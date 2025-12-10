Giriş
    Mercedes-Benz Trucks, elektrikli eActros 400'ün üretimine başladı

    Mercedes-Benz Trucks, yeni nesil eActros 400’ün Wörth’te seri üretimine başladı. Daha hafif yapısı ve yüksek taşıma kapasitesiyle model, elektrikli ağır taşımacılıkta önemli bir alternatif sunuyor.

    Mercedes, elektrikli eActros 400'ün seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz Trucks, ikinci nesil eActros 400’ün Wörth fabrikasında seri üretimine resmen başladı. Teknolojik temelini geçtiğimiz yıldan bu yana üretilen eActros 600’den alan yeni model, daha kısa menzil karşılığında daha yüksek taşıma kapasitesi sunarak filosunu çeşitlendirmek isteyen işletmelere alternatif oluşturuyor.

    eActros 400, ekim ayında Fransa’nın Molsheim kentinde tanıtılmıştı. Tamamen yeni bir model yerine eActros 600’ün daha hafif ve daha kısa menzilli bir türevi olarak geliştirilen araç; ek dingil mesafeleri, iki farklı kabin seçeneği ve rijit şasi versiyonlarıyla satışa sunuluyor.

    Her iki model de LFP bataryalara, 800V mimariye, yeni geliştirilmiş elektrikli aksa ve Multimedia Cockpit Interactive 2'ye sahip. Bu nedenle Mercedes-Benz Trucks, her iki aracı da “ikinci nesil eActros” olarak adlandırıyor. Bu dönüşümle birlikte, NMC batarya kullanan birinci nesil eActros 300/400 üretimi yıl sonunda sona erecek. Belediyeler için sunulan eEconic ise üretimde kalmaya devam edecek.

    Mercedes-Benz, 2021’den bu yana elektrikli kamyonlar üretiyor. İlk eActros 300/400 ve daha sonra gelen eEconic, NMC batarya kimyasıyla sunulmuştu. Ancak yeni nesilde LFP hücrelere geçiş dikkat çekiyor. Şirket, LFP’nin dayanıklılığı ve kullanılabilir enerji oranının yüzde 95’i aşması nedeniyle bu tercihin stratejik olduğunu belirtiyor.

    Mercedes, elektrikli eActros 400'ün seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    eActros 400, eActros 600 ile aynı elektrikli aksı kullanıyor. Çift motorlu yapı 400 kW sürekli, 600 kW tepe güç sağlıyor ve dört vitesli şanzımanla çalışıyor. Çinli CATL tarafından üretilen LFP bataryalar toplamda 414 kWsa kapasite sunuyor.

    Bu modelde üç yerine iki batarya paketi kullanıldığı için araç 1,5 ton daha hafif. Bu önemli bir avantaj sayesinde eActros 400'ün beşinci teker yükü 9,5 tona ve standart dorse ile toplam taşınabilir yükü 25 tonun üzerine çıkıyor. Bu değer, artık dizel kamyonların seviyesini yakalıyor.

    eActros 400, sol tarafındaki CCS portundan 400 kW’a kadar şarj olabiliyor. Talep eden müşteriler sağ tarafa ikinci bir CCS portu da ekletebiliyor. Güçlü bir istasyonda yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj süresi yaklaşık 46 dakika.

    Menzil, gövde tipi ve kullanım senaryosuna göre değişiklik gösteriyor. Mercedes-Benz, tipik bir 6x2 kutu kasalı eActros 400 için kısmen yüklü ve 20°C sıcaklık koşullarında 480 km’ye kadar menzil açıkladı. Uzun yolda tam yüklü kullanılırsa menzil 330 km civarında kalıyor. Uzun yol odaklı eActros 600'de ise bu değer 500 km civarında.

