The Witcher 4 için ilk kez tarih verildi: Stüdyonun en büyük oyunu olacak

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Tam Boyutta Gör CD Projekt Red, uzun süredir geliştirdiği yeni The Witcher oyunu için ilk kez hedeflenen çıkış dönemini açıkladı. Stüdyonun eş CEO’su Michal Nowakowski, The Witcher 4’ün 2028’de piyasaya çıkmasının hedeflendiğini duyurdu.

En büyük ve en iddialı proje olacak

Gamescom 2026 öncesinde yayınlanan videoda konuşan Nowakowski, CD Projekt Red ekibinin Ciri’nin başrolde olduğu yeni bir Witcher destanı üzerinde çalıştığını söyledi. Oyunun geliştirilmesinde 500’den fazla kişinin görev yaptığını belirten yönetici, The Witcher 4’ün büyük ve sürükleyici bir açık dünyaya, yoğun aksiyon içeren oynanışa ve oyuncular üzerinde uzun süre etki bırakması hedeflenen kapsamlı bir hikayeye sahip olacağını ifade etti.

Nowakowski, oyunun şirketin bugüne kadarki en büyük, en iddialı ve en kapsamlı projesi olduğunu da vurguladı. Ancak Gamescom 2026 kapsamında The Witcher 4 için henüz kesin bir çıkış tarihi paylaşılmayacak. Buna rağmen CD Projekt Red, oyunun 2028 çıkış penceresini hedeflediğini açıkladı.

The Witcher 4’ten önce yeni içerikler gelecek

Tam Boyutta Gör Öte yandan oyuncuların yeni Witcher içeriği için 2028’i beklemesi gerekmeyecek. CD Projekt Red, Gamescom 2026 kapsamında The Witcher 3 için hazırlanan Songs of the Past DLC’sini tanıtacak. Genişlemenin 2027'de yayınlanması planlanıyor. The Witcher 4 ise etkinlikte gösterilmeyecek.

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CD Projekt Red'in Witcher evrenindeki tek yeni projesi The Witcher 4 de değil. Şirket aynı evrende geçen ve Project Sirius kod adıyla geliştirilen çok oyunculu bir yapım üzerinde de çalışıyor.

Ancak bu projede son dönemde personel azaltımına gidildi. CD Projekt Red, ağustos ayının başlarında Project Sirius üzerinde çalışan bazı personelin işten çıkarıldığını doğrulamıştı.

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Merakla beklenen The Witcher 4 için ilk kez tarih verildi

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