Mercedes-AMG GT SUV tanıtıldı: 1.169 beygir güç ve 710 kW şarj

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Mercedes-AMG, tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği ilk büyük boy SUV modeli GT SUV'yi tanıttı. Mercedes-AMG'nin yeni modeli, markanın AMG.EA yüksek performans mimarisini kullanan ikinci araç olarak öne çıkıyor. Kısa süre önce tanıtılan AMG GT 4 Kapı Coupé'nin ardından gelen GT SUV, büyük bir SUV'nin alan ve konfor özelliklerini spor otomobil sürüş karakteriyle birleştirmeyi hedefliyor. Sportif oturma pozisyonu, düşük ağırlık merkezi ve dinamik gövde tasarımı da modelin öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

Mercedes-AMG GT SUV ailesi GT 53, GT 55 ve GT 63 olmak üzere üç versiyondan oluşuyor. Giriş seviyesi GT 53 SUV'nin 20 Ekim'den itibaren satışa sunulması planlanırken GT 55 ve GT 63 SUV modelleri 2027 ilkbaharında müşterilerle buluşacak. Fiyatlar ise henüz açıklanmadı.

Mercedes-AMG GT SUV 1.169 beygir güce ulaşıyor

Mercedes-AMG GT SUV, versiyona göre iki farklı elektrikli güç aktarma sistemiyle sunuluyor. GT 53 SUV'de ön ve arka akslara yerleştirilen iki senkron motor bulunuyor. Bu sistem toplam 400 kW, yani 544 bg güç ve 800 Nm tork üretiyor. Arka aksta kullanılan iki vitesli şanzıman, kalkış sırasında hızlanmayı desteklerken otoyolda daha düşük motor devirleriyle verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Mercedes-AMG GT SUV özellikleri Teknik özellik Mercedes-AMG GT 53 SUV Mercedes-AMG GT 55 SUV Mercedes-AMG GT 63 SUV Maksimum güç 544 bg (400 kW) 816 bg (600 kW) 1.169 bg (860 kW) Maksimum tork 800 Nm 1.860 Nm 2.000 Nm 0-100 km/sa hızlanma 3,8 saniye 2,8 saniye 2,5 saniye 0-200 km/sa hızlanma 13,8 saniye 9,4 saniye 6,8 saniye Maksimum hız 250 km/sa 270 km/sa* 270 km/sa* Batarya kapasitesi 106 kWh 106 / 128 kWh 106 / 128 kWh Maksimum DC şarj gücü 600 kW 710 kW** 710 kW** WLTP menzili 597-668 km 620-700 km** 620-700 km**

* Sürücü Paketi ile. ** 128 kWh batarya seçeneği için belirtilen değerlerdir. Hızlanma verileri Launch Control kullanıldığında geçerlidir.

GT 55 SUV ve GT 63 SUV modellerinde ise üç eksenel akılı elektrik motoru görev yapıyor. GT 55 SUV, 600 kW (816 bg) maksimum güç ve 1.860 Nm tork sunuyor. Ailenin en üst modeli GT 63 SUV ise 860 kW (1.169 bg) güç ve 2.000 Nm tork değerlerine ulaşıyor.

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GT 63 SUV, 0'dan 100 km/sa hıza 2,5 saniyede, 200 km/sa hıza ise 6,8 saniyede çıkabiliyor. GT 55 SUV aynı hızlanmaları sırasıyla 2,8 ve 9,4 saniyede tamamlıyor. GT 53 SUV'nin 0-100 km/sa hızlanması 3,8 saniye, 0-200 km/sa hızlanması ise 13,8 saniye olarak açıklanıyor. Bu değerlere kalkış desteği sayesinde ulaşılıyor.

Kalkış desteği kullanılmadığında GT 63 SUV'nin 0-100 km/sa hızlanması 2,7 saniye, 0-200 km/sa hızlanması 7,2 saniye olarak veriliyor. GT 55 SUV için bu değerler sırasıyla 3,1 ve 9,9 saniye, GT 53 SUV içinse 4,2 ve 14,6 saniye. Azami hız GT 53 SUV'de 250 km/sa, GT 55 ve GT 63 SUV modellerinde ise sürücü paketiyle 270 km/sa seviyesine ulaşıyor.

Üç elektrik motorlu versiyonlarda ön akstaki motor, ilave güç veya çekiş gerektiğinde devreye giren bir destek motoru olarak çalışıyor. Düşük yük altında ayırma ünitesi aracılığıyla devreden çıkarılarak sürüklenme kayıplarını azaltıyor. Hızlanma ve rejeneratif frenleme sırasında yeniden etkinleşiyor. GT 53 SUV'de de ön motor benzer biçimde ihtiyaç duyulduğunda devreye giriyor.

800 volt batarya ve 710 kW hızlı şarj

Mercedes-AMG GT SUV ailesinde 800 volt elektrik mimarisi kullanılıyor. Batarya kapasitesi versiyona göre değişiyor. GT 53 SUV'de 106 kWh kapasiteli batarya bulunurken GT 55 ve GT 63 SUV modelleri 106 veya 128 kWh batarya seçenekleriyle sunuluyor. 128 kWh'lik batarya, daha yüksek menzil ve daha yüksek şarj gücü sağlıyor.

106 kWh batarya, 600 kW'a kadar DC şarj gücünü destekliyor. Bu bataryayla 10 dakikalık şarjın ardından WLTP standardına göre 380 kilometreye kadar menzil kazanılabiliyor. 128 kWh bataryada ise maksimum DC şarj gücü 710 kW'a yükseliyor ve aynı sürede 450 kilometrenin üzerinde menzil eklenebiliyor. Mercedes-Benz, 128 kWh bataryanın 10 dakikada 83 kWh, beş dakikada ise 48 kWh enerji alabileceğini belirtiyor.

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Bataryanın doluluk seviyesini yüzde 10'dan yüzde 80'e çıkarmak uygun koşullarda 106 kWh bataryada 11 dakika, 128 kWh bataryada 12 dakika sürüyor. 400 kW'lık bir şarj istasyonunda bu süreler sırasıyla 14 ve 16 dakikaya çıkıyor. Araçta ayrıca 11 kW AC şarj desteği bulunuyor.

Mercedes-AMG'nin Formula 1 teknolojisinden ilham alarak geliştirdiği yüksek performanslı batarya, doğrudan soğutulan silindirik hücreler kullanıyor. Hücrelerin çevresinden elektrik iletmeyen özel bir soğutucu akışkan geçirilerek sıcaklığın kontrol altında tutulması hedefleniyor. Bataryada kullanılan hücre kimyası, yüksek enerji yoğunluğu ve şarj oranlarıyla birlikte uzun kullanım ömrü sağlamak üzere tasarlanmış.

Mercedes, 128 kWh bataryalı versiyonlarda WLTP standardına göre 700 kilometreye kadar menzil açıklıyor. Teknik verilerde GT 53 SUV için 597-668 kilometre, 128 kWh bataryalı GT 55 ve GT 63 SUV modelleri içinse 620-700 kilometre aralıkları belirtiliyor. Şehir içi WLTP menzili, GT 53 SUV'de 732-809 kilometreye, 128 kWh bataryalı versiyonlarda 719-806 kilometreye kadar çıkıyor.

Mercedes-AMG GT SUV’nin sürüş teknolojileri

Mercedes-AMG GT SUV'nin sürüş dinamikleri, yeni geliştirilen AMG Active Ride Control+ süspansiyon sistemiyle destekleniyor. Sistem GT 63 SUV'de standart, GT 55 SUV'de ise opsiyonel olarak sunuluyor. Aktif hidrolik elemanlar, geleneksel sabitleyici çubukların yerini alarak gövdenin virajlarda yana yatmasını ve frenleme ya da hızlanma sırasında öne veya arkaya doğru hareket etmesini kontrol ediyor.

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Üç kademeli ayarlanabilir havalı yaylar, 8,2 litrelik basınç deposu ve amortisörler arasındaki hidrolik bağlantılar, sürüş yüksekliğinin hızlı biçimde ayarlanmasına imkan tanıyor. Sistem, hız arttığında aerodinamik direnci azaltmak amacıyla gövde yüksekliğini de düşürebiliyor.

Üç modelin tamamında altı dereceye kadar yön değiştirebilen aktif arka aks yönlendirme sistemi standart olarak bulunuyor. 60 km/sa altındaki hızlarda arka tekerlekler ön tekerleklerin ters yönüne dönerek manevra kabiliyetini artırıyor. Daha yüksek hızlarda ise ön tekerleklerle aynı yönde hareket ederek sürüş kararlılığını destekliyor.

Fren sistemi de versiyona göre değişiyor. GT 53 SUV ve GT 55 SUV'de çelik frenler standart olarak sunuluyor. GT 55 SUV için karbon seramik frenler opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. GT 63 SUV ise ön ve arka aksta standart karbon seramik frenlerle geliyor.

Mercedes-AMG, elektrikli sürüş deneyimini daha duygusal hale getirmek amacıyla AMGFORCE Sport+ programını geliştirdi. Bu mod, GT 55 ve GT 63 SUV modellerinde V8 motor sesini, GT 53 SUV'de ise altı silindirli motor sesini yeniden oluşturuyor. Sesler gerçek AMG motorlarından alınan kayıtlar temelinde hazırlanmış.

Sanal motor sesine simüle edilmiş vites geçişleri, direksiyon arkasındaki kulakçıklarla manuel vites değiştirme imkanı, koltuk titreşimleri ve özel ekran grafikleri eşlik ediyor. Sesler sürücünün hızlanma ve vites değiştirme hareketlerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor.

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GT 63 ve GT 55 SUV modellerinde sunulan AMG RACE ENGINEER sistemi de sürüş karakterinin kişiselleştirilmesine imkan tanıyor. Orta konsoldaki üç döner kumanda üzerinden motor tepkisi, viraj alma davranışı ve çekiş kontrolü ayarlanabiliyor. Çekiş kontrolü dokuz farklı seviyede yapılandırılabiliyor.

AMG DYNAMIC SELECT kapsamında Comfort, Sport, AMGFORCE Sport+, RACE, Slippery, Eco ve Individual olmak üzere yedi sürüş modu bulunuyor. RACE modu Drift Mode, Drag Race, Track Race ve Launch Control işlevlerini içeriyor. Eco modu ise güç ve tork yönetimini, aerodinamik ayarları ve gerektiğinde ön aksın devreden çıkarılmasını kullanarak verimliliği artırmayı hedefliyor.

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GT 63 ve GT 55 SUV modellerinde bulunan Predictive Performance Manager sistemi, pist sürüşlerinde enerji kullanımını güzergaha göre düzenliyor. Sistem, yokuş aşağı bölümler ve dar virajlar gibi maksimum gücün daha az katkı sağladığı noktalarda enerjiyi koruyarak uzun düzlüklerde ve yokuş yukarı bölümlerde daha fazla güç kullanılmasına yardımcı oluyor. Bu haritalandırma da yine F1’den ilham almış gibi görünüyor.

Aktif aerodinamik ve sportif tasarım

Mercedes-AMG GT SUV, dik ön bölümü, geniş çamurlukları, güçlü omuz çizgileri ve arkaya doğru alçalan tavanıyla sportif bir görünüm sunuyor. AMG tasarımına özgü dikey çıtalı ön ızgara ve ortada yer alan Mercedes yıldızı isteğe bağlı olarak aydınlatılabiliyor. Yıldız tasarımlı gündüz farları, türbin biçimindeki altı dairesel arka lamba ve opsiyonel arka ışık şeridi modelin aydınlatma imzasını oluşturuyor.

GT 55 ve GT 63 SUV modellerinde bulunan aktif AEROKINETICS tavan spoyleri, 150 km/sa hızdan itibaren sürüş koşullarına göre konumunu değiştiriyor. Sistem, koşullara bağlı olarak aerodinamik direnci azaltmaya veya sürüş kararlılığını artırmaya odaklanıyor. Ön tampondaki AEROKINETICS Airpanel ise soğutma ihtiyacına göre hava akışını düzenliyor.

Dijital kokpit, yapay zeka ve geniş iç mekan

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Mercedes-AMG GT SUV'nin iç mekanında 14 inç multimedya ekranı ve 10,2 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Ön yolcu için ayrıca 14 inçlik ekran seçeneği sunuluyor. Mercedes-Benz İşletim Sistemi MB.OS üzerinde çalışan yeni nesil MBUX, araç işlevlerini ve kişiselleştirme seçeneklerini tek bir arayüzde topluyor.

Sisteme ChatGPT, Microsoft Bing ve Google Gemini olmak üzere üç yapay zeka ajanı entegre ediliyor. MBUX Sanal Asistan, birden fazla adım içeren konuşmaları destekliyor. AMG Performance Menu, AMG Set-up ve AMG Track Pace uygulamaları ise performans verilerinin izlenmesi, araç ayarlarının değiştirilmesi ve pist sürüşlerinin analiz edilmesi için kullanılıyor.

İç mekanda üç kişilik arka koltuk sırası ve katlanabilir koltuk sırtlıkları bulunuyor. SKY CONTROL panoramik cam tavan, şeffaf ve opak modlar arasında geçiş yapabiliyor. İsteğe bağlı gece aydınlatma efektleri de sunuluyor. Koltuklar, döşemeler ve diğer iç mekan ayrıntıları farklı malzeme ve renk seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor. Mercedes-AMG, MANUFAKTUR programında 60'tan fazla özel dış renk seçeneği de sunuyor.

Bagaj hacmi arka koltukların arkasında 607 litre, koltuklar katlandığında ise 1.740 litre olarak açıklanıyor. Ön bölümde 111 litrelik ek depolama alanı bulunurken ön bagajın VDA ölçümüne göre hacmi 78 litre. Bu değerler, modelin performans özelliklerinin yanında günlük kullanım ihtiyaçlarını da karşılamayı hedeflediğini gösteriyor.

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