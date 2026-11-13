Mercedes Almanya’da yatırımları durdurdu, fabrikalar kapanabilir

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Oynat Mercedes, Almanya’daki tesislerine yapacağı tüm yeni yatırımları durdurduğunu açıkladı. Çalışan temsilcileriyle yürütülen maliyet görüşmelerinin tıkanması üzerine alınan bu karar, fabrika kapanışlarını da gündeme getirdi. Çin merkezli rekabetin artması ve küresel talebin azalmasıyla zor günler geçiren Alman otomotiv sektöründe, 2030 yılına kadar iki yüz bin kişinin işini kaybedebileceği tahmin ediliyor. Yaşanan bu süreç, dev tedarikçileri de kapsayacak şekilde büyümeye devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Mercedes-Benz’de yönetim ile çalışan temsilcileri arasındaki maliyet görüşmeleri tıkandı. Automotive News’in çalışanlarla paylaşılan şirket içi açıklamaya dayandırdığı haberine göre, yönetim Almanya’daki tesislere yönelik tüm ilave yatırımları askıya alma kararı aldı.

Üretimden sorumlu yönetici Michael Schiebe, kararın yönetim tarafından ortaklaşa alındığını söyledi. Şirketin insan kaynaklarından sorumlu yöneticisi Britta Seeger ise fabrika kapanışlarını önlemek istediklerini ancak gelinen noktada bu ihtimali daha ayrıntılı incelemek zorunda olduklarını belirtti.

İki fabrika için daha önce de uyarı yapılmıştı

Mercedes, bir süredir çalışan temsilcilerinden işçilik maliyetlerini düşürecek adımlar bekliyor. Schiebe, eylül ayında yaptığı açıklamada, görüşmelerde ilerleme sağlanamazsa Almanya’daki iki fabrikanın kapanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Son açıklamada hangi tesislerin kapanma riski taşıdığı belirtilmedi. Henüz kesinleşmiş bir kapanış kararı bulunmuyor.

Sorun tedarikçilere de yayılıyor

Alman otomotiv sektöründeki sıkıntılar Mercedes ile sınırlı değil. Çin’de artan rekabet, Alman markalarının önemli gelir kaynaklarından birini zayıflatırken aynı rakipler Avrupa pazarında da büyüyor.

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Otomotiv tedarikçisi Schaeffler, geçtiğimiz hafta içten yanmalı motorlu araçlara yönelik talebin zayıflamasını gerekçe göstererek Avrupa’da 3.460 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Şirket, dördü Almanya’da olmak üzere beş tesisini de kapatacak.

Danışmanlık şirketi Roland Berger’in tahminine göre, Almanya’da 2030’a kadar en az 200 bin otomotiv işi kaybedilebilir. Sektör analisti Ferdinand Dudenhöffer ise Mercedes’in aylardır Almanya’daki koşulların zorluğuna dikkat çektiğini belirterek son kararın kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.

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