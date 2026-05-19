    Meta, 7 bin çalışanını yeni AI birimlerine kaydırıyor

    Meta, yapay zeka stratejisini büyütmek için şirket içinde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirketin 7 bin çalışanını yeni yapay zeka ekiplerine kaydıracağı açıklandı.

    Meta, yapay zeka yatırımlarını hızlandırırken şirket içindeki organizasyon yapısını da köklü biçimde değiştiriyor. Şirketin bu hafta yaklaşık 8 bin çalışanı işten çıkarmaya hazırlandığı belirtilirken aynı zamanda binlerce personelin de yapay zeka odaklı yeni görevlere aktarılacağı ortaya çıktı.

    Meta’da AI çağı

    Aktarılanlara göre Meta İnsan Kaynakları Başkanı Janelle Gale, çalışanlara gönderdiği şirket içi bilgilendirme notunda yaklaşık 7 bin kişinin yapay zeka araçları ve uygulamaları geliştirmeye odaklanan dört yeni organizasyona geçirileceğini duyurdu. Gale’in mesajında yapılan yeniden yapılanmanın şirketi daha verimli hale getireceği ve çalışanlar için iş süreçlerini daha tatmin edici kılacağı ifade edildi.

    Meta’nın oluşturduğu yeni ekiplerin “AI tabanlı tasarım yapıları” olarak tanımlanan bir organizasyon modeliyle çalışacağı belirtiliyor. Buna göre ekiplerde yönetim katmanlarının azaltılması ve çalışan başına düşen yönetici sayısının düşürülmesi hedefleniyor. Şirketin bu yapıyla daha hızlı karar alabilen ve yapay zeka geliştirme süreçlerine daha odaklı ekipler oluşturmayı planladığı değerlendiriliyor.

    8 bin kişilik işten çıkarma süreci başlıyor

    Çalışanlardan 20 Mayıs Çarşamba günü evden çalışmaları istendiği ve aynı gün yeni görevleriyle ilgili e-posta alacakları belirtildi. Bazı çalışanların ise şimdiden yeni ekiplerde görevlendirildiği ifade ediliyor. Aynı gün içinde işten çıkarılacak personele de resmi bildirimlerin yapılacağı bildirildi.

    Meta, Nisan ayının sonlarında yaptığı açıklamada 8 bin pozisyonun kaldırılacağını ve ayrıca açık durumdaki 6 bin işe alım pozisyonunun da kapatılacağını çalışanlarına duyurmuştu. Şirket yönetimi bu kararı operasyonel verimliliği artırma hedefiyle ilişkilendirirken tasarruf edilen kaynakların büyük ölçüde yapay zeka yatırımlarına aktarılacağı belirtiliyor.

    Meta, metaverse stratejisinin beklenen etkiyi almayınca tüm odağını yapay zeka yatırımlarını çevirdi. Şirketin sadece bu yıl toplam 115 milyar ila 135 milyar dolar arasında harcama yapması bekleniyor. Bunun büyük kısmının veri merkezleri, yapay zeka modelleri ve araştırmalarına gideceği söyleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 4 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 4 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

