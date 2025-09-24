Mercedes, Çinli otonom sürüş şirketine yatırım hazırlığında

Çin’de yeni strateji
Şanghay borsasında işlem gören Qianli’nin piyasa değeri bu hafta itibarıyla yaklaşık 59,5 milyar yuan (8,35 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor. Mercedes ile Qianli arasındaki anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.
Qianli’nin en büyük destekçilerinden biri, aynı zamanda Mercedes’in uzun süredir ortağı olan Geely, otonom sürüş alanındaki varlıklarını Qianli bünyesinde topladı ve şirketi grubun akıllı sürüş teknolojileri için ana platformu haline getirdi. Mercedes’in yatırımıyla birlikte Qianli’nin, Alman üreticinin Çin’deki yeni modellerine yazılım ve teknoloji sağlayacağı öngörülüyor.
Kaynaklara göre Mercedes ve Geely, aynı zamanda içten yanmalı motor teknolojilerinde de iş birliği olasılığını değerlendiriyor. Bu görüşmeler henüz erken aşamada olsa da iki şirket arasındaki bağların giderek sıkılaştığını gösteriyor. Alman otomotiv üreticileri son dönemde Çin pazarındaki stratejilerini yeniliyor. BYD ve Xiaomi gibi hızlı büyüyen yerli markaların baskısı altında kalan üreticiler, Çin'e özel modeller geliştirme ve yerel ortaklıklarını derinleştirme yoluna gidiyor.