Mercedes’e ekranlar yetmedi: Şimdi sıra otomobil camlarında

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Oynat Mercedes-Benz, araç camlarını ekranlara dönüştüren yeni LED ve holografik görüntüleme teknolojileri geliştiriyor. Sistem sayesinde arka camdaki mikro LED’ler arkadaki sürücülere güvenlik uyarıları aktarırken, ön camdaki holografik teknoloji ise sürücü ve yolcuya açısına göre bağımsız navigasyon ile eğlence içerikleri sunuyor. Henüz geliştirme aşamasındaki bu inovasyonun seri üretime ne zaman geçeceği ve olası onarım maliyetleri ise belirsizliğini koruyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, otomobillerde ekran kullanımını konsolun ötesine taşımaya hazırlanıyor. Markanın geliştirme aşamasındaki yeni teknolojileri, araç camlarını hem dış dünyayla iletişim kuran hem de kabin içindekilere bilgi sunan yüzeylere dönüştürüyor.

Arka camdan diğer sürücülere uyarı

İlk çözüm, camın katmanları arasına yerleştirilen LED elemanlardan oluşuyor. Kullanılmadığında neredeyse görünmez kalan bu elemanlar, aktif hale geldiğinde arka camda uyarı işaretleri, güvenlik sembolleri ve trafik bilgileri gösterebiliyor.

Mercedes, bu amaçla iki farklı teknoloji üzerinde çalışıyor. Mini-LED’ler daha geniş görüntüleme alanları, Micro-LED’ler ise daha küçük ve yüksek çözünürlüklü uygulamalar için değerlendiriliyor. Böylece arkadan gelen sürücülere fren uyarısından daha ayrıntılı grafik ve animasyonlara kadar farklı içerikler aktarılması hedefleniyor.

Sürücü ve yolcu aynı camda farklı içerikler görebilecek

Tam Boyutta Gör İkinci teknoloji ise ön camı, ihtiyaç duyulduğunda devreye giren holografik bir görüntüleme yüzeyine dönüştürüyor. Gösterge paneline yerleştirilen projektör, görüntüyü ön camın içindeki özel şeffaf filme yansıtıyor. Filmdeki holografik optik elemanlar, yansıtılan ışığı seçici biçimde yönlendirerek görüntünün parlak güneş ışığında da görülebilmesini sağlıyor.

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Sistemin dikkat çekici özelliği, içeriğin yalnızca belirli açılardan görünmesi. Bu sayede yolcuya gösterilen görüntüler sürücünün görüşüne girmiyor; sürücü tarafındaki içerikler de yolcuya görünmüyor. Olası kullanım alanları arasında navigasyon, sürüş bilgileri, görüntülü görüşmeler ve film izleme bulunuyor.

Seri üretim ve onarım maliyeti henüz belirsiz

Her iki teknoloji de geliştirme aşamasında. Hangi modellerde ve ne zaman sunulacakları henüz açıklanmış değil.

Elektronik bileşenlerin doğrudan cama entegre edilmesi, hasar durumunda değişim ve onarım maliyetlerini artırabilir. Mercedes bu konuda henüz bir maliyet paylaşmadı. Teknolojilerin günlük kullanımda sağlayacağı fayda kadar, dayanıklılık ve onarım kolaylığı da seri üretime geçişte önem taşıyacak.

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Mercedes’e ekranlar yetmedi: Şimdi sıra otomobil camlarında

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