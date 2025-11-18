Giriş
    Mercedes-AMG GLC, üç motoruyla 900 beygirden fazla güç sunacak

    AMG.EA güç aktarma mimarisiyle standart modelin gücünü ikiye katlayacak olan yeni AMG GLC, 800V mimarisi, 400 kW'lık DC hızlı şarj desteği ve aksiyal akılı motorlarıyla dikkat çekiyor.

    Mercedes-AMG GLC, üç motoruyla 900 beygirden fazla güç sunacak Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli yeni GLC SUV modeli, gelecek yıl AMG imzasıyla çok daha çarpıcı bir versiyona kavuşacak. Üstelik bu versiyon, markanın bugüne kadarki en güçlü araçlarından biri olmaya aday.

    Yeni AMG GLC, Eylül’de Münih’te tanıtılan standart elektrikli GLC ile akraba olsa da teknik anlamda bambaşka bir noktaya konumlanıyor. Modelin temeli, 1341 beygirlik GT XX prototipinde tanıtılan AMG.EA güç aktarma mimarisine dayanıyor. SUV’un kaputu altında üç adet aksiyal akılı motor yer alacak.

    Biri önde, ikisi ise arkada yer alan motorlardan oluşan bu düzen, toplam gücü 900 beygirin üzerine taşıyarak standart modelin 489 beygirlik değerini neredeyse ikiye katlıyor. Böylece otomobil doğrudan 980 beygire yaklaşan güç sunacak yeni Porsche Cayenne Turbo’ya rakip oluyor.

    Bu performans paketiyle AMG GLC, markanın tarihindeki üçüncü en güçlü model olmanın yanı sıra gelmiş geçmiş en güçlü AMG SUV unvanını da taşıyacak. Ancak bu unvan, 2027’de gelmesi planlanan 1000 beygirlik GT SUV ile el değiştirecek. AMG, güçlü GLC için 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında, maksimum hızı ise elektronik olarak 250 km/s hedefliyor.

    Tüm bu gücün anahtarı, AMG’nin yeni nesil batarya teknolojisi. Standart GLC EQ’da kullanılan prizmatik hücreler yerine silindirik hücrelere geçen AMG, daha yüksek güç yoğunluğu ve daha iyi ısı yönetimi elde ettiğini belirtiyor. 800V mimariye sahip batarya, her bir hücreyi doğrudan saran soğutma devresiyle sıcaklığı ideal aralıkta tutabiliyor.

    Bu gelişmiş termal sistem, üç motorun gerektirdiği yüksek deşarj performansını sürekli sağlayabilmek için kritik önem taşıyor. Ayrıca 400 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunarak standart modele göre 70 kW’lık bir artış getiriyor.

    AMG GLC, sürüş deneyimini zenginleştirmek için Ioniq 5 N’de olduğu gibi simüle edilmiş vites geçişleri sunacak. Buna ek olarak, V8 motor sesine yakın yapay bir ses üreticisiyle AMG karakteri tamamen elektrikli bir gövdede de yaşatılacak.

