Merdivenleri çıkabilen robot süpürge tanıtıldı: Roborock Saros Rover ile tanışın

Robot süpürgelerde devrim
Saros Rover, birbirinden bağımsız hareket edebilen çift bacaklı bir mekanik sistem kullanıyor. Bu bacaklar sayesinde robot, gövdesini yukarı ve aşağı kaldırarak merdivenleri çıkabiliyor, zemindeki yükseklik farklarına uyum sağlıyor ve farklı kat seviyeleri arasındaki engelleri aşabiliyor. Fuarda yapılan canlı demoda Rover, beş basamaklı bir merdiveni yaklaşık 40 saniyede çıkarken her basamağı temizlemeyi başardı. Bu sırada robot, bir bacağını denge için kullanıp diğeriyle basamak üzerinde ilerledi.
Cihazın merkezinde yer alan AdaptiLift Chassis 3.0 sistemi, robotun yüksekliğini anlık olarak ayarlamasına olanak tanıyor. Bu sayede cihaz, 8,4 cm yüksekliğe kadar engelleri aşabiliyor; dik rampalar, kavisli merdivenler ve uzun tüylü halılar gibi zor yüzeylerde çalışabiliyor. Bu mekanik yapı, 3D uzamsal sensörler ve gerçek zamanlı nesne tanıma kullanan yapay zeka destekli navigasyon sistemi ile destekleniyor. Böylece robot, çarpışmalardan kaçınabiliyor ve sürekli değişen ortamlara hızla uyum sağlayabiliyor.
Saros Rover, Roborock’un daha önce tanıttığı ve robotik kol içeren Saros Z70 gibi deneysel projelerin devamı niteliğinde. Şirket, önceki konsept modellere gelen karışık geri bildirimler nedeniyle bu yeni tasarımda daha temkinli ilerliyor.
Henüz fiyat bilgisi paylaşılmasa da Saros Rover'ın, 2.599 dolardan piyasaya çıkan Z70'ten daha pahalı olması bekleniyor. Özellikle çok katlı evlerde yaşayan kullanıcılar için, yıllardır beklenen "merdiven çıkabilen robot süpürge" fikrini gerçeğe dönüştürmesi açısından Saros Rover, ev temizlik robotlarında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor