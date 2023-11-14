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    Anlık Bildirim

    Mercedes’ten İsrail’e yardım

    Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, yaptığı paylaşımda şirketin İsrail'e 1 milyon euro’luk para yardımı yaptığını duyurdu.

    Mercedes’ten İsrail’e yardım

    Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, yaptığı paylaşımda şirketin İsrail'e 1 milyon euro’luk para yardımı yaptığını duyurdu.

    Ola Källenius, LinkedIn‘den yaptığı açıklamada yaşanan olaylardan dolayı endişeli olduğunu ve İsrail’deki United Hatzalah ve German Red Cross (Alman Kızıl Haçı) adlı kuruluşlara toplamda 1 milyon avroluk para yardımı yaptıklarını duyurdu.

    Ola Källenius, “İsrail’e yönelik terör saldırılarından bu yana dünya çapında yayınlanan haber ve görüntüler beni derinden sarsıyor. Ve Orta Doğu’da barışa olası yansımaları konusunda son derece endişeliyim. Bölgede meslektaşlarım, uzun süredir tanıdıklarım ve iyi dostlarım var. Şiddete maruz kalan ve sevdiklerini kaybetmenin yasını tutan herkese en kalbi şefkatimi iletiyorum. Düşüncelerim ayrıca çok sayıda yaralı, kaçırılanlar ve aileleriyle birlikte. Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasa geçtik çünkü sahadaki acıların en azından bir nebze de olsa hafifletilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Mercedes-Benz, kurtarma araçlarının satın alınmasına yönelik yardım kuruluşları United Hatzalah’ın yanı sıra kardeş kuruluşlarla birlikte bölgedeki insani yardımları koordine eden Alman Kızıl Haçı’na toplam bir milyon avro bağışta bulunuyor. Tel Aviv’deki Ar-Ge tesisimizin ekibiyle elbette sürekli iletişim halindeyiz ve onların güvenliği en büyük önceliğimiz.” şeklinde açıklama yaptı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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