Mercedes'ten fiziksel tuş itirafı: "Fazla ileri gittik"

Fiziksel tuşlar geri geliyor
Mercedes, son yıllarda MBUX Hyperscreen ve Superscreen bilgi-eğlence sistemleriyle kokpitin neredeyse tamamını ekranlarla kaplayan tasarımları seri üretime taşımıştı. Ancak bu dijital dönüşüm, geleneksel düğmelerin ortadan kalkmasına neden olmuş, kullanıcıların bir kısmı tarafından eleştirilmişti.
Autocar'a konuşan Ola Kallenius, Mercedes'in kullanıcı arayüzlerini geliştirmek için büyük kaynak ayırdığını belirtti. Arayüzlerin herkesin kullanabileceği kadar basit olması gerektiğini ifade eden Kallenius, dijitalleşme konusunda zaman zaman müşteri deneyiminin geri planda kaldığını da kabul etti.
Mercedes'in daha önce direksiyondaki fiziksel kontrol tuşlarını geri getirdiğini hatırlatan Kallenius, sürücüler için daha kullanışlı olduğu düşünülen alanlarda fiziksel düğmelerin yeniden kullanılmaya devam edeceğini söyledi.
Ekranlar kalmaya devam edecek
Bu açıklama, gelecekte geniş dijital ekranlar ile fiziksel kontrollerin bir arada kullanılacağı hibrit bir kokpit tasarımının öne çıkacağına işaret ediyor.
Bununla birlikte Mercedes bu konuda yalnız değil. Ferrari CEO'su Benedetto Vigna da kısa süre önce yaptığı açıklamada markanın daha fazla fiziksel kontrole yeniden yer vereceğini söylemişti. Benzer şekilde Hyundai ve Volkswagen de sürücünün gözünü yoldan ayırmadan kullanılabilen fiziksel kontrolleri yeniden artırmaya yönelik adımlar atıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii