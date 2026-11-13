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    Mercedes Almanya’da yatırımları durdurdu, fabrikalar kapanabilir

    Mercedes, işçilik maliyetlerini azaltmak için yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamayınca Almanya’daki tesislerine yapacağı yeni yatırımları durdurdu. Şirket, fabrika kapatmayı da değerlendiriyor.

    Mercedes Almanya’da yatırımları durdurdu, fabrikalar kapanabilir
    Mercedes-Benz’de yönetim ile çalışan temsilcileri arasındaki maliyet görüşmeleri tıkandı. Automotive News’in çalışanlarla paylaşılan şirket içi açıklamaya dayandırdığı haberine göre, yönetim Almanya’daki tesislere yönelik tüm ilave yatırımları askıya alma kararı aldı.

    Üretimden sorumlu yönetici Michael Schiebe, kararın yönetim tarafından ortaklaşa alındığını söyledi. Şirketin insan kaynaklarından sorumlu yöneticisi Britta Seeger ise fabrika kapanışlarını önlemek istediklerini ancak gelinen noktada bu ihtimali daha ayrıntılı incelemek zorunda olduklarını belirtti.

    İki fabrika için daha önce de uyarı yapılmıştı

    Mercedes, bir süredir çalışan temsilcilerinden işçilik maliyetlerini düşürecek adımlar bekliyor. Schiebe, eylül ayında yaptığı açıklamada, görüşmelerde ilerleme sağlanamazsa Almanya’daki iki fabrikanın kapanabileceği uyarısında bulunmuştu.

    Son açıklamada hangi tesislerin kapanma riski taşıdığı belirtilmedi. Henüz kesinleşmiş bir kapanış kararı bulunmuyor.

    Sorun tedarikçilere de yayılıyor

    Alman otomotiv sektöründeki sıkıntılar Mercedes ile sınırlı değil. Çin’de artan rekabet, Alman markalarının önemli gelir kaynaklarından birini zayıflatırken aynı rakipler Avrupa pazarında da büyüyor.

    Otomotiv tedarikçisi Schaeffler, geçtiğimiz hafta içten yanmalı motorlu araçlara yönelik talebin zayıflamasını gerekçe göstererek Avrupa’da 3.460 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Şirket, dördü Almanya’da olmak üzere beş tesisini de kapatacak.

    Danışmanlık şirketi Roland Berger’in tahminine göre, Almanya’da 2030’a kadar en az 200 bin otomotiv işi kaybedilebilir. Sektör analisti Ferdinand Dudenhöffer ise Mercedes’in aylardır Almanya’daki koşulların zorluğuna dikkat çektiğini belirterek son kararın kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.

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