Mercedes-AMG elektrikli GLA modeli sızdırıldı: İşte görüntüler

Elektrikli GLA modeli görüntülendi
Sızdırılan fotoğraflara göre, yeni GLA'nın ön bölümü büyük ölçüde gizlenmiş durumda. Buna rağmen yıldız desenli far imzası ve alt bölümde konumlanan geniş hava girişleri görülebiliyor. Otomobilin genel çizgisi ise, Mercedes'in yeni elektrikli CLA ve GLB modelleriyle benzer bir tasarım diline sahip olacak. Bu da yeni AMG GLA'nın daha modern, daha keskin ve daha sportif bir yüzle geleceğine işaret.
Kabin tarafında henüz tüm detaylar görünmese de MMA platformunu kullanan yeni nesil Mercedes modellerine benzer bir düzen bekleniyor. Sızan bilgilere göre araçta deri ve Alcantara karışımı düz tabanlı direksiyon simidi yer alacak. Direksiyonun alt bölümündeki entegre ekranlı iki küçük kontrol düğmesi de performans odaklı AMG modellerde görmeye alışık olunan yapının sürdürüleceğini gösteriyor.
Mercedes-AMG'nin elektrikli GLA modeliyle ilgili teknik detaylar henüz paylaşılmış değil. Buna karşın görülen prototip, markanın kompakt sınıfta da yüksek performanslı elektrikli SUV stratejisini sürdürecegini gösteriyor. Lansman tarihi şimdilik bilinmese de, önümüzdeki dönemde daha somut bilgiler paylaşılması muhtemel.
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çok güzel