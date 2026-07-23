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    Messi’den yapay zeka girişimi World Labs'e yatırım hamlesi

    Lionel Messi'nin yatırım şirketi Play Time, yapay zekanın "vaftiz annesi" olarak anılan Fei-Fei Li'nin şirketi World Labs'e yatırım yaptı. Messi’nin farklı AI yatırımlarının olduğu ortaya çıktı.

    Messi’den yapay zeka girişimi World Labs'e yatırım hamlesi Tam Boyutta Gör

    2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'ya mağlup olan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin Silikon Vadisi'nde kurduğu yatırım şirketi aracılığıyla yapay zeka girişimlerine önemli yatırımlar yaptığı ortaya çıktı. Bu yatırımlar arasında "yapay zekanın vaftiz annesi" olarak anılan Fei-Fei Li'nin kurduğu World Labs da yer alıyor.

    Messi’nin yatırımları 2022’de başladı

    Messi'nin yatırım platformu Play Time'ın ayrıca robotik şirketi FieldAI, yapay zeka veri platformu SuperAnnotate, fiziksel dünya modelleri geliştiren Perceptron, çok modlu üretken yapay zeka şirketi Fish Audio ve 3D içerik geliştirme platformu Intangible’a da yatırımı bulunuyor.

    Öte yandan Messi'nin teknoloji yatırımları 2022 yılında, Katar Dünya Kupası öncesinde başladı. Arjantinli yıldız, çevrim içi video platformu Viki'nin kurucusu Razmig Hovaghimian ile birlikte ABD'nin San Francisco kentinde Play Time Sports-Tech HoldCo adlı girişim sermayesi şirketini kurdu.

    "Spor ile teknolojinin kesişim noktası" sloganını benimseyen şirket, yaklaşık 200 milyon dolarlık ilk fon büyüklüğüyle spor, medya ve teknoloji alanlarının kesişimindeki girişimlere yatırım yapmayı hedefledi.

    Play Time bugüne kadar 10'dan fazla yatırım gerçekleştirdi. İlk dönemde futbol oyun platformu Matchday ve futbol koleksiyon platformu AC Momento gibi spor odaklı girişimlere yatırım yapan şirket, son iki yılda stratejisini belirgin şekilde değiştirerek yapay zeka projelerine ağırlık vermeye başladı.

    World Labs öne çıkıyor

    Messi’den yapay zeka girişimi World Labs'e yatırım hamlesi Tam Boyutta Gör
    Messi'nin yatırım yaptığı şirketlerden biri olan World Labs, Stanford Üniversitesi profesörü ve yapay zeka araştırmacısı Fei-Fei Li tarafından Nisan 2024'te kuruldu. Şirket, "uzamsal zeka” teknolojileri geliştirerek yapay zekanın üç boyutlu fiziksel dünyayı anlamasını, üretmesini ve onunla etkileşime girmesini amaçlıyor.

    Günümüzde yaygın olarak kullanılan büyük dil modellerinden farklı bir yaklaşım benimseyen World Labs, metin ve iki boyutlu görsellerle sınırlı kalmayan yeni nesil yapay zeka modelleri geliştiriyor. Bu modellerin robotların çevreyle etkileşimi, otonom sürüş sistemleri, üç boyutlu içerik üretimi ve gerçek dünya simülasyonları gibi alanlarda kullanılabilecek temel teknolojilerden biri olması hedefleniyor. Şirketin değeri son yatırım turlarıyla birlikte 5 milyar dolara yükselmiş durumda.

    Bu kapsamda World Labs kısa bir süre önce de simülasyon teknolojileri geliştiren SceniX şirketini satın aldığını duyurdu. SceniX, insansı robot üretmek yerine robotların sanal ortamlarda eğitilmesini, test edilmesini ve doğrulanmasını sağlayan simülasyon yazılımları geliştiriyor.

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