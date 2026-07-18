Mercedes S-Serisi'ne rakip BYD Da Han tanıtıldı: 1.008 km menzil, 725 kg'lık batarya

Aracın en dikkat çeken özelliği, BYD'nin iştiraki FinDreams tarafından üretilen 102,3 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketi. Bu devasa batarya ünitesi tam 725,9 kilogram ağırlığında olup, aracın toplam boş ağırlığının %30'undan fazlasını oluşturuyor. Bu teknik altyapı sayesinde de Da Han, CLTC standartlarına göre 1.008 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.
Güçlü motor seçenekleri
Da Han, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden üç farklı güç seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Arkadan itişli standart versiyon 370 kW (496 beygir) güç üretirken, çift motorlu dört çeker (AWD) versiyonu toplamda 570 kW (764 beygir) güç sunacak. Ayrıca, 1.5 litrelik turbo motorla desteklenen ve 470 kilometre saf elektrikli menzil sunabilen bir DM-i şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu da seçenekler arasında yer almakta.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: