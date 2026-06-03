Elektrikli Mercedes CLA, gerçek sürüş testinde resmi menzilini ezdi geçti

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Tam Boyutta Gör Mercedes'in yeni elektrikli sedanının en güçlü üyesi olan 2026 CLA 350, gerçek sürüş koşullarında gerçekleştirilen bir menzil testinde resmi EPA verilerini açık ara geride bıraktı.

Resmi menzil değerini 118 km geçti

Amerikan otomotiv yayın kuruluşu Edmunds tarafından yapılan gerçek dünya menzil testinde, çift motorlu CLA 350 4Matic tam şarjla 620 km yol kat etmeyi başardı. Bu sonuç, aracın ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından açıklanan 502 kilometre resmi menzil değerinden 118 km daha yüksek. CLA 350 4Matic, daha az gerçekçi sonuçlar veren WLTP testine göre 773 km menzil sunuyor.

Mercedes'in verilerine göre araç 100 kmde 18 kWh enerji tüketirken, Edmunds testinde tüketim değeri 16 kWh/100 km olarak ölçüldü. Böylece CLA 350 EV, hem menzil hem de verimlilik açısından beklentilerin üzerine çıktı.

Şarj performansında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Mercedes, CLA 350'nin maksimum 320 kW şarj gücüne ulaşabildiğini belirtirken, Edmunds testinde araç 349 kW'lık zirve şarj hızına erişti. Bu da resmi değerin 29 kW üzerine çıkıldığı anlamına geliyor.

Bu, yeni CLA serisinin ilk dikkat çekici başarısı değil. Edmunds, geçtiğimiz yıl aynı parkurda tek motorlu CLA 250+ modelini de test etmişti. Arka aksta yer alan tek elektrik motoruna sahip model, resmi EPA menzilinden 97 km daha fazla yol kat ederek 698 km menzile ulaşmıştı.

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CLA modellerinin resmi EPA verilerini aşmasının arkasında test prosedürlerindeki farklılık da bulunuyor. Edmunds'un menzil testi yüzde 60 şehir içi ve yüzde 40 otoyol sürüşünden oluşuyor. Test boyunca ortalama hız ise yaklaşık 64 km/s seviyesinde tutuluyor.

EPA'nın test prosedüründe ise sürüşlerin yüzde 55'i şehir içi, yüzde 45'i otoyol koşullarında gerçekleştiriliyor. Edmunds, kendi yönteminin günümüzdeki gerçek kullanım alışkanlıklarını daha iyi yansıttığını savunuyor.

Rakiplerini geride bıraktı

Edmunds'un verilerine göre CLA 350 4Matic, birçok popüler elektrikli rakibinden daha uzun menzil sunmayı başardı. Araç, 546 menzil elde eden Tesla Model 3 RWD, 470 menzile ulaşan BMW i4 eDrive40 ve 552 km sonuç veren Hyundai Ioniq 6 RWD modellerini geride bıraktı.

Hem CLA 250+ hem de CLA 350 4Matic aynı 85 kWh kapasiteli batarya paketini kullanıyor. Ancak CLA 250+ modelinde 268 beygir güç üreten tek bir arka motor bulunurken, CLA 350 4Matic'e eklenen ön motor sayesinde toplam güç 349 beygire yükseliyor.

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Mercedes CLA, gerçek sürüş testinde resmi menzilini ezdi geçti

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