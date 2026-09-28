Mercedes iki fabrikasını kapatabilir: Alman otomotiv devi çıkmaza girdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, Almanya'daki üretim maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla iki fabrikasını kapatmayı gündemine aldı. Şirket yönetimi, IG Metall sendikasıyla yeni maliyet önlemleri üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde bir montaj ve bir güç aktarma sistemi tesisinin kapatılabileceğini açıkladı.

Maliyet baskısı artıyor

Şirketin üretimden sorumlu yöneticisi Michael Schiebe, Sindelfingen fabrikasında çalışanlarla bir araya gelerek Almanya'daki tesislerin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Schiebe, Mercedes-Benz'in Almanya'daki tüm üretim tesislerini korumayı hedeflediğini belirtirken, bunun mümkün olmaması halinde bir araç montaj fabrikası ile bir güç aktarma sistemi fabrikasının kapatılabileceğini ifade etti. Şirket yönetimi, söz konusu tesislerin hangileri olabileceğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Mercedes-Benz'in Almanya'daki üretim faaliyetleri kapsamında yedi güç aktarma sistemi fabrikası ve üç araç montaj tesisi bulunuyor.

Mercedes-Benz, Reuters'a yaptığı açıklamada, IG Metall sendikasıyla yeni maliyet önlemleri üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğini belirtirken Almanya'da üretkenliği artıracak uygun ekonomik ve yapısal koşullara da ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Sendika kapatma tehdidine tepkili

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz'in iki fabrikayı kapatma ihtimali, şirket çalışanlarını temsil eden IG Metall sendikasının da tepkisini çekti. IG Metall, fabrika kapatma tehditlerinin geleceği şekillendirmenin bir yolu olmadığını belirterek bu tür açıklamaların kararlı bir direnişle karşılaşacağını duyurdu. Sendika temsilcileri, yönetimin çalışanları taviz vermek ya da fabrikaların kapatılması arasında seçim yapmaya zorlaması halinde buna izin vermeyeceklerini ifade etti.

5 metrelik BYD Seal 07'nin resmi görselleri paylaşıldı 4 sa. önce eklendi

Şirketin maliyetleri düşürme hedefi ile sendikanın istihdamı ve mevcut üretim tesislerini koruma talebi arasındaki anlaşmazlık henüz çözülmüş değil.

Çinli otomobil üreticileri Mercedes'i zorluyor

Mercedes-Benz'in karşı karşıya olduğu sorunların temelinde esasında daha uzaktaki rakipleri bulunuyor. Özellikle BYD, Geely, GAC ve Changan gibi Çinli üreticilerin küresel pazarlardaki yükselişi geleneksel Avrupalı otomobil markaları üzerindeki rekabet baskısını artırıyor.

Çinli üreticiler, çoğu zaman Mercedes-Benz ve diğer Avrupalı rakiplerinden daha düşük fiyatlarla sundukları araçlarla pazardaki konumlarını güçlendiriyor. Bu durum, Alman üreticilerin hem maliyet yapılarını hem de üretim stratejilerini yeniden değerlendirmelerine yol açıyor.

Mercedes-Benz'in Çin'deki satışları da bu rekabetten etkileniyor. Şirketin ikinci çeyrekte Çin'deki satışları yüzde 30 gerilediği bildiriliyor. Buna ek olarak ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri de şirketin finansal sonuçlarını olumsuz etkiliyor. Mercedes-Benz, yalnızca 2025 yılında ABD tarifeleri nedeniyle 1,1 milyar doların üzerinde maliyetle karşı karşıya kaldı.

Mercedes-Benz'in gündemindeki olası fabrika kapanışları, Almanya'nın diğer büyük otomotiv üreticisi Volkswagen'in karşı karşıya olduğu sorunlarla örtüşüyor. Zira Volkswagen Grubu, 2031 ile 2034 yılları arasında Almanya'daki dört fabrikasını kapatmayı değerlendiriyor. Şirketin bu yöndeki planları henüz kesinleşmiş değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes iki fabrikasını kapatabilir: Otomotiv devi çıkmaza girdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: