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    Mercedes S-Serisi'ne rakip BYD Da Han tanıtıldı: 1.008 km menzil, 725 kg'lık batarya

    Çinli otomotiv devi BYD amiral gemisi sedanı Da Han'ı tanıttı. 102,3 kWh kapasiteli devasa bataryasıyla 1008 kilometre menzil sunan araç, lüks segmentte Mercedes S-Serisi'ne rakip olmaya hazırlanıyor.

    Mercedes S-Serisi'ne rakip BYD Da Han tanıtıldı: 1.008 km menzil Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirecek yeni amiral gemisi sedanı Da Han (diğer adıyla Great Han) modelini tanıttı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından paylaşılan veriler, aracın özellikle batarya kapasitesi ve menzil konusunda sınırları zorladığını gösteriyor.

    Aracın en dikkat çeken özelliği, BYD'nin iştiraki FinDreams tarafından üretilen 102,3 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketi. Bu devasa batarya ünitesi tam 725,9 kilogram ağırlığında olup, aracın toplam boş ağırlığının %30'undan fazlasını oluşturuyor. Bu teknik altyapı sayesinde de Da Han, CLTC standartlarına göre 1.008 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

    Güçlü motor seçenekleri

    Da Han, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden üç farklı güç seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Arkadan itişli standart versiyon 370 kW (496 beygir) güç üretirken, çift motorlu dört çeker (AWD) versiyonu toplamda 570 kW (764 beygir) güç sunacak. Ayrıca, 1.5 litrelik turbo motorla desteklenen ve 470 kilometre saf elektrikli menzil sunabilen bir DM-i şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu da seçenekler arasında yer almakta.

    Mercedes S-Serisi'ne rakip BYD Da Han tanıtıldı: 1.008 km menzil Tam Boyutta Gör
    Tasarım ve boyutlarıyla da iddialı olan Da Han; 5256 mm uzunluğu, 1999 mm genişliği ve 3130 mm aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Bu boyutlar, aracın standart Mercedes-Benz S-Serisi'nden 66 mm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Yakın zamanda kamuflajsız olarak yol testlerinde görüntülenen modelin, yaklaşık 300.000 yuan (yaklaşık 44.290 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin pazarına giriş yapması bekleniyor.
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