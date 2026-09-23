Mercedes, Tesla FSD benzeri sürüş sistemi için Wayve ile anlaştı: 2028’de yollarda

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Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, şehir içinde sürücüyü belirli ölçüde destekleyerek noktadan noktaya sürüş gerçekleştirebilen yeni bir sistem için İngiltere merkezli otonom sürüş girişimi Wayve ile anlaştı. Wayve'in “AI Driver” teknolojisi, önümüzdeki iki yıl içinde Mercedes-Benz modellerinde kullanılmaya başlanacak.

Mercedes araçlarına gelişmiş otonomi geliyor

Şirketlerin duyurusuna göre Wayve'in yapay zeka destekli sürüş sistemi, Mercedes araçlarına “şehir içi noktadan noktaya gelişmiş sürüş desteği” sağlayacak. Bu ifade, sistemin belirlenen bir noktaya kadar şehir trafiği içerisinde sürüş görevlerinin önemli bölümünü üstlenebileceği bir yapıya işaret ediyor. Bu şekliyle sistem, Tesla’nın FSD yazılımına benziyor.

Mercedes-Benz ve Wayve, sistemin hangi pazarlarda sunulacağını, ilk olarak hangi modellerde kullanılacağını veya teknik özelliklerinin tamamını henüz açıklamadı. Bu nedenle Mercedes araçlarında Wayve teknolojisinin hangi kapsamda çalışacağı konusunda ayrıntılar şimdilik sınırlı.

Yeni anlaşmanın dikkat çeken taraflarından biri, Mercedes-Benz'in aynı alanda Nvidia ile de çalışıyor olması. Şirket geçtiğimiz yıl MB.Drive Assist Pro adlı Nvidia tabanlı sistemi tanıtmıştı.

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Bu sistem, sürücünün gözetimi altında aracı belirlenen hedefe kadar götürmeyi amaçlıyor. Sistem kapsamında araçların yayalar, trafik ışıkları ve karmaşık yol durumları gibi senaryolarda sürüş desteği sunması hedefleniyor.

Mercedes, sürüş destek sistemlerinde uzun süredir çalışıyor

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz'in gelişmiş sürüş destek sistemleri konusunda geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Şirket, öndeki araca göre hızı otomatik olarak ayarlayan radar tabanlı hız sabitleme teknolojilerinin öncülerinden biri olmuş ve 1990'ların sonunda S-Serisi ile Distronic sistemini kullanıma sunmuştu.

Mercedes, 2023 yılında ise ABD'de sürücünün sürekli olarak sistemi takip etmesini gerektirmeyen ilk sürüş destek sistemini satışa çıkardı. Drive Pilot, Kaliforniya ve Nevada'daki belirli otoyollarda düşük hızlarda eller ve gözler serbest şekilde çalışabiliyor. Sistem, bu kullanım alanında Seviye 3 otonom sürüş sınıfında yer alıyor. Mercedes, bu yıl Drive Pilot'un kapsamını genişletme planlarını durdurarak Nvidia ile geliştirdiği noktadan noktaya sürüş projesine daha fazla odaklanma kararı aldı.

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Mercedes, Tesla FSD benzeri sürüş sistemi için Wayve ile anlaştı

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