sonucunda daha yüksek bir bilince kavuştu. Awakened olarak adlandırılan bu canlılar konuşabiliyor ve gelişmiş yetenekler sergileyebiliyor.

Oyuncular, hikayenin merkezindeki Jun Aslan'a eşlik eden bu karakterlerden bazılarını savaş sırasında doğrudan kullanabiliyor.

Merhaba Awakened ahtapot Salt

Gamescom kapsamında yayınlanan yeni sinematik oynanış fragmanının merkezinde Salt isimli Awakened ahtapot yer alıyor. Bir paralı asker ve ödül avcısı olan Salt, Jun'un ekibine katılan karakterlerden biri.

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Salt, çevresine yerleştirilmiş taşınabilir bir akvaryumdan oluşan özel bir mekanik savaş giysisi kullanıyor. Bu araç sayesinde karada savaşabilen karakter, özellikle uzun menzilli keskin nişancılık, hızlı kaçış manevraları ve düşmanların görüşünü bozmak için kullandığı mürekkep benzeri sis perdeleriyle öne çıkıyor. Fragmanda Salt'ın yalnızca savaş yeteneklerinden ibaret olmadığı da gösteriliyor.

Salt dışında Jun Aslan'ın ekibinde Tom Vargas, Elise Charroux, Phaedra Nath ve Suliman bulunuyor. Her karakterin farklı bir arka plan hikayesi mevcut.

Mass Effect ekibinden önemli isimler geliştirici kadrosunda

Exodus'un Mass Effect ile benzerlikleri yalnızca oynanış ve türle sınırlı değil. Archetype Entertainment'ın kadrosunda BioWare geçmişine sahip çok sayıda isim bulunuyor. Zaten o yüzden Mass Effect’in ruhani devamı olarak görülüyor.

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Stüdyo, 2019'da Wizards of the Coast tarafından mevcut Dungeons & Dragons ve Magic: The Gathering markalarından bağımsız yeni fikri mülkler geliştirmek amacıyla kuruldu. Kurucusu James Ohlen, BioWare'de 22 yıl çalıştı ve Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic ve Dragon Age: Origins gibi RPG'lerde üst düzey yaratıcı görevler üstlendi.

Ohlen'in oluşturduğu ekipte BioWare'den Star Wars: The Old Republic üzerinde çalışan Chad Robertson ile Mass Effect ve Mass Effect 2'nin yazarı Drew Karpyshyn de yer aldı. Kadroda Naughty Dog, 343 Industries ve Blizzard gibi stüdyolardan gelen geliştiriciler de bulunuyor. Halo 4'ün yönetmeni Chris King oyunun direktörlüğünü üstlenirken, bilim kurgu yazarı Peter F. Hamilton oyunun genişletilmiş evreni için yaratıcı danışman ve yazar olarak görev yapıyor.

Unreal Engine 5 ve zaman genişlemesi merkezde

Exodus, temelinde ise şaşırtıcı olmayacak bir şekilde Unreal Engine 5 bulunuyor. Oyunun en önemli mekanik ve anlatı unsuru ise Time Dilation olarak adlandırılan zaman genişlemesi sistemi. Oyunda ışık hızına yakın seyahat edildiği için Jun için uzayda geçen birkaç gün ya da hafta, kendi gezegenindeki (Lidon) insanlar için yıllara hatta on yıllara denk gelecek.

Bu sistemde verilen kararların etkileri çok uzun zaman dilimleri boyunca ilerleyerek Jun'a yakın karakterlerin yaşamlarını ve oyunun dünyasını değiştirebilecek. Bu sistem, geliştiricinin açıklamalarına göre rol yapma oyunlarında daha önce görülmemiş ölçekte sonuçlar ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Exodus çıkış tarihi ne zaman?

Exodus, 7 Nisan 2027'de PC'de Steam ve Epic Games Store üzerinden, PlayStation 5 ve Xbox Series S ile Xbox Series X platformlarında oyuncularla buluşacak.

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Merakla beklenen Exodus 2027’de geliyor! “Yeni Mass Effect”

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