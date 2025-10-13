Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes, yeni konseptiyle "ışıklı ön panjur"un dozunu artırıyor

    Mercedes'in baş tasarımcısı Gorden Wagener, geleceğin S-Serisi olarak görülen yeni elektrikli sedanı devasa ışıklı panjuru ve parlayan yıldız logosuyla tanıttı.    

    Mercedes, yeni konseptiyle 'ışıklı ön panjur'un dozunu artırıyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes’in yeni nesil elektrikli araçlarında dikkat çeken en belirgin tasarım unsuru artık devasa, ışıklı panjur. Bu tasarım dili ilk olarak yeni GLC modelinde karşımıza çıkmıştı. Ardından, yakında tanıtılacak olan tamamen elektrikli C-Serisi'nde de bu panjuru göreceğimiz açıklandı.

    Ancak Alman üretici, bununla yetinmemiş olacak ki bu kez çıtayı çok daha yükseğe, hatta devasa boyutlara taşıyor. Markanın baş tasarımcısı Gorden Wagener, Instagram’da paylaştığı bir gönderide, önde dev bir ışıklı panjura sahip yeni bir sedanın görüntüsünü paylaştı.

    Görseller, güçlü S-Serisi izlenimi veriyor. İlk nesil S-Serisi modellerinde yer alan dik ve dar ızgara tasarımı, özellikle “Fintail” kod adlı W112/W113 S-Serisi ve onu takip eden W108/W109 modellerini hatırlatıyor. Zamanla S-Serisi modellerinde daha kısa ve geniş panjurlar tercih edilmişti, ancak Mercedes bu nostaljik formu modern teknolojiyle yeniden yorumluyor.

    Dikkat çeken bir başka detay ise kaputun üzerindeki aydınlatılmış yıldız logosu. Mercedes modellerinin neredeyse tamamında uzun yıllar boyunca kaputun üzerinde yer alan bu klasik amblem, artık yalnızca bazı E-Serisi ve S-Serisi versiyonlarında bulunuyor.

    Wagener’in paylaştığı bu yeni tasarım, birçok kişinin aklına yeni bir E-Serisi elektrikli sedan olasılığını getirse de, Mercedes kısa süre önce markanın tamamen yeni MB.EA platformuna dayanan elektrikli S-Serisi’nin yolda olduğunu doğrulamıştı. Bu model, satış performansı düşük kalan EQS’nin yerini alacak.

    Gorden Wagener yönetiminde Mercedes tasarımı daha cesur bir yöne evrildi. Dev logolar, göz alıcı ışık detayları ve ekranlarla dolu iç mekânlar artık markanın yeni imajının bir parçası. EQ serisinin düşük sürtünmeli, öne eğik tasarımları her ne kadar eleştirilmiş olsa da, marka elektrikli geleceğinde “gösterişten” vazgeçmeye niyetli görünmüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    stargate dizi izle türkçe dublaj yatay geçiş yapmasına engel olmadığına dair belge nereden alınır kat irtifaklı ev kiralanır mı miras kalan aracı trafikten çekme multi split klima dezavantajları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum