    Mercedes EQA ve EQB modelleri Çin ve ABD'de geri çağrılıyor

    İki büyük pazarda başlatılan geri çağırma sürecinin sebebi olarak Farasis Energy kaynaklı batarya hücrelerinin yüksek şarj seviyesinde kısa devre ve termal kaçak riski oluşturabileceği gösteriliyor.

    Mercedes EQA ve EQB modelleri Çin ve ABD'de geri çağrılıyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes, yüksek voltajlı batarya kaynaklı yangın riski nedeniyle iki büyük pazarda eş zamanlı geri çağırma süreci başlattı. ABD ve Çin’de on binlerce elektrikli SUV’u kapsayan geri çağırma, 2021 - 2024 yılları arasında üretilen EQA ve EQB modellerini ilgilendiriyor.

    Kısa devre ve termal kaçak riski

    ABD’de NHTSA kayıtlarına göre yaklaşık 11.900 adet 2022-2024 model EQB 250+, EQB 300 4MATIC ve EQB 350 4MATIC geri çağrılıyor. Söz konusu araçlarda, batarya hücrelerini tedarik eden Farasis Energy kaynaklı bazı hücrelerin yüksek şarj seviyesinde yeterince dayanıklı olmayabileceği belirtildi. Bu durum, nadir de olsa kısa devreye ve termal kaçağa yol açarak araç park halindeyken ya da kullanım sırasında yangın riskini artırabiliyor.

    Çin’de ise Mercedes’in yerel iştiraki Beijing Benz, 1 Nisan 2021 ile 12 Mart 2024 tarihleri arasında üretilen 19.481 adet EQA ve EQB modelini geri çağırıyor. Açıklamada, mevcut batarya yönetim sistemi yazılımının kontrol stratejisinin bazı hücreler üzerinde aşırı yük oluşturabileceği ve bunun da kısa devre riskini artırabileceği belirtildi.

    Yetkili servisler ücretsiz değişim yapacak

    Her iki pazarda da çözüm olarak etkilenen araçların yüksek voltajlı batarya paketleri yetkili servisler aracılığıyla ücretsiz değiştirilecek. Güncellenmiş bataryalarda üretim sürecine ilişkin ilave güvenlik önlemlerinin devreye alındığı ifade ediliyor. Değişim işlemleri tamamlanana kadar araç sahiplerine bataryayı yüzde 80’in üzerinde şarj etmemeleri ve araçlarını mümkünse açık alana park etmeleri tavsiye ediliyor.

    Kaynakça https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2026/RCLRPT-26V073-9251.pdf https://www.autoblog.com/news/mercedes-benz-tells-12000-eqb-owners-to-park-outdoors-amid-battery-fire-risk https://cnevpost.com/2026/02/14/mercedes-recalls-19481-evs-china-battery-fire-risk/
