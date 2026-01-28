Giriş
    Mercedes, hidrojenli kamyonunun üretimine başlıyor: İlginç özellikleri var

    Mercedes-Benz, bu yıl hidrojen yakıt hücreli kamyonunu seri üretime geçirmeyi planlıyor. NextGenH2 isimli kamyon, klasik yakıt hücreli araçlardan farklı teknolojileriyle dikkatleri çekiyor.

    Mercedes, hidrojenli kamyonunun üretimine başlıyor Tam Boyutta Gör
    Hidrojenli otomobiller her ne kadar piyasada tutunamamış olsa da, büyük ticari araçlarda hidrojen hayali henüz tamamen sona ermiş değil. Mercedes-Benz, bu yıl hidrojen yakıt hücreli kamyonunu seri üretime geçirmeyi planlıyor. Mercedes-Benz NextGenH2 isimli kamyon, 100 adetlik sınırlı üretim hedefiyle bu yıl sonuna doğru müşterilere teslim edilmeye başlanacak.

    Mercedes-Benz NextGenH2 özellikleri neler?

    Diğer tüm hidrojen yakıt hücreli araçlar gibi NextGenH2 de, enerji kaynağı ile elektrikli tahrik sistemi arasında tampon görevi gören bir bataryaya sahip. Ancak benzerlerinden farklı olarak bu kamyonda oldukça büyük, 101 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya bulunuyor. Batarya, önde yer alan iki yakıt hücresinden aldığı enerjiyi arkadaki iki elektrik motoruna iletiyor.

    Mercedes, hidrojenli kamyonunun üretimine başlıyor Tam Boyutta Gör
    Arka aksta kullanılan elektrikli tahrik sistemi, tamamen elektrikli eActros 600 modelinden alınmış durumda. Bu sistem 496 beygir güç (370 kW) üretebiliyor. Aynı zamanda rejeneratif frenleme sayesinde bataryayı tekrar şarj ederek hidrojen tüketimini düşürüyor.

    İki yakıt hücresi ünitesi, dizel motorun normalde bulunduğu yere, yani kabinin altına konumlandırılmış. Birlikte çalışan bu çift sistem toplamda 300 kW güç sağlıyor. Önceki nesil GenH2 Truck ile yapılan müşteri testlerinde, 16 ila 34 ton arasındaki toplam ağırlıklarda ortalama tüketim 100 km’de 5,6 ila 8 kg hidrojen arasında ölçülmüştü. Bu da 1.000 km’nin üzerinde bir menzil anlamına geliyor.

    Bir nevi kamyon, dizel ya da benzinli motor yerine hidrojen yakıt hücresinin jeneratör olarak kullanıldığı bir menzil uzatıcılı elektrikli araç gibi çalışıyor. Ancak araçta harici bir şarj girişi bulunmuyor, enerji tamamen yakıt hücrelerinden ve toplam 85 kg sıvı hidrojen depolayabilen iki tanktan sağlanıyor.

    Mercedes, hidrojenli kamyonunun üretimine başlıyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes'in bu kamyonunu diğer yakıt hücreli araçlardan ayıran önemli bir fark da sıkıştırılmış gaz yerine sıvı hidrojen kullanması. -253°C sıcaklıkta depolanan sıvı hidrojen, gaz haline kıyasla çok daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Daimler Truck’a göre bu sayede dizel kamyonlarla benzer menzil değerleri elde edilebiliyor. 

    NextGenH2’de iki hidrojen tankı birbirine bağlı olduğu için araç her iki taraftan da yakıt ikmali yapılabiliyor. Daimler Truck, Linde ile birlikte geliştirilen sLH2 dolum standardı sayesinde tam dolumun 10–15 dakika sürdüğünü belirtiyor.

    Seri üretim Actros mimarisi üzerine inşa edilen kamyon, gerçek kullanımda kendini kanıtlamış tüm özellikleri de beraberinde getiriyor. Bunlar arasında en güncel bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş sürüş destek güvenlik teknolojileri de yer alıyor.

    Mercedes-Benz Trucks, ilk araçların 2026’nın sonuna doğru müşterilere teslim edileceğini açıkladı. Hidrojen yakıt hücreli kamyonların tam ölçekli seri üretiminin ise 2030’lu yılların başında başlaması bekleniyor.

