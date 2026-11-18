Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Mercedes, Tesla FSD'ye rakip yeni sürüş sistemini 2027'de Almanya ve ABD'de kullanıma sunuyor. NVIDIA ile geliştirilen MB.DRIVE ASSIST PRO; kameralar ve sensörler yardımıyla şehir içinde kavşak dönüşleri yapıyor, kırmızı ışıkta durup kalkıyor ve otomatik şerit değiştiriyor. Ancak sistem aktifken de sürücünün yola odaklanması şart. Almanya'da bu yıl sonu başlayacak otoyol desteği için ise aralıkta erken erişim sağlanacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, şehir içinde de navigasyon rotasını takip edebilen sürüş destek sistemi için Almanya ve ABD takvimini açıkladı. Çin’de yeni CLA ile kullanılmaya başlanan MB.DRIVE ASSIST PRO, 2027’nin ilk yarısında bu iki pazarda da sunulacak.

Tesla’nın FSD sistemiyle benzer işlevler sunan teknoloji, sürücünün belirlediği güzergah boyunca kavşaklarda dönüş yapabilecek, trafik ışıklarında durup kalkabilecek ve gerektiğinde şerit değiştirebilecek. Navigasyon açıkken direksiyondaki bir düğmeyle devreye alınan sistem, otoyoldan çıkıldıktan sonra şehir trafiğinde de çalışmaya devam edecek.

Bunun için otomobildeki 10 kamera, beş radar ve 12 ultrasonik sensörden yararlanılıyor. Mercedes, Avrupa ve ABD’de sunacağı sistemi NVIDIA ile geliştiriyor. Çin’deki iş ortağı ise Momenta.

Sistemin yapabildikleri artsa da sürücünün görevi değişmiyor. MB.DRIVE ASSIST PRO’da da sürücü yolu izlemek ve gerektiğinde kontrolü devralmak zorunda. Dolayısıyla araç kavşaktan dönerken ya da trafikte ilerlerken telefonla ilgilenmek mümkün olmayacak.

Tam Boyutta Gör Şehir içi desteğinden önce, Almanya’daki müşterilere bu yılın sonunda otoyolda 130 km/s’ye kadar eller serbest sürüş sunulacak. Araç, uygun koşullarda öndeki yavaş aracı geçmek veya yaklaşan çıkışa hazırlanmak için şerit değişikliğini de kendisi başlatabilecek. Sürücünün her manevrayı sinyal koluyla ya da başka bir komutla onaylaması gerekmeyecek.

Mercedes, aralık ayında Stuttgart, Münih ve Kaliforniya’daki seçilmiş müşterilere erken erişim sağlayacak. Gerekli donanımı taşıyan mevcut araçlara da yeni özellikler kablosuz güncellemeyle eklenebilecek. Ancak hangi modellerin kapsama alınacağı ve ücretler henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: