Mercedes-Benz artık far üretiminde yapıştırıcı kullanılmayacak: Peki neden?

Mercedes-Benz'in sürdürülebilirlik yaklaşımı yalnızca farlarla sınırlı değil. Araçların farklı bölümlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanım oranı da kademeli olarak artırılıyor. Örneğin kapı iç kaplamaları ve fren balatalarında artık önemli ölçüde geri dönüştürülmüş ham maddeler tercih ediliyor. Fren balatalarının yaklaşık %40'ı, eski balataların geri dönüşümünden elde edilen malzemelerden üretilmekte.
Üretim süreçlerine ciddi yatırım yapılıyor
Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise yan gövde yapısında kullanılan alüminyum parçalar. Geliştirme aşamasındaki yan panel alüminyumu %86 oranında ikincil hammaddeden (eski jantlar ve hurdaya ayrılmış araçlar) oluşuyor. Mercedes ayrıca eski hava yastıklarından elde edilen plastikten üretilmiş bir klima valfi de geliştirdi.