Mercedes'ten fiziksel tuş itirafı: "Fazla ileri gittik"

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Otomobil üreticileri son yıllarda araç içi tasarımlarda dokunmatik ekranlara ağırlık verirken fiziksel tuşları büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Bu yaklaşımın öncülerinden biri olan Mercedes-Benz tarafından bir özeleştiri geldi. Şirketin CEO'su Ola Kallenius, sektörün fiziksel kontrolleri kaldırma konusunda fazla ileri gittiğini kabul etti. CEO, gelecek modellerde uygun görülen noktalarda fiziksel tuşların yeniden kullanılacağını açıkladı.

Fiziksel tuşlar geri geliyor

Mercedes, son yıllarda MBUX Hyperscreen ve Superscreen bilgi-eğlence sistemleriyle kokpitin neredeyse tamamını ekranlarla kaplayan tasarımları seri üretime taşımıştı. Ancak bu dijital dönüşüm, geleneksel düğmelerin ortadan kalkmasına neden olmuş, kullanıcıların bir kısmı tarafından eleştirilmişti.

Autocar'a konuşan Ola Kallenius, Mercedes'in kullanıcı arayüzlerini geliştirmek için büyük kaynak ayırdığını belirtti. Arayüzlerin herkesin kullanabileceği kadar basit olması gerektiğini ifade eden Kallenius, dijitalleşme konusunda zaman zaman müşteri deneyiminin geri planda kaldığını da kabul etti.

Mercedes'in daha önce direksiyondaki fiziksel kontrol tuşlarını geri getirdiğini hatırlatan Kallenius, sürücüler için daha kullanışlı olduğu düşünülen alanlarda fiziksel düğmelerin yeniden kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

Ekranlar kalmaya devam edecek

Tam Boyutta Gör Öte yandan CEO’nun açıklamaları Mercedes'in ekranlardan tamamen vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Kallenius, otomotiv sektörünün ekran kullanımında zirveye ulaşıp ulaşmadığı sorusuna “Ekran konusunda zirvede miyiz bilmiyorum ama fiziksel tuş sayısında dipteyiz." yanıtını verdi.

Bu açıklama, gelecekte geniş dijital ekranlar ile fiziksel kontrollerin bir arada kullanılacağı hibrit bir kokpit tasarımının öne çıkacağına işaret ediyor.

1.4 milyon TL artış: Elektrikli MINI Countryman fiyatı uçtu! 5 sa. önce eklendi

Bununla birlikte Mercedes bu konuda yalnız değil. Ferrari CEO'su Benedetto Vigna da kısa süre önce yaptığı açıklamada markanın daha fazla fiziksel kontrole yeniden yer vereceğini söylemişti. Benzer şekilde Hyundai ve Volkswagen de sürücünün gözünü yoldan ayırmadan kullanılabilen fiziksel kontrolleri yeniden artırmaya yönelik adımlar atıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: