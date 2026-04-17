Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes, elektrikli yeni C-Serisinin iç mekanını paylaştı

    Mercedes, 20 Nisan'da tamamen elektrikli C-Serisi'ni tanıtmaya hazırlanıyor.  Tanıtıma sadece birkaç gün kala marka, aracın dev ekrana sahip iç mekanının ilk görüntülerini paylaştı.

    Mercedes, 20 Nisan'da tamamen elektrikli C-Serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma sadece birkaç gün kala marka, aracın dev ekrana sahip iç mekanının ilk görüntülerini paylaştı.

    39 inçlik dev ekran

    Tanıtım öncesinde paylaşılan bilgilere göre iç mekan, segmentinde yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. Yeni elektrikli GLC’de olduğu gibi kabin neredeyse tamamen dijital ekranlardan oluşuyor. En dikkat çeken unsur ise tüm ön konsolu kaplayan 39,1 inçlik MBUX Hyperscreen. Bu dev ekranın alt kısmında klima ve ses gibi işlevler için fiziksel kontroller bulunuyor. Daha düşük donanım seviyesinde ise üç ekranlı Superscreen yer alacak.

    Mercedes, elektrikli yeni C-Serisinin iç mekanını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Mercedes, yeni C-Serisinin daha önceki modellerden daha geniş iç hacim sunduğunu olduğunu ve uzun yolculuklar için tasarlanmış yeni koltuklarla geldiğini belirtiyor. “Softtorino” deri döşeme üst düzey bir his sunarken, elektro-pnömatik 4 yönlü bel desteği ergonomiyi artırıyor. Koltuklarda ayrıca masaj fonksiyonu, ısıtma ve havalandırma özellikleri bulunuyor. Üst donanımlarda koltuklara entegre hoparlörlere sahip Burmester 4D surround ses sistemiyer alıyor. Opsiyonel özellikler arasında kapılara kadar uzanan ambiyans aydınlatması ve SKY CONTROL panoramik tavan bulunuyor.
    Mercedes, elektrikli yeni C-Serisinin iç mekanını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Yeni otomatik klima sistemi, -7°C gibi soğuk koşullarda bile iç mekanı çok daha hızlı ısıtabiliyor. Aynı zamanda havayı nemlendirip soğutarak konforlu bir kabin ortamı sağlıyor ve aşırı sıcak havanın neden olduğu kuruluğu önlüyor.
    Mercedes, elektrikli yeni C-Serisinin iç mekanını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Yeni C-Serisinin dış tasarımı henüz tam olarak sergilenmese de, paylaşılan fotoğraflarda modelin yıldız şeklinde LED grafiklere sahip agresif farlarla çevrili büyük, aydınlatmalı bir ızgaraya sahip olacağı görülüyor.

    Mercedes CEO’su Ola Källenius, yeni elektrikli C-Serisi ile kalite, işçilik ve konfor açısından çıtanın yükseltildiğini ve modelin şimdiye kadarki en geniş ve en akıllı C-Serisi olduğunu söylüyor. Araçla ilgili daha fazla detay, 20 Nisan’daki resmi lansmanda açıklanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alexander vasilievich +57 Elma +54 Jack! +37 serdarcenk +35 SomeoneWhoCares +34 ShinQda +34 jubeii +31 CWaRRioR +28 DaRK_KniGHT_ +26 NvdiaAmd +21
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    150 Kişi Okuyor (31 Üye, 119 Misafir) 24 Masaüstü 126 Mobil
    omer_ist, tunc007, lordofrock84 ve 24 üye daha okuyor
    T
    L
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1521 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli otomobil, mercedes ve
    3 etiket daha mercedes c serisi Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0.75 gözlük yeşil pasaport bitimine 3 ay kala gaviscon şurup kullananlar broadway marş basıyor ama çalışmıyor seyrek sakal

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y04
    Vivo Y04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum