Eylül ayındaki oyun çılgınlığı stüdyoları korkuttu: Geri adım atan Valor Mortis oldu

Valor Mortis, Ekim Ayına Ertelendi
Marvel's Wolverine, The Blood of Dawnwalker, Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Minecraft Dungeons II gibi yüksek beklentiyle gelen oyunlar adeta üst üste çıkacak. Tüm bu oyunlar, oyuncuların zamanı ve tabii parası için birbiriyle yarışmak zorunda kalacak. Böyle bir ortamda en azından birkaç oyunun normalde satacağından daha az satması neredeyse kaçınılmaz duruyor. Oyun şirketleri de bunun farkında olduğu için erteleme haberleri gelmeye başladı.
İlk geri adımı atan ise Lyrical Games oldu. Şirket, merakla beklenen yeni oyunu Valor Mortis'i 24 Eylül'den 13 Ekim'e erteledi. Stüdyo, bu yeni tarihte oyunun başarı şansının daha yüksek olacağını ifade etti.
Birinci şahıs bakış açısından oynanan bir soulslike olan Valor Mortis, Napolyon Fransa'sının alternatif bir versiyonunda geçiyor. Oyuncular, Napolyon'un bitmek bilmeyen savaşlarının tüm kıtaya korkunç bir veba yaydığı çarpık bir dünyada canavarımsı düşmanlarla savaşmak zorunda kalıyor. Oyuncular, bu savaş esnasında kılıç ve dönemin ateşli silahlarının yanı sıra simya tabanlı büyü yeteneklerini de kullanabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: