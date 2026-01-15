Mercedes ve En Yakıt’tan şarj istasyonu ortaklığı: Yüzde 14 indirim yapılacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, En Yakıt ile yaptığı işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez kendi markasını taşıyan yüksek hızlı şarj ağı kuracağını duyurdu. Sektörde Mercedes-Benz farkını yansıtmayı hedefleyen bu girişim, yalnızca şarj altyapısını genişletmekle kalmayacak aynı zamanda kullanıcı deneyimini de yeni bir seviyeye taşıyacak.

40’a yakın lokasyon, 140’tan fazla soket

Projenin ilk fazında 2027 yılının sonuna kadar yaklaşık 40 şarj lokasyonunun devreye alınması planlanıyor. Bu lokasyonlarda 140’tan fazla aktif soket hizmet verecek. İstasyonlar, elektrikli araç kullanımının yoğunlaştığı büyükşehirlerin yanı sıra İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir otoyolları başta olmak üzere büyük şehirleri birbirine bağlayan ana güzergâhlarda konumlandırılacak. İlk istasyonların yıl ortası itibarıyla faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Yeni kurulacak Mercedes-Benz markalı yüksek hızlı şarj istasyonları, tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. Ancak Mercedes-Benz elektrikli araç sahiplerine markanın 140. yılına özel olarak belirlenen tarifeler üzerinden yüzde 14 indirim uygulanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu avantajların devam etmesi ve indirim oranlarının yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Buna ek olarak yeni CLA ile tanıtılan Electric Intelligence navigasyon sistemi, sürücüleri rota üzerindeki en uygun ve kullanılabilir şarj istasyonlarına otomatik olarak yönlendirecek.

Türkiye’nin ilk lisanslı şarj operatörü olan En Yakıt, projeye tamamı en az 180 kW olmak üzere 480 kW’a kadar DC şarj cihazlarından oluşan altyapısıyla katkı sağlayacak. Kurulacak istasyonlar, Mercedes-Benz’e özel tasarıma sahip olacak. İstasyonlarda ortalama 4 ila 12 soket bulunacak ve ihtiyaçlara göre esnek kapasite sağlanacak.

Toplam dört farklı konseptte tasarlanan istasyonlardan Flagship ve Premium segmentler, Türkiye’de örneği bulunmayan yaklaşımlarla dikkat çekecek. Tüm lokasyonlarda 7/24 güvenlik kameraları ve ek güvenlik önlemleri yer alacak.

Mercedes/En Yakıt istasyon özellikleri Konsept Flagship Premium Advanced Indoor Lokasyon Şehirler arası yollar Şehirler arası yollar / Büyük otoparklar Alışveriş merkezleri / Oteller / Dinlenme tesisleri Alışveriş merkezleri / Oteller / Dinlenme tesisleri Soket sayısı 6–12 soket 6–12 soket 4–12 soket 4–12 soket Şarj gücü Soket başı 480 kW’a kadar güç çıkışı Soket başı 480 kW’a kadar güç çıkışı Cihaz başı minimum 180 kW Cihaz başı minimum 180 kW Olanaklar Bekleme salonu / Kanopi / Çatı / Market Çevre olanakları / Kanopi / Çatı Çevre olanakları Çevre olanakları

