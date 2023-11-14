Mercedes’ten İsrail’e yardım

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, yaptığı paylaşımda şirketin İsrail'e 1 milyon euro’luk para yardımı yaptığını duyurdu.

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Ola Källenius, LinkedIn‘den yaptığı açıklamada yaşanan olaylardan dolayı endişeli olduğunu ve İsrail’deki United Hatzalah ve German Red Cross (Alman Kızıl Haçı) adlı kuruluşlara toplamda 1 milyon avroluk para yardımı yaptıklarını duyurdu.

Ola Källenius, “İsrail’e yönelik terör saldırılarından bu yana dünya çapında yayınlanan haber ve görüntüler beni derinden sarsıyor. Ve Orta Doğu’da barışa olası yansımaları konusunda son derece endişeliyim. Bölgede meslektaşlarım, uzun süredir tanıdıklarım ve iyi dostlarım var. Şiddete maruz kalan ve sevdiklerini kaybetmenin yasını tutan herkese en kalbi şefkatimi iletiyorum. Düşüncelerim ayrıca çok sayıda yaralı, kaçırılanlar ve aileleriyle birlikte. Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasa geçtik çünkü sahadaki acıların en azından bir nebze de olsa hafifletilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Mercedes-Benz, kurtarma araçlarının satın alınmasına yönelik yardım kuruluşları United Hatzalah’ın yanı sıra kardeş kuruluşlarla birlikte bölgedeki insani yardımları koordine eden Alman Kızıl Haçı’na toplam bir milyon avro bağışta bulunuyor. Tel Aviv’deki Ar-Ge tesisimizin ekibiyle elbette sürekli iletişim halindeyiz ve onların güvenliği en büyük önceliğimiz.” şeklinde açıklama yaptı.

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