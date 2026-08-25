Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Witcher 4 için ilk kez tarih verildi: Stüdyonun en büyük oyunu olacak

    CD Projekt Red, The Witcher 4 için 2028 yılının hedeflendiğini açıkladı. Ciri’nin başrolde olacağı oyun, şirketin bugüne kadarki en büyük ve iddialı projesi olacak.

    Merakla beklenen The Witcher 4 için ilk kez tarih verildi Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red, uzun süredir geliştirdiği yeni The Witcher oyunu için ilk kez hedeflenen çıkış dönemini açıkladı. Stüdyonun eş CEO’su Michal Nowakowski, The Witcher 4’ün 2028’de piyasaya çıkmasının hedeflendiğini duyurdu.

    En büyük ve en iddialı proje olacak

    Gamescom 2026 öncesinde yayınlanan videoda konuşan Nowakowski, CD Projekt Red ekibinin Ciri’nin başrolde olduğu yeni bir Witcher destanı üzerinde çalıştığını söyledi. Oyunun geliştirilmesinde 500’den fazla kişinin görev yaptığını belirten yönetici, The Witcher 4’ün büyük ve sürükleyici bir açık dünyaya, yoğun aksiyon içeren oynanışa ve oyuncular üzerinde uzun süre etki bırakması hedeflenen kapsamlı bir hikayeye sahip olacağını ifade etti.

    Nowakowski, oyunun şirketin bugüne kadarki en büyük, en iddialı ve en kapsamlı projesi olduğunu da vurguladı. Ancak Gamescom 2026 kapsamında The Witcher 4 için henüz kesin bir çıkış tarihi paylaşılmayacak. Buna rağmen CD Projekt Red, oyunun 2028 çıkış penceresini hedeflediğini açıkladı.

    The Witcher 4’ten önce yeni içerikler gelecek

    Merakla beklenen The Witcher 4 için ilk kez tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan oyuncuların yeni Witcher içeriği için 2028’i beklemesi gerekmeyecek. CD Projekt Red, Gamescom 2026 kapsamında The Witcher 3 için hazırlanan Songs of the Past DLC’sini tanıtacak. Genişlemenin 2027'de yayınlanması planlanıyor. The Witcher 4 ise etkinlikte gösterilmeyecek.

    CD Projekt Red'in Witcher evrenindeki tek yeni projesi The Witcher 4 de değil. Şirket aynı evrende geçen ve Project Sirius kod adıyla geliştirilen çok oyunculu bir yapım üzerinde de çalışıyor.

    Ancak bu projede son dönemde personel azaltımına gidildi. CD Projekt Red, ağustos ayının başlarında Project Sirius üzerinde çalışan bazı personelin işten çıkarıldığını doğrulamıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 3 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oceral sprey kullanıcı yorumları araç muayene gecikme cezası affı uzatildi bosch çamaşır makinesine elektrik gelmiyor james bond izleme sırası marş basıyor araba çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum