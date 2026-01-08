Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merdivenleri çıkabilen robot süpürge tanıtıldı: Roborock Saros Rover ile tanışın

    Roborock, CES 2026’da Saros Rover adını verdiği yeni konsept robot süpürgesini tanıttı. Şirket bu modeli, tekerlekli bacaklara sahip dünyanın ilk robot süpürgesi olarak tanımlıyor.

    Merdivenleri çıkabilen robot süpürge tanıtıldı: Saros Rover Tam Boyutta Gör
    Roborock, CES 2026’da Saros Rover adını verdiği yeni konsept robot süpürgesini tanıttı. Şirket bu modeli, tekerlekli bacaklara sahip dünyanın ilk robot süpürgesi olarak tanımlıyor. İki adet eklemli uzva entegre edilmiş tekerlekler sayesinde cihaz, merdivenleri tırmanabiliyor ve her basamağı ayrı ayrı temizleyebiliyor. 

    Robot süpürgelerde devrim

    Saros Rover, birbirinden bağımsız hareket edebilen çift bacaklı bir mekanik sistem kullanıyor. Bu bacaklar sayesinde robot, gövdesini yukarı ve aşağı kaldırarak merdivenleri çıkabiliyor, zemindeki yükseklik farklarına uyum sağlıyor ve farklı kat seviyeleri arasındaki engelleri aşabiliyor. Fuarda yapılan canlı demoda Rover, beş basamaklı bir merdiveni yaklaşık 40 saniyede çıkarken her basamağı temizlemeyi başardı. Bu sırada robot, bir bacağını denge için kullanıp diğeriyle basamak üzerinde ilerledi.

    Cihazın merkezinde yer alan AdaptiLift Chassis 3.0 sistemi, robotun yüksekliğini anlık olarak ayarlamasına olanak tanıyor. Bu sayede cihaz, 8,4 cm yüksekliğe kadar engelleri aşabiliyor; dik rampalar, kavisli merdivenler ve uzun tüylü halılar gibi zor yüzeylerde çalışabiliyor. Bu mekanik yapı, 3D uzamsal sensörler ve gerçek zamanlı nesne tanıma kullanan yapay zeka destekli navigasyon sistemi ile destekleniyor. Böylece robot, çarpışmalardan kaçınabiliyor ve sürekli değişen ortamlara hızla uyum sağlayabiliyor.

    Merdivenleri çıkabilen robot süpürge tanıtıldı: Saros Rover Tam Boyutta Gör
    Roborock, Saros Rover’ın halen geliştirme aşamasında olduğunu ve şu an için net bir çıkış tarihi bulunmadığını açıkladı. Şirket ayrıca, modele paspas özelliği eklenip eklenmeyeceğinin henüz kararlaştırılmadığını belirtti. Mevcut prototip yalnızca süpürme işlevine odaklanırken, ileride temizlik yeteneklerinin genişletilmesi planlanıyor.

    Saros Rover, Roborock’un daha önce tanıttığı ve robotik kol içeren Saros Z70 gibi deneysel projelerin devamı niteliğinde. Şirket, önceki konsept modellere gelen karışık geri bildirimler nedeniyle bu yeni tasarımda daha temkinli ilerliyor.

    Henüz fiyat bilgisi paylaşılmasa da Saros Rover’ın, 2.599 dolardan piyasaya çıkan Z70’ten daha pahalı olması bekleniyor. Özellikle çok katlı evlerde yaşayan kullanıcılar için, yıllardır beklenen “merdiven çıkabilen robot süpürge” fikrini gerçeğe dönüştürmesi açısından Saros Rover, ev temizlik robotlarında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia stonic en dolu paketi hangisi 175 e 70 13 hava basıncı silecek ses yapıyor arka koltukta emniyet kemeri olmayan araçlar enjektör işemesi belirtileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum