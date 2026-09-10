Mercedes'ten 4x4 VIP hamlesi: Yeni VLE 400 4Matic satışa çıktı

Mercedes VLE 400 4Matic, özellikleriyle neler sunuyor?
Ön akstaki motora ek olarak arka aksa eklenen elektrik motoru sayesinde tam bir VIP performans canavarına dönüşen VLE 400 4MATIC, sürüş dinamiklerinde devasa bir sıçrama vadediyor. Toplamda 310 kW (421 hp) sistem gücü sunan araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 6.5 saniyede ulaşıyor. Önden çekişli VLE 300’de bu süre 8.9 - 9.5 saniye aralığındaydı.
800 Volt altyapı: 15 dakikada 355 km menzil
Her iki versiyonda da 115 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip NMC batarya paketi yer alıyor. Çift motorun getirdiği ekstra tüketime rağmen VLE 400 4MATIC, tek şarjla WLTP normlarına göre 654 km menzil sunabiliyor. VLE 300'de bu değer 713 km.
800V mimarisinin sağladığı 300 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, %10'dan %80 doluluğa sadece 25 dakikada ulaşıyor. Yalnızca 15 dakikalık hızlı şarjla 355 km ekstra menzil kazanılabiliyor.
|Teknik özellik
|VLE 300
|VLE 400 4Matic
|Çekiş sistemi
|Önden çekiş
|Dört tekerlekten çekiş
|Toplam güç
|203 kW (276 hp)
|310 kW (421 hp)
|0-100 km/s hızlanma
|8.9 - 9.5 sn
|6.5 sn
|Batarya kapasitesi
|115 kWsa
|115 kWsa
|DC şarj hızı
|300 kW
|300 kW
|Menzil (WLTP)
|713 km
|654 km
|Çekme kapasitesi
|1.75 ton
|2.5 ton
|Fiyat
|70.735 euro
|78.452 euro
Kabin konforu ve 8 kişilik oturma düzeni
Yaz aylarından itibaren donanım paketlerini esneten Mercedes; araca MBUX Superscreen, head-up display ve Sky View panoramik cam tavan gibi lüks opsiyonları serbestçe ekleme imkanı tanıdı. Ayrıca arkada ısıtmalı ve kol dayamalı elektrikli VIP koltuklar opsiyon listesine dahil edildi.
5, 6 ve 7 kişilik konfigürasyonlara ek olarak VLE ailesi artık 8 kişilik oturma düzeniyle de sipariş edilebiliyor. Almanya'da 5 kişilik VLE 400 4MATIC başlangıç fiyatı 78.452 euro iken, 6 kişilik versiyon 78.909 euro etiket taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: