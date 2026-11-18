Yapay Zeka Özeti:
- Mercedes, efsanevi C 111 modelini tarihinde ilk kez açık artırmaya çıkarıyor. 1970 model bu özel araç, 350 beygir gücündeki Wankel motoru ve martı kanat kapılarıyla öne çıkıyor. RM Sotheby’s tarafından Paris'te düzenlenecek açık artırmada otomobilin 25 milyon euronun üzerinde bir fiyata satılması bekleniyor. Şirket, önümüzdeki 25 yıl boyunca başka bir C 111 satmayacağını da taahhüt ediyor. Elde edilen gelir, Mercedes-Benz Müzesi’nin yenilenmesi ve dijitalleşme projelerinde kullanılacak.
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RM Sotheby’s tarafından düzenlenecek açık artırma, 3 Şubat 2027’de Paris’teki Louvre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Mercedes, önümüzdeki en az 25 yıl boyunca başka bir C 111 satmayacağını sözleşmeyle taahhüt ediyor. Dolayısıyla bu satışın ardından koleksiyondan ikinci bir otomobilin çıkması için uzun süre beklemek gerekecek.
C 111 projesi kapsamında farklı versiyonlarda toplam 17 prototip üretildi. Günümüze ulaşan 13 otomobilin tamamı hala Mercedes’in elinde bulunuyor. Satışa çıkarılan araç ise şirket içinde “Car 33” adıyla bilinen, üretilmiş üçüncü C 111-II.
Uzun yıllar Mercedes-Benz Müzesi’nde sergilenen araç, 2024’te Mercedes-Benz Classic Center tarafından yeniden çalışır hale getirildi. Bu işlem sırasında motor ve aktarma organları kapsamlı biçimde elden geçirilirken gövde ve kabindeki yaşanmışlık izleri korundu. Ekim 2026’da kaydedilen kilometresi ise 24.766 km.
RM Sotheby’s, otomobil için 25 milyon euronun üzerinde bir değer öngörüyor. Satış geliri, Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi’nin yenilenmesine ve koleksiyonun dünyanın her yerinden gezilebilmesini sağlayacak dijital müze projesine aktarılacak.
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