Mercedes, elektrikli yeni C-Serisinin iç mekanını paylaştı

Tanıtım öncesinde paylaşılan bilgilere göre iç mekan, segmentinde yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. Yeni elektrikli GLC’de olduğu gibi kabin neredeyse tamamen dijital ekranlardan oluşuyor. En dikkat çeken unsur ise tüm ön konsolu kaplayan 39,1 inçlik MBUX Hyperscreen. Bu dev ekranın alt kısmında klima ve ses gibi işlevler için fiziksel kontroller bulunuyor. Daha düşük donanım seviyesinde ise üç ekranlı Superscreen yer alacak.

Tam Boyutta Gör Mercedes, yeni C-Serisinin daha önceki modellerden daha geniş iç hacim sunduğunu olduğunu ve uzun yolculuklar için tasarlanmış yeni koltuklarla geldiğini belirtiyor. “Softtorino” deri döşeme üst düzey bir his sunarken, elektro-pnömatik 4 yönlü bel desteği ergonomiyi artırıyor. Koltuklarda ayrıca masaj fonksiyonu, ısıtma ve havalandırma özellikleri bulunuyor. Üst donanımlarda koltuklara entegre hoparlörlere sahip Burmester 4D surround ses sistemiyer alıyor. Opsiyonel özellikler arasında kapılara kadar uzanan ambiyans aydınlatması ve SKY CONTROL panoramik tavan bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni otomatik klima sistemi, -7°C gibi soğuk koşullarda bile iç mekanı çok daha hızlı ısıtabiliyor. Aynı zamanda havayı nemlendirip soğutarak konforlu bir kabin ortamı sağlıyor ve aşırı sıcak havanın neden olduğu kuruluğu önlüyor.

Tam Boyutta Gör Yeni C-Serisinin dış tasarımı henüz tam olarak sergilenmese de, paylaşılan fotoğraflarda modelin yıldız şeklinde LED grafiklere sahip agresif farlarla çevrili büyük, aydınlatmalı bir ızgaraya sahip olacağı görülüyor.

Bir Çinli elektrikli otomobil daha Avrupa'da: İşte fiyatı 23 sa. önce eklendi

Mercedes CEO’su Ola Källenius, yeni elektrikli C-Serisi ile kalite, işçilik ve konfor açısından çıtanın yükseltildiğini ve modelin şimdiye kadarki en geniş ve en akıllı C-Serisi olduğunu söylüyor. Araçla ilgili daha fazla detay, 20 Nisan’daki resmi lansmanda açıklanacak.