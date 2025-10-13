Mercedes, yeni konseptiyle "ışıklı ön panjur"un dozunu artırıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes’in yeni nesil elektrikli araçlarında dikkat çeken en belirgin tasarım unsuru artık devasa, ışıklı panjur. Bu tasarım dili ilk olarak yeni GLC modelinde karşımıza çıkmıştı. Ardından, yakında tanıtılacak olan tamamen elektrikli C-Serisi'nde de bu panjuru göreceğimiz açıklandı.

Ancak Alman üretici, bununla yetinmemiş olacak ki bu kez çıtayı çok daha yükseğe, hatta devasa boyutlara taşıyor. Markanın baş tasarımcısı Gorden Wagener, Instagram’da paylaştığı bir gönderide, önde dev bir ışıklı panjura sahip yeni bir sedanın görüntüsünü paylaştı.

Görseller, güçlü S-Serisi izlenimi veriyor. İlk nesil S-Serisi modellerinde yer alan dik ve dar ızgara tasarımı, özellikle “Fintail” kod adlı W112/W113 S-Serisi ve onu takip eden W108/W109 modellerini hatırlatıyor. Zamanla S-Serisi modellerinde daha kısa ve geniş panjurlar tercih edilmişti, ancak Mercedes bu nostaljik formu modern teknolojiyle yeniden yorumluyor.

Dikkat çeken bir başka detay ise kaputun üzerindeki aydınlatılmış yıldız logosu. Mercedes modellerinin neredeyse tamamında uzun yıllar boyunca kaputun üzerinde yer alan bu klasik amblem, artık yalnızca bazı E-Serisi ve S-Serisi versiyonlarında bulunuyor.

Volkswagen destekli Gotion, katı hal batarya üretimine başladı 6 sa. önce eklendi

Wagener’in paylaştığı bu yeni tasarım, birçok kişinin aklına yeni bir E-Serisi elektrikli sedan olasılığını getirse de, Mercedes kısa süre önce markanın tamamen yeni MB.EA platformuna dayanan elektrikli S-Serisi’nin yolda olduğunu doğrulamıştı. Bu model, satış performansı düşük kalan EQS’nin yerini alacak.

Gorden Wagener yönetiminde Mercedes tasarımı daha cesur bir yöne evrildi. Dev logolar, göz alıcı ışık detayları ve ekranlarla dolu iç mekânlar artık markanın yeni imajının bir parçası. EQ serisinin düşük sürtünmeli, öne eğik tasarımları her ne kadar eleştirilmiş olsa da, marka elektrikli geleceğinde “gösterişten” vazgeçmeye niyetli görünmüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes, yeni konseptiyle "ışıklı ön panjur"un dozunu artırıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: