Mercedes, hidrojenli kamyonunun üretimine başlıyor: İlginç özellikleri var

Mercedes-Benz NextGenH2 özellikleri neler?
Diğer tüm hidrojen yakıt hücreli araçlar gibi NextGenH2 de, enerji kaynağı ile elektrikli tahrik sistemi arasında tampon görevi gören bir bataryaya sahip. Ancak benzerlerinden farklı olarak bu kamyonda oldukça büyük, 101 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya bulunuyor. Batarya, önde yer alan iki yakıt hücresinden aldığı enerjiyi arkadaki iki elektrik motoruna iletiyor.
İki yakıt hücresi ünitesi, dizel motorun normalde bulunduğu yere, yani kabinin altına konumlandırılmış. Birlikte çalışan bu çift sistem toplamda 300 kW güç sağlıyor. Önceki nesil GenH2 Truck ile yapılan müşteri testlerinde, 16 ila 34 ton arasındaki toplam ağırlıklarda ortalama tüketim 100 km’de 5,6 ila 8 kg hidrojen arasında ölçülmüştü. Bu da 1.000 km’nin üzerinde bir menzil anlamına geliyor.
Bir nevi kamyon, dizel ya da benzinli motor yerine hidrojen yakıt hücresinin jeneratör olarak kullanıldığı bir menzil uzatıcılı elektrikli araç gibi çalışıyor. Ancak araçta harici bir şarj girişi bulunmuyor, enerji tamamen yakıt hücrelerinden ve toplam 85 kg sıvı hidrojen depolayabilen iki tanktan sağlanıyor.
NextGenH2’de iki hidrojen tankı birbirine bağlı olduğu için araç her iki taraftan da yakıt ikmali yapılabiliyor. Daimler Truck, Linde ile birlikte geliştirilen sLH2 dolum standardı sayesinde tam dolumun 10–15 dakika sürdüğünü belirtiyor.
Seri üretim Actros mimarisi üzerine inşa edilen kamyon, gerçek kullanımda kendini kanıtlamış tüm özellikleri de beraberinde getiriyor. Bunlar arasında en güncel bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş sürüş destek güvenlik teknolojileri de yer alıyor.
Mercedes-Benz Trucks, ilk araçların 2026’nın sonuna doğru müşterilere teslim edileceğini açıkladı. Hidrojen yakıt hücreli kamyonların tam ölçekli seri üretiminin ise 2030’lu yılların başında başlaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: