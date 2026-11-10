Mercedes patronu tarih verdi: İçten yanmalı motorların 10-15 yılı kaldı

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Oynat Mercedes-Benz, içten yanmalı motorların 10 ila 15 yıl daha ürün gamında kalacağını açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, elektrikli araçlara geçişin en az 20 yıl süreceğini vurguladı. Şirket bu süreçte, Euro 7 emisyon standartlarına uyumlu yeni V8 motor yatırımlarına ve hem binek hem de ticari araçlar için dizel seçeneklerini korumaya devam ediyor. Marka, önümüzdeki yıllarda elektrikli ve geleneksel modelleri bir arada sunmayı hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Mercedes-Benz, otomotiv sektöründe elektrikli araçlara geçiş hızlanırken içten yanmalı motorlardan kısa vadede vazgeçmeyi planlamıyor. Ancak yapılan açıklamalar, bu motorların uzun bir geleceğinin de artık olmadığını gösteriyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, Hindistan'da düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, benzinli ve dizel motorların en az 10, muhtemelen 15 yıl daha ürün gamında kalacağını söyledi.

Mercedes-Benz yeni V8 motoruna yatırım yapıyor

Kallenius, bu açıklamasını yalnızca mevcut motorların üretimini sürdürme planıyla değil, yeni motor yatırımlarıyla da destekledi. Mercedes-Benz, Euro 7 emisyon standartlarına hazırlık kapsamında içten yanmalı motor ailesini güncelledi. Bu kapsamda yeni V8 motoru da dahil olmak üzere tüm motor seçenekleri Euro 7 gerekliliklerini karşılayacak şekilde geliştirildi. Şirket, motor ailesini yeni emisyon düzenlemelerine hazırlayan ilk üretici olduğunu belirtiyor.

Yeni bir V8 motor geliştirilmesi, Mercedes-Benz'in içten yanmalı motor teknolojisine yönelik yatırımlarını sürdüreceğinin önemli bir göstergesi. Şirket, elektrikli otomobillere geçişe henüz hazır olmayan veya kullanım alışkanlıkları nedeniyle bu araçları tercih edemeyen müşterilerine de seçenek sunmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz'in içten yanmalı motor stratejisinde dizel seçenekler de önemli bir yer tutuyor. Kallenius, şirketin dizel motor ailesinin gelecekteki gereksinimlere hazır olduğunu ve bu motorların öngörülebilir gelecekte ürün gamında kalacağını söyledi. Özellikle yılda 60 bin ila 70 bin kilometre yol yapan sürücüler ile hafif ticari araç kullanıcıları, dizel motorların hedef kitlesi arasında bulunuyor. Şirket, bu nedenle binek otomobillerin yanı sıra ticari araçlarda da dizel motor seçeneklerini korumayı planlıyor.

Elektrikli otomobile geçiş 20-25 yıl sürecek

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Kallenius, otomotiv sektörünün elektrikli araçlara geçişini 2030 veya 2035'e kadar tamamlanacak kısa süreli bir dönüşüm olarak görmüyor. Mercedes-Benz yöneticisine göre bu süreç, 20 ila 25 yıla yayılacak büyük bir sanayi dönüşümü olacak.

Bu, 2020 yılında piyasa koşulları elverirse on yılın sonuna kadar tamamen elektrikli araçlara geçmeye hazır olacağını açıklayan bir şirketin başkanından gelen oldukça açık sözlü bir itiraf. Kallenius’un buradaki söyleminde sadece yeni araç satışını mı yoksa toplam araç parkını mı kastettiği belirsiz.

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Källenius, mevcut iş modelini bir anda terk etmenin doğru olmayacağını belirterek otomobil üreticilerinin bir yandan mevcut teknolojilerini geliştirirken diğer yandan yeni nesil elektrikli araçlara yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte şirketin gelecek planları yalnızca motor teknolojileriyle sınırlı değil. Mercedes-Benz, üç yıllık dönemde elektrikli ve içten yanmalı modelleri kapsayan 40 araçlık bir ürün programı yürütüyor. 2026 ve 2027 boyunca piyasaya çıkması planlanan modeller arasında benzinli, dizel, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli seçenekler bulunuyor. Mercedes-Benz, 2030 yılına kadar ürün gamındaki önemli model segmentlerinin tamamında elektrikli bir alternatif sunmayı hedefliyor.

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Mercedes tarih verdi: İçten yanmalı motorların 10 yılı kaldı

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