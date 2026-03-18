Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes G-Serisi'nin Çinli kopyası yapay zeka görselleri yüzünden alay konusu oldu

    Çinli BAIC, yeni SUV modelinin tanıtımında yapay zeka kurbanı oldu. Mercedes-Benz G-Serisi'ne benzerliği ile dikkat çeken aracın basın görsellerinde bariz tutarsızlıklar ve hatalar tespit edildi.

    Çinli otomobil üreticisi BAIC, yeni SUV modeli BJ81'i tanıtmaya hazırlanırken, aracın kendisinden çok yapay zeka ile hazırlanan hatalı basın fotoğrafları ile gündeme oturdu. Sosyal medyada alay konusu olan görseller, kareler arasındaki tutarsızlıklar yüzünden markanın güvenilirliğini tartışmaya açtı.

    Tycho de Feijter isimli otomotiv endüstrisi uzmanı tarafından paylaşılan ve kısa sürede viral olan görsellerde, yapay zekanın neden olduğu bariz tutarsızlıklar dikkat çekiyor. Fotoğraflar incelendiğinde araç üzerindeki logoların yer değiştirdiği, gövde panellerinin formunun bozulduğu ve jantlardaki kol sayısının bir kareden diğerine farklılık gösterdiği görülüyor.

    Bazı görsellerde yer alan detaylar bir sonraki karede tamamen kaybolurken, bunun donanım farkından değil yapay zekanın görsel tutarlılık sağlayamamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan göseller ilk bakışta gerçekçi görünseler de, tutarlılık aradığınız anda hataları kolayca fark etmek mümkün.

    Maliyetten kaçarken prestijden olmak

    Uzmanlar, otomobil üreticilerinin pazarlama döngülerini hızlandırmak ve yüksek prodüksiyon maliyetlerinden kaçmak için yapay zekaya başvurduğunu ancak BJ81 örneğinde olduğu gibi detaylara dikkat edilmemesinin marka imajına zarar verdiğini ifade ediyor. Normal bir fotoğraf çekimi ve post-prodüksiyon sürecinde yaşanmayacak olan bu hatalar markayı bir anda alay konusu haline getirdi.

    BAIC BJ81, tasarım açısından da özgünlükten uzak. Eski BJ80 modelinin yerini alacak olan araç, sektörün devlerinden ödünç alınan tasarım ögelerini bir araya getiriyor. Aracın ön kısmı beş dikey çıtası ve yuvarlak farlarıyla Mercedes-Benz G-Serisi'ni anımsatırken, arka taraftaki yedek lastik ve bagaj kapağı tasarımı Jeep Wrangler'ı andırıyor. Stop lambaları ise Land Rover Defender'dan ilham alınmış gibi.
    Tanıtım görsellerindeki hataların gölgesinde kalsa da BJ81, mekanik olarak arazi sürüşüne odaklanan "body-on-frame" (şasi üzerine gövde) yapısını koruyor. BAIC henüz BJ81'in güç aktarma sistemi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak gelen bilgiler elektrik destekli bir güç aktarma sistemine sahip olacağı yönünde. Aracın nihai tasarımı ve teknik verileri, Nisan ayında düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adamın dibi ne demek 1 bira kaç promil arkadaşı doğum gününde paylaşılacak şarkılar türkçe silecek suyu deposu su kaçırıyor 30 yaşında tıp okumak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum