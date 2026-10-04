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    Messi animasyonu Disney+ platformuna geliyor

    Lionel Messi’nin çocuk haliyle paralel evrende düşmanlara karşı mücadelesini anlatan Messi and The Giants animasyon yapımı Disney+ platformunda yayınlanacak.    

    Messi and The Giants Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Örümcek Adam: Yepyeni bir Gün filminin tanıtım fragmanında sürpriz yapan Messi’nin neden videoda yer aldığı ortaya çıktı. Futbol efsanesinin çocukluğu animasyon tarzında Disney+ platformunda yayınlanacak.

    Messi and The Giants geliyor

    Messi and The Giants adını alan animasyon yapımının yapımcısı bizzat Lionel Messi. 12 yaşındaki Leo’nun alternatif bir dünyada hapsolmasını anlatan animasyonda minik Leo düşmanlarını futboldaki efsane hareketleriyle alt etmeye çalışıyor.

    Kendi yetenekleri dışında takım oyunun da önemli olacağı animasyonun Vamos Vamos Vamos adındaki soundtrack parçası Luck Ra tarafından bestelendi. Dizide Leo’yu ise Milo Burgess-Webb seslendiriyor. Messi and The Giants animasyon dizisi 2027 yazında erişime açılacak.

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