Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Makyajlı Mercedes S-Serisi'nden yeni bilgiler: 2700 yeni parça, ısıtmalı emniyet kemerleri

    Mercedes, makyajlı S-Serisi ile şimdiye kadarki en kapsamlı yenilemesine hazırlanıyor. 2026 modelle birlikte 2.700 parça güncellenirken, ısıtmalı emniyet kemerleri de dikkat çekiyor.

    Mercedes, 29 Ocak’taki makyajlı S-Serisi lansmanı öncesinde amiral gemisiyle ilgili yeni detaylar paylaşarak beklentiyi canlı tutuyor. 2026 model yılıyla birlikte S-Serisi, markanın şimdiye kadar model gamındaki en kapsamlı makyajını alıyor. Toplamda 2.700 yeni ya da güncellenmiş parça bulunuyor ve bu rakam neredeyse aracın yarısına karşılık geliyor.

    • Yüzde 20 daha büyük ön panjur
    • MB.OS işletim sistemi
    • Yıldız motifli ön-arka aydınlatmalar
    • 2700 yeni veya güncellenmiş parça

    Yeni S-Serisi, ısıtmalı emniyet kemerleriyle gelecek

    Mercedes'in lüks otomobili ısıtmalı emniyet kemerleriyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu büyük yeniliklerden biri de ısıtmalı emniyet kemerleri olacak. Mercedes-Benz CEO’su Ola Kallenius tarafından doğrulanan bu özellik aslında sürpriz sayılmaz; çünkü Mercedes’in 2019’da tanıttığı Experimental Safety Vehicle (ESF) konseptinde de ısıtmalı emniyet kemerleri yer alıyordu. O dönemde marka, bu teknolojinin hem konforu hem de güvenliği artıracağını vurgulamıştı.

    Güvenliği teşvik eden konfor

    Mantık oldukça basit: Soğuk havalarda kemerin ısınması, yolcuları kemer takmaya teşvik ediyor. Aynı zamanda kalın montların çıkarılmasını sağlayarak kemerde boşluk oluşma riskini azaltıyor. GLE temelli ESF konseptinde kemerler, eksi 10 dereceden vücut sıcaklığına dört dakikadan kısa sürede ulaşabiliyordu. Üstelik sistem, koltuk ısıtmayla birlikte otomatik devreye giriyor ve kemerin tamamına yayılan ısıtma elemanları sensörlerle kontrol ediliyordu.

    Mercedes'in lüks otomobili ısıtmalı emniyet kemerleriyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Isıtmalı emniyet kemerlerinin bir diğer önemli artısı ise verimlilik. Otomotiv tedarikçisi ZF, geçen yıl güncellediği “Heat Belt” teknolojisiyle, soğuk iklimlerde elektrikli araç menzilinde yüzde 6’ya varan artış sağlanabileceğini açıklamıştı. Kabini ısıtmak için harcanan enerji azaldığı için batarya üzerindeki yük de düşüyor. ZF’nin sisteminde kemer, eksi 5 dereceden 40 dereceye iki dakikadan kısa sürede ısınıyor ve dış sıcaklık, kabin koşulları, güneş ışığı gibi verileri kullanarak ideal ısıtma seviyesini hesaplıyor.

    Öte yandan, bu kapsamlı makyajın mevcut S-Serisi'nin iç mekânına yönelik eleştirileri ne kadar çözeceği merak konusu. Fiziksel tuşlara dönüş ya da ekran ağırlığının azalması beklenmiyor. Malzeme kalitesiyle ilgili şikâyetlerin ise bu yenileme kapsamında giderilmiş olması umuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elf mi castrol mü vestel çamaşır makinesi sıkma yapmıyor citroen c4 lastik hava basıncı kaç olmalı hgs olmadan borç ödeme kombi açıkken petekleri kapatmak zararlımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkBook 16
    Lenovo ThinkBook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum