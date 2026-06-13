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    Eylül ayındaki oyun çılgınlığı stüdyoları korkuttu: Geri adım atan Valor Mortis oldu

    GTA 6'dan kaçan oyunların Eylül ayında toplanması, büyük oyunların üst üste çıkacağı tuhaf  bir takvim oluşturdu. Bu kalabalıkta kaybolmasından korkulan Valor Mortis, ileri bir tarihe alındı.

    Merakla beklenen Valor Mortis oyunu ertelendi Tam Boyutta Gör
    Sonbahar ayları eskiden beri oyun şirketlerinin özellikle hedeflediği bir dönem olmuştur. Oyun satışlarının tavan yaptığı bu dönemde merakla beklenen oyunlar üst üste çıkar. Ancak bu yıl takvim normalden de fazla sıkışmış durumda. Kasım ayında GTA 6 gibi satışları alt üst edecek bir oyun çıkacağı için oyun şirketleri buradan mümkün olduğunca uzak durmaya ve oyunlarını mümkünse GTA 6'dan birkaç ay önce çıkarmaya çalışıyor. Bu da neredeyse tüm stüdyoları Eylül ayına yöneltti. Ancak bu da yeni bir probleme sebep oldu. Çünkü Eylül ayı yeni oyunlar için adeta bir savaş alanına dönüştü.

    Valor Mortis, Ekim Ayına Ertelendi

    Marvel's Wolverine, The Blood of Dawnwalker, Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Minecraft Dungeons II gibi yüksek beklentiyle gelen oyunlar adeta üst üste çıkacak. Tüm bu oyunlar, oyuncuların zamanı ve tabii parası için birbiriyle yarışmak zorunda kalacak. Böyle bir ortamda en azından birkaç oyunun normalde satacağından daha az satması neredeyse kaçınılmaz duruyor. Oyun şirketleri de bunun farkında olduğu için erteleme haberleri gelmeye başladı.

    İlk geri adımı atan ise Lyrical Games oldu. Şirket, merakla beklenen yeni oyunu Valor Mortis'i 24 Eylül'den 13 Ekim'e erteledi. Stüdyo, bu yeni tarihte oyunun başarı şansının daha yüksek olacağını ifade etti.

    Birinci şahıs bakış açısından oynanan bir soulslike olan Valor Mortis, Napolyon Fransa'sının alternatif bir versiyonunda geçiyor. Oyuncular, Napolyon'un bitmek bilmeyen savaşlarının tüm kıtaya korkunç bir veba yaydığı çarpık bir dünyada canavarımsı düşmanlarla savaşmak zorunda kalıyor. Oyuncular, bu savaş esnasında kılıç ve dönemin ateşli silahlarının yanı sıra simya tabanlı büyü yeteneklerini de kullanabiliyor.

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