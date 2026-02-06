Giriş
    Dört silindirli AMG C63 için yolun sonu: Saf benzinli motor yolda

    Dört silindirli, hibrit destekli Mercedes-AMG C63 için yolun sonu geliyor. AMG, eleştirilen motoru rafa kaldırıyor ve modeli saf benzinli, altı silindirli yeni bir kimlikle yeniden sahneye çıkarıyor.

    AMG tarihinin en tartışmalı modellerinden biri olan dört silindirli C63 için yolun sonu göründü. Mercedes’in pek sevilmeyen elektrik destekli güç ünitesini aşamalı olarak rafa kaldıracağına dair aylardır dolaşan söylentiler doğrulandı. Spor sedan tamamen ortadan kalkmıyor; ancak daha büyük bir motorla, hibrit desteği olmadan ve farklı bir isimle yoluna devam edecek.

    Yerine sıralı altı silindirli motor geliyor

    Mercedes-AMG C63 saf benzine dönüyor: Altı silindirli motor Tam Boyutta Gör
    Hemen V8 heyecanına kapılmayın. AMG CEO’su Michael Schiebe, Edmunds’a verdiği röportajda mevcut C63’ün yerini saf benzinli, sıralı altı silindirli bir versiyonun alacağını söyledi. Mühendisler, CLE 53’te kullanılan turbo beslemeli 3.0 litrelik “M256M” motoru C-Serisi’nin motor bölümüne sığdırmak için çalışıyor. Bu motor coupe versiyonda 443 beygir güç ve 560 Nm tork üretiyor. Yeni C53’te bu değerlerin artıp artmayacağı ise şimdilik belirsiz.

    Olası bir güç artışı olsa bile yeni düzenin giden C63’ün toplam gücüne ulaşması zor görünüyor. Zira şarj edilebilir hibrit sistem toplamda 671 beygir güç ve 1.020 Nm tork sunuyordu. Ancak saf performans rakamları her şeyi anlatmıyor. Hibrit donanımın devreden çıkması, otomobilin ağırlığını ciddi şekilde azaltacak. Her ne kadar sıralı altı silindirli motor, “M139l” kodlu dört silindirli üniteden daha ağır olsa da C53’ün genel olarak daha hafif olması bekleniyor.

    Kararın nedeni tepkiler değil Euro 7

    AMG'nin 2.0 litrelik motoru rafa kaldırmasının sebebi gelen tepkiler değil. Schiebe’ye göre asıl neden, bu motorun yürürlüğe girmek üzere olan Euro 7 emisyon kurallarına uyarlanmasının “oldukça zor” olması. Yine de bu durum, Euro 7’nin er ya da geç geleceği bilinirken Mercedes’in geliştirme sürecinde bunu neden öngöremediği sorusunu da beraberinde getiriyor.

