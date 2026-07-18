Mercedes S-Serisi'ne rakip BYD Da Han tanıtıldı: 1.008 km menzil, 725 kg'lık batarya

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirecek yeni amiral gemisi sedanı Da Han (diğer adıyla Great Han) modelini tanıttı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından paylaşılan veriler, aracın özellikle batarya kapasitesi ve menzil konusunda sınırları zorladığını gösteriyor.

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Aracın en dikkat çeken özelliği, BYD'nin iştiraki FinDreams tarafından üretilen 102,3 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketi. Bu devasa batarya ünitesi tam 725,9 kilogram ağırlığında olup, aracın toplam boş ağırlığının %30'undan fazlasını oluşturuyor. Bu teknik altyapı sayesinde de Da Han, CLTC standartlarına göre 1.008 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Güçlü motor seçenekleri

Da Han, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden üç farklı güç seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Arkadan itişli standart versiyon 370 kW (496 beygir) güç üretirken, çift motorlu dört çeker (AWD) versiyonu toplamda 570 kW (764 beygir) güç sunacak. Ayrıca, 1.5 litrelik turbo motorla desteklenen ve 470 kilometre saf elektrikli menzil sunabilen bir DM-i şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu da seçenekler arasında yer almakta.

Tam Boyutta Gör Tasarım ve boyutlarıyla da iddialı olan Da Han; 5256 mm uzunluğu, 1999 mm genişliği ve 3130 mm aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Bu boyutlar, aracın standart Mercedes-Benz S-Serisi'nden 66 mm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Yakın zamanda kamuflajsız olarak yol testlerinde görüntülenen modelin, yaklaşık 300.000 yuan (yaklaşık 44.290 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin pazarına giriş yapması bekleniyor.

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Mercedes S-Serisi'ne rakip BYD Da Han tanıtıldı: 1.008 km menzil

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