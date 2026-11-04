Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes’e ekranlar yetmedi: Şimdi sıra otomobil camlarında

    Mercedes-Benz, araç camlarına entegre LED ekranlar ve holografik ön cam teknolojisi geliştiriyor. Sistemler, dışarıya uyarı gösterebilirken yolculara navigasyon ve eğlence içerikleri sunmayı amaçlıyor

    Mercedes’e ekranlar yetmedi: Şimdi sıra otomobil camlarında Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, otomobillerde ekran kullanımını konsolun ötesine taşımaya hazırlanıyor. Markanın geliştirme aşamasındaki yeni teknolojileri, araç camlarını hem dış dünyayla iletişim kuran hem de kabin içindekilere bilgi sunan yüzeylere dönüştürüyor.

    Arka camdan diğer sürücülere uyarı

    İlk çözüm, camın katmanları arasına yerleştirilen LED elemanlardan oluşuyor. Kullanılmadığında neredeyse görünmez kalan bu elemanlar, aktif hale geldiğinde arka camda uyarı işaretleri, güvenlik sembolleri ve trafik bilgileri gösterebiliyor.

    Mercedes, bu amaçla iki farklı teknoloji üzerinde çalışıyor. Mini-LED’ler daha geniş görüntüleme alanları, Micro-LED’ler ise daha küçük ve yüksek çözünürlüklü uygulamalar için değerlendiriliyor. Böylece arkadan gelen sürücülere fren uyarısından daha ayrıntılı grafik ve animasyonlara kadar farklı içerikler aktarılması hedefleniyor.

    Sürücü ve yolcu aynı camda farklı içerikler görebilecek

    Mercedes’e ekranlar yetmedi: Şimdi sıra otomobil camlarında Tam Boyutta Gör
    İkinci teknoloji ise ön camı, ihtiyaç duyulduğunda devreye giren holografik bir görüntüleme yüzeyine dönüştürüyor. Gösterge paneline yerleştirilen projektör, görüntüyü ön camın içindeki özel şeffaf filme yansıtıyor. Filmdeki holografik optik elemanlar, yansıtılan ışığı seçici biçimde yönlendirerek görüntünün parlak güneş ışığında da görülebilmesini sağlıyor.

    Sistemin dikkat çekici özelliği, içeriğin yalnızca belirli açılardan görünmesi. Bu sayede yolcuya gösterilen görüntüler sürücünün görüşüne girmiyor; sürücü tarafındaki içerikler de yolcuya görünmüyor. Olası kullanım alanları arasında navigasyon, sürüş bilgileri, görüntülü görüşmeler ve film izleme bulunuyor.

    Seri üretim ve onarım maliyeti henüz belirsiz

    Her iki teknoloji de geliştirme aşamasında. Hangi modellerde ve ne zaman sunulacakları henüz açıklanmış değil.

    Elektronik bileşenlerin doğrudan cama entegre edilmesi, hasar durumunda değişim ve onarım maliyetlerini artırabilir. Mercedes bu konuda henüz bir maliyet paylaşmadı. Teknolojilerin günlük kullanımda sağlayacağı fayda kadar, dayanıklılık ve onarım kolaylığı da seri üretime geçişte önem taşıyacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    daewoo araba ne demek rica ederim piç motor nexen 205 55 r16 honda civic 1.6 i vtec

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi REDMI A7 Pro
    Xiaomi REDMI A7 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum