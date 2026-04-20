    Mercedes ilk tamamen elektrikli C-Serisi'ni tanıttı: 762 km menzil, 39 inç dev ekran

    Mercedes-Benz yeni tamamen elektrikli C-Serisi modelini bugün Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen görkemli bir törenle dünyaya tanıttı. Alman üretici, markanın en ileri teknolojilerini bünyesinde barındıran bu yeni sedan modelini şimdiye kadar üretilmiş en güçlü C-Serisi olarak tanımlıyor.

    Yeni serinin yıldızı C 400 4MATIC, 482 beygir (360 kW) güç ve 800 Nm tork üreten çift motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.1 saniyede ulaşabilmekte. Aracın gelişmiş aerodinamik yapısı ve 300 kW'a kadar enerji geri kazanımı sağlayan fren sistemi sayesinde tek bir şarjla WLTP standartlarına göre 762 km'ye kadar menzil sunulabiliyor.

    10 dakikalık şarjla 325 km yol

    800 volt mimarisiyle donatılan araçta bulunan 94.5 kWh kapasiteli lityum iyon batarya, yüksek hızlı şarj performansını mümkün kılıyor. Bu sayede otomobilin sadece 10 dakikalık bir şarjla 325 km yol kat edebilecek seviyeye ulaşabildiği belirtilmiş. Ayrıca araçta bulunan yenilikçi ısı pompası kabin ısınma süresini belirgin şekilde kısaltırken, gelişmiş termal yönetim sayesinde enerji tüketimini de %50 oranında azaltıyor.

    Aracın iç mekanı oldukça fütüristik. Bu bölümde kullanıcıları 39.1 inçlik devasa MBUX Hyperscreen ekran karşılıyor. Mercedes-Benz OS (MB.OS) işletim sistemi sayesinde araç sürekli güncel kalırken, yapay zeka destekli sanal asistan sürücüyle karmaşık diyaloglar kurabilme yeteneğine sahip. İç tasarımın bir diğer büyüleyici detayı ise "SKY CONTROL" adı verilen ve üzerinde 162 adet parlayan yıldız bulunan panoramik cam tavan.

    Dış tasarım ve boyut

    Dış tasarımda aracın kilitlenmesi, açılması veya şarj edilmesi sırasında devreye giren ışıklı yeni ön ızgara ve yıldız formundaki LED farlar araca modern bir görsel imza katıyor. Tamamen elektrikli araçlar için tasarlanan özel mimari sayesinde, aracın aks mesafesi içten yanmalı modellere göre 97 mm artırılarak 2.962 mm'ye çıkarılmış. Bu da içten yanmalı modellerin çok ötesinde bir ferahlık anlamına geliyor.

    Otomobil 470 litrelik bagaj hacmine ek olarak ön kaputun altında (frunk) 100 litrelik ekstra bir depolama alanına sahip. Alman üretici henüz fiyat bilgisi paylaşmadı. Bu konudaki tüm detayların Mayıs ayındaki sipariş açılışıyla birlikte duyurulacağı belirtiliyor. Yeni C-Serisi ilk etapta sadece dört tekerlekten çekişli 400 4MATIC versiyonuyla yollara çıkacak olsa da model ailesinin önümüzdeki dönemde farklı motor ve donanım seçenekleriyle zenginleşmesi bekleniyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

