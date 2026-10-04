Messi animasyonu Disney+ platformuna geliyor

Messi and The Giants geliyor
Messi and The Giants adını alan animasyon yapımının yapımcısı bizzat Lionel Messi. 12 yaşındaki Leo’nun alternatif bir dünyada hapsolmasını anlatan animasyonda minik Leo düşmanlarını futboldaki efsane hareketleriyle alt etmeye çalışıyor.
Kendi yetenekleri dışında takım oyunun da önemli olacağı animasyonun Vamos Vamos Vamos adındaki soundtrack parçası Luck Ra tarafından bestelendi. Dizide Leo’yu ise Milo Burgess-Webb seslendiriyor. Messi and The Giants animasyon dizisi 2027 yazında erişime açılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: