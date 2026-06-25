Mercedes-AMG elektrikli GLA modeli sızdırıldı: İşte görüntüler

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Tam Boyutta Gör Mercedes-AMG, elektrikli ürün gamını genişletmeye hazırlanırken bu kez GLA'nın yüksek performanslı versiyonu ortaya çıktı. Avrupa'da kamuflajlı şekilde görüntülenen test aracı, markanın kompakt SUV tarafında da AMG karakterini koruyacağını gösteriyor. Prototip henüz yoğun kamuflaj taşısa da tasarım ve donanım tarafında bazı önemli detaylar şimdiden seçilebiliyor.

Elektrikli GLA modeli görüntülendi

Sızdırılan fotoğraflara göre, yeni GLA'nın ön bölümü büyük ölçüde gizlenmiş durumda. Buna rağmen yıldız desenli far imzası ve alt bölümde konumlanan geniş hava girişleri görülebiliyor. Otomobilin genel çizgisi ise, Mercedes'in yeni elektrikli CLA ve GLB modelleriyle benzer bir tasarım diline sahip olacak. Bu da yeni AMG GLA'nın daha modern, daha keskin ve daha sportif bir yüzle geleceğine işaret.

Tam Boyutta Gör Yan profilde ise performans odaklı dokunuşlar daha net görülüyor. Genişletilmiş çamurluklar, hafif alaşım jantlar, düşük yanaklı lastikler ve kırmızı kaliperli büyük fren sistemi doğrudan AMG kimliğini öne çıkarıyor. Süspansiyon tarafında da standart versiyona kıyasla daha sert ve dinamik bir yapı karşımıza çıkacak.

Kabin tarafında henüz tüm detaylar görünmese de MMA platformunu kullanan yeni nesil Mercedes modellerine benzer bir düzen bekleniyor. Sızan bilgilere göre araçta deri ve Alcantara karışımı düz tabanlı direksiyon simidi yer alacak. Direksiyonun alt bölümündeki entegre ekranlı iki küçük kontrol düğmesi de performans odaklı AMG modellerde görmeye alışık olunan yapının sürdürüleceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında ise kamuflaj nedeniyle net bir görüntü yok. Ancak mevcut MMA tabanlı modeller referans alındığında 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 14 inç merkezi multimedya ekranı bekleniyor. Üst donanımlarda 14 inç yolcu ekranının da sunulması olası görünüyor.

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Mercedes-AMG'nin elektrikli GLA modeliyle ilgili teknik detaylar henüz paylaşılmış değil. Buna karşın görülen prototip, markanın kompakt sınıfta da yüksek performanslı elektrikli SUV stratejisini sürdürecegini gösteriyor. Lansman tarihi şimdilik bilinmese de, önümüzdeki dönemde daha somut bilgiler paylaşılması muhtemel.

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Mercedes-AMG elektrikli GLA modeli sızdırıldı: İşte görüntüler

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