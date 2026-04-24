Meta, 8 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Açık pozisyonlar da iptal edilecek
Meta’nın bu adımı, son dönemde hız kazanan yapay zeka yatırımlarının doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Şirket, hem üst düzey yetenekleri bünyesine katmak hem de veri merkezi altyapısını büyütmek için milyarlarca dolarlık harcamalar yapıyor. Açıklanan projeksiyonlara göre Meta, 2026 yılı için 115 milyar ile 135 milyar dolar arasında sermaye harcaması planlıyor. Bu rakam, 2025’teki 72,22 milyar dolarlık harcamaya kıyasla ciddi bir artışa işaret ediyor.
İşten çıkarmalar yalnızca mevcut çalışanlarla sınırlı kalmayacak. Meta ayrıca yaklaşık 6 bin açık pozisyonu da kapatma kararı aldı.
Gale, çalışanlara gönderdiği notta, alınan kararın şirketin daha verimli çalışmasını sağlamak ve devam eden yatırımları dengelemek amacıyla alındığını ifade etti.
İşten çıkarmalardan etkilenecek çalışanların 20 Mayıs tarihinde bilgilendirileceği açıklandı. Ancak bu tarihe kadar sürecek belirsizlik, şirket içinde tedirginlik yaratmış durumda. Öte yandan Reuters'ın daha önce yayımladığı haberler, bu işten çıkarmaların tek seferlik olmayabileceğine işaret ediyor. Ajansa göre Meta, 2026'nın ikinci yarısında yeni işten çıkarma dalgalarını da gündemine alabilir.