Mercedes G-Serisi'nin Çinli kopyası yapay zeka görselleri yüzünden alay konusu oldu

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Çinli otomobil üreticisi BAIC, yeni SUV modeli BJ81'i tanıtmaya hazırlanırken, aracın kendisinden çok yapay zeka ile hazırlanan hatalı basın fotoğrafları ile gündeme oturdu. Sosyal medyada alay konusu olan görseller, kareler arasındaki tutarsızlıklar yüzünden markanın güvenilirliğini tartışmaya açtı.

Tycho de Feijter isimli otomotiv endüstrisi uzmanı tarafından paylaşılan ve kısa sürede viral olan görsellerde, yapay zekanın neden olduğu bariz tutarsızlıklar dikkat çekiyor. Fotoğraflar incelendiğinde araç üzerindeki logoların yer değiştirdiği, gövde panellerinin formunun bozulduğu ve jantlardaki kol sayısının bir kareden diğerine farklılık gösterdiği görülüyor.

Bazı görsellerde yer alan detaylar bir sonraki karede tamamen kaybolurken, bunun donanım farkından değil yapay zekanın görsel tutarlılık sağlayamamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan göseller ilk bakışta gerçekçi görünseler de, tutarlılık aradığınız anda hataları kolayca fark etmek mümkün.

Maliyetten kaçarken prestijden olmak

Uzmanlar, otomobil üreticilerinin pazarlama döngülerini hızlandırmak ve yüksek prodüksiyon maliyetlerinden kaçmak için yapay zekaya başvurduğunu ancak BJ81 örneğinde olduğu gibi detaylara dikkat edilmemesinin marka imajına zarar verdiğini ifade ediyor. Normal bir fotoğraf çekimi ve post-prodüksiyon sürecinde yaşanmayacak olan bu hatalar markayı bir anda alay konusu haline getirdi.

Tam Boyutta Gör BAIC BJ81, tasarım açısından da özgünlükten uzak. Eski BJ80 modelinin yerini alacak olan araç, sektörün devlerinden ödünç alınan tasarım ögelerini bir araya getiriyor. Aracın ön kısmı beş dikey çıtası ve yuvarlak farlarıyla Mercedes-Benz G-Serisi'ni anımsatırken, arka taraftaki yedek lastik ve bagaj kapağı tasarımı Jeep Wrangler'ı andırıyor. Stop lambaları ise Land Rover Defender'dan ilham alınmış gibi.

Tam Boyutta Gör Tanıtım görsellerindeki hataların gölgesinde kalsa da BJ81, mekanik olarak arazi sürüşüne odaklanan "body-on-frame" (şasi üzerine gövde) yapısını koruyor. BAIC henüz BJ81'in güç aktarma sistemi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak gelen bilgiler elektrik destekli bir güç aktarma sistemine sahip olacağı yönünde. Aracın nihai tasarımı ve teknik verileri, Nisan ayında düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes G-Serisi'nin Çinli kopyası alay konusu oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: