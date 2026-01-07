Merdivenleri çıkabilen robot süpürge tanıtıldı: Roborock Soros Rover ile tanışın

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Roborock, CES 2026’da Saros Rover adını verdiği yeni konsept robot süpürgesini tanıttı. Şirket bu modeli, tekerlekli bacaklara sahip dünyanın ilk robot süpürgesi olarak tanımlıyor. İki adet eklemli uzva entegre edilmiş tekerlekler sayesinde cihaz, merdivenleri tırmanabiliyor ve her basamağı ayrı ayrı temizleyebiliyor.

Robot süpürgelerde devrim

Saros Rover, birbirinden bağımsız hareket edebilen çift bacaklı bir mekanik sistem kullanıyor. Bu bacaklar sayesinde robot, gövdesini yukarı ve aşağı kaldırarak merdivenleri çıkabiliyor, zemindeki yükseklik farklarına uyum sağlıyor ve farklı kat seviyeleri arasındaki engelleri aşabiliyor. Fuarda yapılan canlı demoda Rover, beş basamaklı bir merdiveni yaklaşık 40 saniyede çıkarken her basamağı temizlemeyi başardı. Bu sırada robot, bir bacağını denge için kullanıp diğeriyle basamak üzerinde ilerledi.

Cihazın merkezinde yer alan AdaptiLift Chassis 3.0 sistemi, robotun yüksekliğini anlık olarak ayarlamasına olanak tanıyor. Bu sayede cihaz, 8,4 cm yüksekliğe kadar engelleri aşabiliyor; dik rampalar, kavisli merdivenler ve uzun tüylü halılar gibi zor yüzeylerde çalışabiliyor. Bu mekanik yapı, 3D uzamsal sensörler ve gerçek zamanlı nesne tanıma kullanan yapay zeka destekli navigasyon sistemi ile destekleniyor. Böylece robot, çarpışmalardan kaçınabiliyor ve sürekli değişen ortamlara hızla uyum sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Roborock, Saros Rover’ın halen geliştirme aşamasında olduğunu ve şu an için net bir çıkış tarihi bulunmadığını açıkladı. Şirket ayrıca, modele paspas özelliği eklenip eklenmeyeceğinin henüz kararlaştırılmadığını belirtti. Mevcut prototip yalnızca süpürme işlevine odaklanırken, ileride temizlik yeteneklerinin genişletilmesi planlanıyor.

Robot süpürge üreticisi Dreame'den süper otomobil geldi 1 gün önce eklendi

Saros Rover, Roborock’un daha önce tanıttığı ve robotik kol içeren Saros Z70 gibi deneysel projelerin devamı niteliğinde. Şirket, önceki konsept modellere gelen karışık geri bildirimler nedeniyle bu yeni tasarımda daha temkinli ilerliyor.

Henüz fiyat bilgisi paylaşılmasa da Saros Rover’ın, 2.599 dolardan piyasaya çıkan Z70’ten daha pahalı olması bekleniyor. Özellikle çok katlı evlerde yaşayan kullanıcılar için, yıllardır beklenen “merdiven çıkabilen robot süpürge” fikrini gerçeğe dönüştürmesi açısından Saros Rover, ev temizlik robotlarında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: