Mercedes-AMG, 1153 beygirlik elektrikli SUV modelinin yeni ipuçlarını paylaştı

Geleceğin AMG tasarımı şekilleniyor
"Bildiğiniz her şeye meydan okumak için üretildi" sloganıyla paylaşılan crossover coupe modelinde; ön tarafta geniş bir ızgara ve bu ızgaraya eşlik eden yıldız motifli gündüz farları öne çıkıyor. GT 4-Kapı modeline kıyasla iç çizgileri uzatılan far tasarımı, araçta daha olgun ve şık bir görünüm sunuyor.
Profil detaylarında genişletilmiş çamurluklar ve eğimli ön cama doğru süzülen uzun bir kaput göze çarpıyor. Sportif tavan hattı ve köşeli arka cam tasarımı, coupe formunu SUV pratikliğiyle harmanlıyor. Arka kısımda ise markanın ikonik yıldız grafiklerine sahip iki dairesel stop lambası dikkat çekiyor.
Yüksek teknoloji konforla buluşuyor
Sportif koltuklar, altı düz direksiyon simidi, çift kablosuz şarj alanı, gelişmiş ambiyans aydınlatması ve tek bir dokunuşla saydamlıktan opaklığa geçebilen Sky Control panoramik cam tavan da sunulacak donanımlar arasında.
1.100 beygiri aşan süper otomobil gücü
- Giriş Seviye (53 Versiyonu): Yaklaşık 106 kWsa batarya paketi ve çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelecek. Bu versiyon, 536 hp (400 kW) güç ve 800 Nm tork üretiyor. WLTP verilerine göre 682 ile 809 km arasında menzil sunan model, 600 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde sadece 10 dakikada 534 km menzil kazanabiliyor.
- Performans (63 Versiyonu): Üç adet eksenel akılı elektrik motoruna ev sahipliği yapan bu versiyon; toplamda 1.153 hp (860 kW) güç ve 2.000 Nm tork üretecek. 300 km/s son hıza ulaşabilen bu versiyon 696 km'ye kadar menzil vadediyor.