Mercedes’in ardından BMW de Level 3 otonom sürüşten vazgeçiyor

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz’in ardından BMW de SAE Level 3 seviyesindeki yüksek otomasyonlu sürüş sistemini rafa kaldırma kararı aldı. BMW, bu teknolojinin sınırlı kullanım senaryolarına sahip olmasına karşın yüksek maliyet yarattığı görüşünde. Şirketin yeni odağı ise Level 2+ çözümler olacak.

Gözler artık yolda olacak

BMW, 2024’te devreye aldığı ve Level 3 (gözler yoldan ayrılabilir) otonom sürüş imkanı sunan “Personal Pilot L3” sistemini, Nisan 2026 sonunda makyajlanacak BMW 7 Serisi ile üretimden kaldırmayı planlıyor. Sistem, otoyollarda özellikle trafik sıkışıklığı ya da ağır akan trafikte 60 km/s hıza kadar aracın tüm kontrolünü devralabiliyordu. Direksiyon, hız ve takip mesafesi yönetimini üstlenen Personal Pilot L3 sayesinde sürücü, gerektiğinde müdahaleye hazır olmak koşuluyla e-postalarını okumak gibi farklı aktivitelerle ilgilenebiliyordu.

Ancak sistemin yüksek maliyeti endişe yaratıcı bir unsur haline gelmiş görünüyor. Zira sistem, araçta yüksek maliyetli lidar sensörlerinin bulunması zorunluydu ve sistem yalnızca otoyollarda, üstelik normal seyir hızlarında değil, düşük hız senaryolarında çalışabiliyordu.

BMW bu nedenle Level 3’ten geri adım atarak Level 2 otomasyona dönme kararı aldı. İlk bakışta gerileme gibi görünen bu hamle, fiyat tarafında önemli bir avantaj getiriyor. Yeni 7 Serisi ve tamamen elektrikli BMW i7 modellerinde sunulacak sürücü destek paketi için müşterilerin artık 6.000 euro ödemesi gerekmeyecek. Yeni sistemin fiyatının, markanın iX3 modelinde uyguladığı 1.450 euro seviyesinde olması bekleniyor.

Yeni nesil Level 2 sistem kullanılacak

Tam Boyutta Gör Burada kilit rolü üstlenen model ise BMW iX3. iX3, BMW’nin yeni nesil “Neue Klasse” mimarisini taşıyan ilk model konumunda. Nisan ayında makyaj operasyonu geçirecek 7 Serisi de tasarım ve teknoloji tarafında Neue Klasse yaklaşımını benimseyen ilk model olacak. Bu kapsamda araçta, ilk kez iX3’te sunulan yeni nesil Level 2 sürücü destek sistemi yer alacak.

Söz konusu sistem, “Motorway Assistant” adı verilen otoyol asistanını içeriyor. Bu teknoloji, 130 km/s hıza kadar sürücünün direksiyondan ellerini çekmesine izin veriyor ancak sürücünün dikkatini yolda tutması ve müdahaleye hazır olması gerekiyor. Şerit içinde aracın kontrolünü sağlayan sistem, gerektiğinde otomatik şerit değişimi de yapabiliyor. Şerit değişimi için sürücünün yalnızca bakış yönüyle onay vermesi yeterli oluyor.

Motorway Assistant, iX3’te standart olarak sunulmuyor. 1.450 euro fiyatlı “Motorway & City Assistant” paketi kapsamında opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Bu paket ayrıca “City Assistant” fonksiyonunu da içeriyor. Almanya’daki ilk lansmanda sistem, kırmızı ışıkta durma ve otomatik yeniden hareket etme özelliklerini destekliyor. Daha karmaşık şehir içi sürüş senaryolarına yönelik ek fonksiyonların ise ilerleyen dönemde OTA güncellemeleri ile devreye alınması planlanıyor. BMW’nin DCAS sertifikasyonu almış olması, sistemin 60 ülkede kullanılabilmesinin önünü açıyor.

Mercedes de benzer yolu izliyor

Benzer şekilde Mercedes-Benz S-Serisi ve Mercedes-Benz EQS modellerinde 2021’den bu yana sunulan ve 95 km/s hıza kadar otoyolda çalışabilen Level 3 “Drive Pilot” sistemi de askıya alınmış durumda.

Mercedes, S-Serisi makyajıyla birlikte bunun yerine navigasyon destekli MB.Drive Assist Pro adlı Level 2++ sistemini sunmaya hazırlanıyor. Bu sistem, Tesla’nın FSD (Denetimli) yaklaşımına benzer şekilde, kısmi otonom “kapıdan kapıya” sürüş deneyimi hedefliyor.

