Mercedes ve En Yakıt’tan şarj istasyonu ortaklığı: Yüzde 14 indirim yapılacak

40’a yakın lokasyon, 140’tan fazla soket
Projenin ilk fazında 2027 yılının sonuna kadar yaklaşık 40 şarj lokasyonunun devreye alınması planlanıyor. Bu lokasyonlarda 140’tan fazla aktif soket hizmet verecek. İstasyonlar, elektrikli araç kullanımının yoğunlaştığı büyükşehirlerin yanı sıra İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir otoyolları başta olmak üzere büyük şehirleri birbirine bağlayan ana güzergâhlarda konumlandırılacak. İlk istasyonların yıl ortası itibarıyla faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Türkiye’nin ilk lisanslı şarj operatörü olan En Yakıt, projeye tamamı en az 180 kW olmak üzere 480 kW’a kadar DC şarj cihazlarından oluşan altyapısıyla katkı sağlayacak. Kurulacak istasyonlar, Mercedes-Benz’e özel tasarıma sahip olacak. İstasyonlarda ortalama 4 ila 12 soket bulunacak ve ihtiyaçlara göre esnek kapasite sağlanacak.
Toplam dört farklı konseptte tasarlanan istasyonlardan Flagship ve Premium segmentler, Türkiye’de örneği bulunmayan yaklaşımlarla dikkat çekecek. Tüm lokasyonlarda 7/24 güvenlik kameraları ve ek güvenlik önlemleri yer alacak.
|Konsept
|Flagship
|Premium
|Advanced
|Indoor
|Lokasyon
|Şehirler arası yollar
|Şehirler arası yollar / Büyük otoparklar
|Alışveriş merkezleri / Oteller / Dinlenme tesisleri
|Alışveriş merkezleri / Oteller / Dinlenme tesisleri
|Soket sayısı
|6–12 soket
|6–12 soket
|4–12 soket
|4–12 soket
|Şarj gücü
|Soket başı 480 kW’a kadar güç çıkışı
|Soket başı 480 kW’a kadar güç çıkışı
|Cihaz başı minimum 180 kW
|Cihaz başı minimum 180 kW
|Olanaklar
|Bekleme salonu / Kanopi / Çatı / Market
|Çevre olanakları / Kanopi / Çatı
|Çevre olanakları
|Çevre olanakları