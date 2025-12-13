Mercedes-Benz artık far üretiminde yapıştırıcı kullanılmayacak: Peki neden?

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, sürdürülebilirlik odaklı yeni programı Tomorrow XX ile otomotiv sektöründe önemli bir adım atıyor. Alman marka artık farlarda yapıştırıcı yerine vida kullanacak. Böylece hem üretim süreci daha çevre dostu hale gelecek hem de farların tamiri ve geri dönüşümü kolaylaşacak. Şirket alacağı bu tür önlemlerle karbondioksit emisyonlarını yarıya indirmeyi amaçlıyor.

Hidrojen yakıt hücreli Hyundai NEXO, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı 16 sa. önce eklendi

Mercedes-Benz'in sürdürülebilirlik yaklaşımı yalnızca farlarla sınırlı değil. Araçların farklı bölümlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanım oranı da kademeli olarak artırılıyor. Örneğin kapı iç kaplamaları ve fren balatalarında artık önemli ölçüde geri dönüştürülmüş ham maddeler tercih ediliyor. Fren balatalarının yaklaşık %40'ı, eski balataların geri dönüşümünden elde edilen malzemelerden üretilmekte.

Tam Boyutta Gör Bu yaklaşımın somut örneklerinden biri de yeni Mercedes-Benz CLA modelinde karşımıza çıkıyor. Araçta kullanılan cam suyu haznesi %100 geri dönüştürülmüş polipropilenden oluşurken, otomobilde yer alan alüminyum bileşenlerin %40'ı yenilenebilir enerjiyle üretiliyor. Hepsi bununla sınırlı değil. Mercedes-Benz, gelecekteki modeller için daha da iddialı hedefler belirledi.

Tam Boyutta Gör

Üretim süreçlerine ciddi yatırım yapılıyor

Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise yan gövde yapısında kullanılan alüminyum parçalar. Geliştirme aşamasındaki yan panel alüminyumu %86 oranında ikincil hammaddeden (eski jantlar ve hurdaya ayrılmış araçlar) oluşuyor. Mercedes ayrıca eski hava yastıklarından elde edilen plastikten üretilmiş bir klima valfi de geliştirdi.

Tam Boyutta Gör Mercedes, malzemelerin yanı sıra üretim süreçlerine de yatırım yapıyor. Alman marka, çevresel etkisi en yüksek malzemelerden biri olan çeliğin üretimi için yeni teknolojiler uyguluyor. Daha verimli elektrik ark ocaklarının kullanımı sayesinde, geleneksel yüksek fırınlara kıyasla emisyonların %60'a kadar düşürülebildiği belirtilmiş. Aynı zamanda şirket bataryalar, kaplamalar ve metal bileşenler için kendi bünyesinde geri dönüşüm tesisleri geliştirerek kapalı bir üretim döngüsü oluşturmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes-Benz artık far üretiminde yapıştırıcı kullanılmayacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: