Mercedes G-Serisi Cabriolet geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Alman üretici henüz pek detay paylaşmasa da ipucu görselinde açılır tavanın A sütununun hemen arkasından başladığı görülüyor. Ayrıca, tavan çizgisinin de önceki G-Serisi Cabriolet'e göre daha uzun olduğu görülüyor. Bu da aracın dört kapılı olduğunu düşündürüyor ki SUV'un son neslinin yalnızca dört kapılı olarak satılması da bu düşünceyi destekliyor.

Modelin ABD dahil olmak üzere pek çok pazarda satışa sunulacağı bildiriliyor. Bu karar özellikle G-Serisi’nin Amerika’daki popülaritesi göz önüne alındığında uzun süredir beklenen bir hamle olarak görülüyor. Henüz resmi bilgiler sınırlı olsa da cabrio versiyonun gelecek hafta Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılması, 2026 yılında da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Motor seçeneklerinin standart G-Serisi ile aynı olması öngörülüyor. Bu kapsamda 443 hp güç ve 559 Nm tork üreten 3.0 litrelik turbo sıralı altı silindir ile 577 hp güç ve 849 Nm tork üreten 4.0 litrelik çift turbolu V8’in sunulması muhtemel.

Ayrıca dört elektrik motoru ve 116 kWsa batarya paketiyle gelen EQ varyantı da ihtimaller arasında. Bu sistem standart modelde 579 hp (432 kW) güç ve 1.163 Nm tork üretiyor.

