Yapay Zeka Özeti:
- Mercedes, Tesla FSD'ye rakip yeni sürüş sistemini 2027'de Almanya ve ABD'de kullanıma sunuyor. NVIDIA ile geliştirilen MB.DRIVE ASSIST PRO; kameralar ve sensörler yardımıyla şehir içinde kavşak dönüşleri yapıyor, kırmızı ışıkta durup kalkıyor ve otomatik şerit değiştiriyor. Ancak sistem aktifken de sürücünün yola odaklanması şart. Almanya'da bu yıl sonu başlayacak otoyol desteği için ise aralıkta erken erişim sağlanacak.
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Tesla’nın FSD sistemiyle benzer işlevler sunan teknoloji, sürücünün belirlediği güzergah boyunca kavşaklarda dönüş yapabilecek, trafik ışıklarında durup kalkabilecek ve gerektiğinde şerit değiştirebilecek. Navigasyon açıkken direksiyondaki bir düğmeyle devreye alınan sistem, otoyoldan çıkıldıktan sonra şehir trafiğinde de çalışmaya devam edecek.
Bunun için otomobildeki 10 kamera, beş radar ve 12 ultrasonik sensörden yararlanılıyor. Mercedes, Avrupa ve ABD’de sunacağı sistemi NVIDIA ile geliştiriyor. Çin’deki iş ortağı ise Momenta.
Sistemin yapabildikleri artsa da sürücünün görevi değişmiyor. MB.DRIVE ASSIST PRO’da da sürücü yolu izlemek ve gerektiğinde kontrolü devralmak zorunda. Dolayısıyla araç kavşaktan dönerken ya da trafikte ilerlerken telefonla ilgilenmek mümkün olmayacak.
Mercedes, aralık ayında Stuttgart, Münih ve Kaliforniya’daki seçilmiş müşterilere erken erişim sağlayacak. Gerekli donanımı taşıyan mevcut araçlara da yeni özellikler kablosuz güncellemeyle eklenebilecek. Ancak hangi modellerin kapsama alınacağı ve ücretler henüz açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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