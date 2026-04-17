Mercedes, elektrikli yeni C-Serisinin iç mekanını paylaştı

39 inçlik dev ekran
Tanıtım öncesinde paylaşılan bilgilere göre iç mekan, segmentinde yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. Yeni elektrikli GLC’de olduğu gibi kabin neredeyse tamamen dijital ekranlardan oluşuyor. En dikkat çeken unsur ise tüm ön konsolu kaplayan 39,1 inçlik MBUX Hyperscreen. Bu dev ekranın alt kısmında klima ve ses gibi işlevler için fiziksel kontroller bulunuyor. Daha düşük donanım seviyesinde ise üç ekranlı Superscreen yer alacak.
Mercedes CEO’su Ola Källenius, yeni elektrikli C-Serisi ile kalite, işçilik ve konfor açısından çıtanın yükseltildiğini ve modelin şimdiye kadarki en geniş ve en akıllı C-Serisi olduğunu söylüyor. Araçla ilgili daha fazla detay, 20 Nisan’daki resmi lansmanda açıklanacak.
