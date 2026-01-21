Makyajlı Mercedes S-Serisi'nden yeni bilgiler: 2700 yeni parça, ısıtmalı emniyet kemerleri

Mercedes, 29 Ocak’taki makyajlı S-Serisi lansmanı öncesinde amiral gemisiyle ilgili yeni detaylar paylaşarak beklentiyi canlı tutuyor. 2026 model yılıyla birlikte S-Serisi, markanın şimdiye kadar model gamındaki en kapsamlı makyajını alıyor. Toplamda 2.700 yeni ya da güncellenmiş parça bulunuyor ve bu rakam neredeyse aracın yarısına karşılık geliyor.
- Yüzde 20 daha büyük ön panjur
- MB.OS işletim sistemi
- Yıldız motifli ön-arka aydınlatmalar
- 2700 yeni veya güncellenmiş parça
Yeni S-Serisi, ısıtmalı emniyet kemerleriyle gelecek
Güvenliği teşvik eden konfor
Mantık oldukça basit: Soğuk havalarda kemerin ısınması, yolcuları kemer takmaya teşvik ediyor. Aynı zamanda kalın montların çıkarılmasını sağlayarak kemerde boşluk oluşma riskini azaltıyor. GLE temelli ESF konseptinde kemerler, eksi 10 dereceden vücut sıcaklığına dört dakikadan kısa sürede ulaşabiliyordu. Üstelik sistem, koltuk ısıtmayla birlikte otomatik devreye giriyor ve kemerin tamamına yayılan ısıtma elemanları sensörlerle kontrol ediliyordu.
Öte yandan, bu kapsamlı makyajın mevcut S-Serisi'nin iç mekânına yönelik eleştirileri ne kadar çözeceği merak konusu. Fiziksel tuşlara dönüş ya da ekran ağırlığının azalması beklenmiyor. Malzeme kalitesiyle ilgili şikâyetlerin ise bu yenileme kapsamında giderilmiş olması umuluyor.