Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izninin iptalini kaldırdı

Tam Boyutta Gör Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında daha önce alınan "faaliyet izninin iptali" kararını kaldırdı. Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile kamuoyuna duyuruldu. Tebliğde, Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulmasına yönelik kararı gerekçe gösterildi.

Faaliyet izninin iptali kaldırıldı

Kaçıranlar için Papara, yaz aylarında yürütülen yasa dışı bahis ve kara para soruşturmaları kapsamında kayyum atanmasıyla gündeme gelmişti. Sürecin devamında Merkez Bankası, 30 Ekim 2025 tarihli Banka Meclisi kararıyla şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etmişti. Mahkeme sürecine işaret eden yeni tebliğ ile birlikte bu karar geri alındı.

TCMB, 31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan iptal kararının artık geçerli olmadığını açıkladı. Böylece Papara'nın elektronik para kuruluşu statüsüne ilişkin en kritik düzenleyici adım da geri çekilmiş oldu. Papara'dan yapılan son açıklama ise şu şekilde:

Bilindiği üzere, Papara’nın faaliyet izninin iptaline karşı Ankara 25. İdare Mahkemesinde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla Şirket lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Karar sonrası Papara, tüm faaliyetlerini kademeli olarak yeniden devreye almaya başlayarak hizmet vermeye devam etmiştir. Bu kez, TCMB’nin 20.01.2026 tarihli kararıyla, Papara’nın faaliyet izninin iptaline ilişkin daha önce alınmış olan karar kaldırılmış; bu karar 21.01.2026 tarihli ve 33144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Hizmete açılacak servislerle ilgili gelişmeler şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir. Saygılarımızla, Papara

