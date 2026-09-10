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    Mercedes'ten 4x4 VIP hamlesi: Yeni VLE 400 4Matic satışa çıktı

    Mercedes-Benz, "Grand Limousine" olarak tanımladığı elektrikli VLE serisini 4x4 versiyonla genişletti. 310 kW güç ve 654 km menzil sunan VLE 400 4MATIC, Almanya’da 78.452 eurodan satışa çıktı.

    Mercedes'ten 4x4 VIP hamlesi: Yeni VLE 400 4Matic satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, ticari bir minibüsten ziyade elektrikli bir "Grand Limousine" olarak konumlandırdığı VLE model ailesini güçlendirmeye devam ediyor. Nisan ayında tek motorlu arkadan itişli VLE 300 versiyonunu yollara çıkaran şirket, serinin en iddialı çift motorlu dört tekerlekten çekişli türevi olan VLE 400 4MATIC modelini resmen satışa sundu.

    Mercedes VLE 400 4Matic, özellikleriyle neler sunuyor?

    Ön akstaki motora ek olarak arka aksa eklenen elektrik motoru sayesinde tam bir VIP performans canavarına dönüşen VLE 400 4MATIC, sürüş dinamiklerinde devasa bir sıçrama vadediyor. Toplamda 310 kW (421 hp) sistem gücü sunan araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 6.5 saniyede ulaşıyor. Önden çekişli VLE 300’de bu süre 8.9 - 9.5 saniye aralığındaydı.

    Mercedes'ten 4x4 VIP hamlesi: Yeni VLE 400 4Matic satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    4MATIC sisteminin getirdiği ekstra tork ve çekiş sayesinde aracın yük çekme kapasitesi 1.75 tondan 2.5 tona çıkarıldı. Bu da modeli karavan ve tekne çekmek için kusursuz bir seçeneğe dönüştürüyor.

    800 Volt altyapı: 15 dakikada 355 km menzil

    Her iki versiyonda da 115 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip NMC batarya paketi yer alıyor. Çift motorun getirdiği ekstra tüketime rağmen VLE 400 4MATIC, tek şarjla WLTP normlarına göre 654 km menzil sunabiliyor. VLE 300'de bu değer 713 km.

    800V mimarisinin sağladığı 300 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, %10'dan %80 doluluğa sadece 25 dakikada ulaşıyor. Yalnızca 15 dakikalık hızlı şarjla 355 km ekstra menzil kazanılabiliyor.

    Mercedes'ten 4x4 VIP hamlesi: Yeni VLE 400 4Matic satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    VLE 300 vs VLE 400 4Matic
    Teknik özellik VLE 300 VLE 400 4Matic
    Çekiş sistemi Önden çekiş Dört tekerlekten çekiş
    Toplam güç 203 kW (276 hp) 310 kW (421 hp)
    0-100 km/s hızlanma 8.9 - 9.5 sn 6.5 sn
    Batarya kapasitesi 115 kWsa 115 kWsa
    DC şarj hızı 300 kW 300 kW
    Menzil (WLTP) 713 km 654 km
    Çekme kapasitesi 1.75 ton 2.5 ton
    Fiyat 70.735 euro 78.452 euro

    Kabin konforu ve 8 kişilik oturma düzeni

    Yaz aylarından itibaren donanım paketlerini esneten Mercedes; araca MBUX Superscreen, head-up display ve Sky View panoramik cam tavan gibi lüks opsiyonları serbestçe ekleme imkanı tanıdı. Ayrıca arkada ısıtmalı ve kol dayamalı elektrikli VIP koltuklar opsiyon listesine dahil edildi.

    5, 6 ve 7 kişilik konfigürasyonlara ek olarak VLE ailesi artık 8 kişilik oturma düzeniyle de sipariş edilebiliyor. Almanya'da 5 kişilik VLE 400 4MATIC başlangıç fiyatı 78.452 euro iken, 6 kişilik versiyon 78.909 euro etiket taşıyor.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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