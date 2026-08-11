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    Mercedes-AMG, 1153 beygirlik elektrikli SUV modelinin yeni ipuçlarını paylaştı

    Mercedes-AMG, GT 4-Kapı'nın SUV versiyonuna ait ilk ipucu görsellerini paylaştı. 1.153 beygir gücü ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken elektrikli canavar, süper otomobil performansını SUV’a taşıyor.

    Mercedes-AMG'den 1153 beygirlik elektrikli SUV: İşte yeni ipuçlar Tam Boyutta Gör
    Mercedes-AMG, geçtiğimiz Mayıs ayında yenilenen GT 4-Kapı Coupe modelini tanıtmıştı. Şimdi ise Alman üretici, bu performans abidesinin SUV gövde tipindeki kardeşini sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılan ilk ipucu görselleri, heyecanı şimdiden zirveye tırmandırdı.

    Geleceğin AMG tasarımı şekilleniyor

    "Bildiğiniz her şeye meydan okumak için üretildi" sloganıyla paylaşılan crossover coupe modelinde; ön tarafta geniş bir ızgara ve bu ızgaraya eşlik eden yıldız motifli gündüz farları öne çıkıyor. GT 4-Kapı modeline kıyasla iç çizgileri uzatılan far tasarımı, araçta daha olgun ve şık bir görünüm sunuyor.

    Profil detaylarında genişletilmiş çamurluklar ve eğimli ön cama doğru süzülen uzun bir kaput göze çarpıyor. Sportif tavan hattı ve köşeli arka cam tasarımı, coupe formunu SUV pratikliğiyle harmanlıyor. Arka kısımda ise markanın ikonik yıldız grafiklerine sahip iki dairesel stop lambası dikkat çekiyor.

    Yüksek teknoloji konforla buluşuyor

    Mercedes-AMG'den 1153 beygirlik elektrikli SUV: İşte yeni ipuçlar Tam Boyutta Gör
    İç mekâna dair henüz resmi bir görsel paylaşılmamış olsa da aracın kabin mimarisinin GT 4-Kapı ile büyük benzerlik göstermesi bekleniyor. Bu kapsamda iç mekânda; 10,2 inç dijital gösterge paneli, 14 inç merkezi bilgi-eğlence ekranı ve 14 inç ön yolcu ekranı yer alacak.

    Sportif koltuklar, altı düz direksiyon simidi, çift kablosuz şarj alanı, gelişmiş ambiyans aydınlatması ve tek bir dokunuşla saydamlıktan opaklığa geçebilen Sky Control panoramik cam tavan da sunulacak donanımlar arasında.

    1.100 beygiri aşan süper otomobil gücü

    Mercedes-AMG'den 1153 beygirlik elektrikli SUV: İşte yeni ipuçlar Tam Boyutta Gör
    Aracın motor ve batarya seçeneklerinin de sedan kardeşini takip etmesi bekleniyor:
    • Giriş Seviye (53 Versiyonu): Yaklaşık 106 kWsa batarya paketi ve çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelecek. Bu versiyon, 536 hp (400 kW) güç ve 800 Nm tork üretiyor. WLTP verilerine göre 682 ile 809 km arasında menzil sunan model, 600 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde sadece 10 dakikada 534 km menzil kazanabiliyor.
    • Performans (63 Versiyonu): Üç adet eksenel akılı elektrik motoruna ev sahipliği yapan bu versiyon; toplamda 1.153 hp (860 kW) güç ve 2.000 Nm tork üretecek. 300 km/s son hıza ulaşabilen bu versiyon 696 km'ye kadar menzil vadediyor.
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