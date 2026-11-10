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    Meta, yapay zeka ajanları için en ucuz modelini tanıttı: Muse Ember

    Meta, AI ajanlarının tekrarlayan görevleri için geliştirdiği Muse Ember modelini duyurdu. Model, düşük maliyeti ve bazı testlerde rakiplerini geride bırakan performansıyla öne çıkıyor.

    Meta, AI ajanları için en ucuz modelini tanıttı: Muse Ember Tam Boyutta Gör

    Meta, yapay zeka ajanlarının tekrarlayan görevlerini düşük maliyetle gerçekleştirmek üzere tasarladığı yeni modeli Muse Ember'ı duyurdu. Milyon giriş token'ı başına 0,10 dolar fiyatla sunulan model, düşük maliyetine rağmen bazı testlerde OpenAI ve Anthropic'in küçük modellerini geride bırakıyor.

    Tekrarlayan görevler için geliştirildi

    Meta Superintelligence Labs tarafından geliştirilen Muse Ember, şirketin bugüne kadarki en küçük ve maliyet açısından en verimli yapay zeka modeli olarak konumlandırılıyor. Model, en karmaşık problemleri çözmekten ziyade yapay zeka ajanlarının gün boyunca tekrar tekrar gerçekleştirdiği işlemlere odaklanıyor.

    Araç çağırma, küçük kodlama görevleri, istekleri doğru modellere yönlendirme, veri çıkarma ve uzun belgeleri analiz etme gibi işlemler Muse Ember'ın temel kullanım alanlarını oluşturuyor. Meta, modelin özellikle yüksek işlem hacmine sahip işlerde düşük maliyetle çalışmasını hedefliyor.

    Meta, AI ajanları için en ucuz modelini tanıttı: Muse Ember Tam Boyutta Gör

    Muse Ember'ın fiyatı milyon giriş token'ı başına 0,10 dolar, milyon çıkış token'ı başına ise 0,50 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatlar oldukça rekabetçi.

    Meta'nın paylaştığı Artificial Analysis karşılaştırmasına göre Muse Ember, benzer performansa ulaşmak için Anthropic'in Claude Haiku 5.5 modelinden yaklaşık üç kat daha düşük maliyet gerektiriyor. OpenAI'ın GPT-6 Luna modeli de karşılaştırmada farklı ayarlarda Muse Ember'ın gerisinde kalıyor. Model, açık kaynaklı DeepSeek V4.1 Flash ve GLM 5.3 Flash gibi alternatiflerle de maliyet açısından rekabet edebiliyor.

    Bir milyon token bağlam penceresi ve çok modlu destek

    Muse Ember metin, görüntü, ses ve video girdilerini işleyebiliyor. Böylece ekran görüntülerini, grafikleri ve taranmış belgeleri analiz edebiliyor; sesli notları, toplantı kayıtlarını ve videoları da ayrı bir modele ihtiyaç duymadan değerlendirebiliyor.

    Meta, AI ajanları için en ucuz modelini tanıttı: Muse Ember Tam Boyutta Gör

    Modelin dikkat çeken bir diğer özelliği ise 1 milyon token'lık bağlam penceresi. Bu kapasite sayesinde uzun belgelerin yanı sıra büyük kod projeleri veya çok sayıda dosya tek seferde modele aktarılabiliyor.

    Meta, Muse Ember'ı tek başına çalışan bir modelden ziyade daha güçlü modellerle birlikte kullanılacak bir bileşen olarak konumlandırıyor. Örneğin bir müşteri hizmetleri ajanında daha büyük bir model, belirli bir sorunun nasıl ele alınacağına ilişkin kuralları oluşturabiliyor. Ardından Muse Ember, bu kuralları binlerce farklı müşteri talebine uygulayabiliyor. Bu mimari, her işlem için daha pahalı ve büyük bir model kullanma ihtiyacını azaltarak yapay zeka ajanlarının işletme maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

    Muse ailesindeki dördüncü model

    Meta, AI ajanları için en ucuz modelini tanıttı: Muse Ember Tam Boyutta Gör

    Muse Ember, Meta'nın Muse markası altında yayımladığı dördüncü model oldu. Şirket daha önce nisan ayında orta ölçekli Muse Spark'ı, ağustos ayında Spark'ın açık kaynaklı sürümü Glimmer'ı ve ekim ayında amiral gemisi modeli Muse Wonder'ı tanıtmıştı. Meta'nın tüketici odaklı yapay zeka ürünü Muse Agent ise eylül ayında kullanıma sunulmuştu. Şirket, bu platforma kısa süre önce Spaces ve görüntülü sohbet gibi yeni özellikler de ekledi.

    Muse Ember bugün itibarıyla Meta Model API, Muse Code, Google Cloud ve Oracle Cloud üzerinden kullanılabiliyor.

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