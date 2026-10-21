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    Mercedes iki CLA’yı çarpıştırdı: Batarya ve kabin ne durumda?

    Mercedes-Benz, iki hareketli CLA’yı 56 km/s hızdaki yan çarpışma testinde karşı karşıya getirdi. Sekiz test mankeninin kullanıldığı denemede kabinlerin ve bataryanın korunduğu açıklandı.

    Mercedes iki CLA’yı çarpıştırdı: Batarya ve kabin ne durumda? Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, yeni CLA ailesinin güvenliğini göstermek için iki hareketli otomobilin kullanıldığı bir yan çarpışma testi gerçekleştirdi. Hibrit bir CLA Shooting Brake, tam elektrikli CLA’nın sürücü tarafına çarparak kavşaklarda yaşanabilen T şeklindeki kazayı canlandırdı.

    Her biri yaklaşık iki ton ağırlığındaki araçların fren yapmadan dahil olduğu testte çarpışma hızı 56 km/s olarak açıklandı. Mercedes-Benz, bu denemeyi iki hareketli seri üretim araç arasında kamuya açık şekilde gerçekleştirilen dünyanın ilk yüksek hızlı yan çarpışma testi olarak tanımlıyor.

    Kavşak kazası iki hareketli araçla canlandırıldı

    Test, birbirine dik yönde ilerleyen iki otomobilin kavşakta çarpışması senaryosuna dayanıyor. Mercedes-Benz’e göre kullanılan hız, tipik kavşak kazalarının üst sınırını temsil ediyor. Araçlarda ise dört yetişkini ve dört çocuğu temsil eden sekiz test mankeni yerleştirildi.

    Mercedes iki CLA’yı çarpıştırdı: Batarya ve kabin ne durumda? Tam Boyutta Gör
    Şirketin açıklamasına göre çarpışmanın ardından her iki CLA’nın yolcu kabini yapısal bütünlüğünü korudu. Farklı boyutlardaki ve oturma konumlarındaki yolcuların darbeden nasıl etkilendiğini değerlendirmek için mankenlerden ölçümler alındı. Mercedes-Benz, test mankenlerinden alınan ölçümlerin, yolcuların maruz kaldığı darbenin belirlenen güvenlik sınırları içinde kaldığını gösterdiğini açıkladı.

    Elektrikli CLA’nın bataryası hasar aldı mı?

    Testin dikkatle izlenen noktalarından biri, sürücü tarafından darbe alan elektrikli CLA’nın zemin altında bulunan yüksek voltajlı bataryasıydı.

    Mercedes-Benz’in açıklamasına göre batarya paketi bütünlüğünü korudu ve batarya hücrelerinde fiziksel bütünlüğü bozan bir hasar oluşmadı. Ayrıca çarpışmayla birlikte yüksek voltaj sistemi otomatik olarak devre dışı kaldı.

    Bu güvenlik işlevi, kaza sonrasında araç içindekiler ve kurtarma ekipleri açısından elektrik kaynaklı riski azaltmayı amaçlıyor.

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