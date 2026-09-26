Mercedes'ten katı hal batarya hamlesi: ProLogium'un 4. nesil bataryalarını test edecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, gelişmiş katı hal batarya teknolojilerinin otomobillerde kullanılmasını hızlandırmak amacıyla Tayvan merkezli enerji şirketi ProLogium ile uzun süredir devam eden iş birliğini güçlendirdi. Yeni anlaşma kapsamında Mercedes, ProLogium’un dördüncü nesil katı hal batarya hücrelerine öncelikli erişim hakkı elde edecek ve bu hücreleri kapsamlı testlerden geçirecek.

Katı hal bataryaları, geleneksel lityum iyon bataryalarda kullanılan sıvı elektrolitlerin yerine yanıcı olmayan katı malzemeler kullanması nedeniyle elektrikli araç teknolojisinin geleceğindeki en önemli yeniliklerden biri olarak görülüyor. Katı hal bataryalar, daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj, daha yüksek güvenlik ve daha uzun kullanım ömrü gibi avantajlar sunma potansiyeline sahip.

ProLogium’un dördüncü nesil lityum-seramik bataryalarını test edecek

Mercedes, ProLogium ile gerçekleştirdiği yeni çalışma kapsamında şirketin Gen4 lityum-seramik batarya hücrelerini elektriksel, termal ve güvenlik testlerine tabi tutacak. Testler Mercedes-Benz'in kendi tesislerinin yanı sıra üçüncü taraf test merkezlerinde de gerçekleştirilecek.

ProLogium'un dördüncü nesil hücreleri, seramik ayırıcı teknolojisi ve yanıcı olmayan inorganik elektrolit kullanıyor. Şirket, bu teknolojinin bataryaların hızlı şarj ve yüksek güç çıkışı sağlayabilmesine imkan verdiğini belirtiyor.

ProLogium Avrupa'da üretime hazırlanıyor

Mercedes'in ProLogium ile ortaklığı yalnızca hücrelerin test edilmesiyle sınırlı kalmayacak. Tayvan'da büyük bir batarya fabrikası işleten şirket, Avrupa'daki müşterilerine hizmet verebilmek için Fransa'nın Dunkirk kentinde de bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Kapasitesinin 44 GWh'ye kadar çıkması planlanan tesis, ProLogium'un Avrupa'daki elektrikli araç üreticilerine batarya hücresi tedarik etmesini sağlayacak.

Alman otomobil üreticisinin katı hal bataryaları konusunda başka bir önemli ortağı daha bulunuyor. Mercedes, ProLogium'un lityum-seramik hücrelerinin yanı sıra ABD merkezli Factorial Energy tarafından geliştirilen lityum-metal katı hal bataryalarını da test ediyor.

Mercedes-Benz, geçtiğimiz yıl Factorial tarafından geliştirilen katı hal batarya paketiyle donatılmış bir EQS ile tek şarjda 1.205 kilometre menzil elde etmişti. Üstelik test tamamlandığında araçta tahmini 137 kilometre daha menzil kaldığı belirtilmişti. Bu sonuç, katı hal bataryalarının elektrikli otomobillerde menzil konusunda sağlayabileceği potansiyeli ortaya koydu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes'ten katı hal bataryalar için önemli adım

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: