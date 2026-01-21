Makyajlı Mercedes S-Serisi'nden yeni bilgiler: 2700 yeni parça, ısıtmalı emniyet kemerleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Mercedes, 29 Ocak’taki makyajlı S-Serisi lansmanı öncesinde amiral gemisiyle ilgili yeni detaylar paylaşarak beklentiyi canlı tutuyor. 2026 model yılıyla birlikte S-Serisi, markanın şimdiye kadar model gamındaki en kapsamlı makyajını alıyor. Toplamda 2.700 yeni ya da güncellenmiş parça bulunuyor ve bu rakam neredeyse aracın yarısına karşılık geliyor.

Yüzde 20 daha büyük ön panjur

MB.OS işletim sistemi

Yıldız motifli ön-arka aydınlatmalar

2700 yeni veya güncellenmiş parça

Yeni S-Serisi, ısıtmalı emniyet kemerleriyle gelecek

Tam Boyutta Gör Bu büyük yeniliklerden biri de ısıtmalı emniyet kemerleri olacak. Mercedes-Benz CEO’su Ola Kallenius tarafından doğrulanan bu özellik aslında sürpriz sayılmaz; çünkü Mercedes’in 2019’da tanıttığı Experimental Safety Vehicle (ESF) konseptinde de ısıtmalı emniyet kemerleri yer alıyordu. O dönemde marka, bu teknolojinin hem konforu hem de güvenliği artıracağını vurgulamıştı.

Güvenliği teşvik eden konfor

Mantık oldukça basit: Soğuk havalarda kemerin ısınması, yolcuları kemer takmaya teşvik ediyor. Aynı zamanda kalın montların çıkarılmasını sağlayarak kemerde boşluk oluşma riskini azaltıyor. GLE temelli ESF konseptinde kemerler, eksi 10 dereceden vücut sıcaklığına dört dakikadan kısa sürede ulaşabiliyordu. Üstelik sistem, koltuk ısıtmayla birlikte otomatik devreye giriyor ve kemerin tamamına yayılan ısıtma elemanları sensörlerle kontrol ediliyordu.

Tam Boyutta Gör Isıtmalı emniyet kemerlerinin bir diğer önemli artısı ise verimlilik. Otomotiv tedarikçisi ZF, geçen yıl güncellediği “Heat Belt” teknolojisiyle, soğuk iklimlerde elektrikli araç menzilinde yüzde 6’ya varan artış sağlanabileceğini açıklamıştı. Kabini ısıtmak için harcanan enerji azaldığı için batarya üzerindeki yük de düşüyor. ZF’nin sisteminde kemer, eksi 5 dereceden 40 dereceye iki dakikadan kısa sürede ısınıyor ve dış sıcaklık, kabin koşulları, güneş ışığı gibi verileri kullanarak ideal ısıtma seviyesini hesaplıyor.

Öte yandan, bu kapsamlı makyajın mevcut S-Serisi'nin iç mekânına yönelik eleştirileri ne kadar çözeceği merak konusu. Fiziksel tuşlara dönüş ya da ekran ağırlığının azalması beklenmiyor. Malzeme kalitesiyle ilgili şikâyetlerin ise bu yenileme kapsamında giderilmiş olması umuluyor.

