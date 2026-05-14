Meta AI için “tamamen gizli” şifreli sohbet dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zeka platformu için geliştirdiği yeni “Incognito Chat” özelliğini duyurdu. Zuckerberg’e göre sistem, kullanıcı konuşmalarının sunucularda kayıt altına alınmadığı ilk büyük ölçekli yapay zeka ürünü olma özelliğini taşıyor.

Yeni altyapı sayesinde Meta AI ile yapılan sohbetler oturum sona erdiğinde tamamen silinecek ve kullanıcı geçmişinde tutulmayacak. Meta’nın açıklamasına göre Incognito Chat, geçici sohbete ek olarak aynı zamanda uçtan uca şifreleme (end-to-end encryption) desteği de sunuyor. Şirket, bu özelliğin rakip platformlardaki benzer “gizli sohbet” modlarından ayrıldığını vurguluyor. Meta, kısa süre önce Instagram’da uçtan uca şifrelemeyi kaldırmıştı.

“Konuşmaları biz bile göremiyoruz”

Tam Boyutta Gör Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada diğer yapay zeka platformlarının geçici sohbet seçenekleri sunsa da bu sistemlerde kullanıcı mesajlarının ve yanıtların şirketler tarafından görülebildiğini söyledi. Meta’nın yeni çözümünde ise durumun farklı olduğu ifade edildi.

Zuckerberg’e göre Incognito Chat ile yapılan görüşmeler Meta dahil hiçbir taraf tarafından okunamayacak. Meta’nın verdiği bilgilere göre sohbetler kullanıcı oturumu sona erdiğinde kaydedilmiyor, sunucularda tutulmuyor ve sohbet geçmişine eklenmiyor. Sistem çalışma mantığı açısından tarayıcılardaki gizli sekme modlarına benzetiliyor ancak Meta, eklenen şifreleme katmanının temel fark olduğunu belirtiyor.

Öte yandan Google’ın Gemini üzerindeki geçici sohbet verilerini 72 saate kadar sakladığını belirtiyor. OpenAI tarafında ChatGPT’nin geçici sohbet kayıtları 30 güne kadar tutulabiliyor. Anthropic’in Claude platformunda ise gizli sohbetlerin minimum 30 gün boyunca saklandığı ifade ediliyor.

WhatsApp altyapısı kullanılacak

Meta, Incognito Chat sisteminin temelinde geçen yıl WhatsApp için geliştirilen Private Processing teknolojisinin bulunduğunu açıkladı. Bu altyapı, verilerin güvenli biçimde işlenmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştı.

Yeni özellik önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıma sunulacak. İlk etapta hem WhatsApp içerisinde hem de bağımsız Meta AI uygulamasında erişilebilir olacak. Şirket henüz küresel dağıtım takvimi veya hangi bölgelerde önce aktif hale geleceği konusunda detay paylaşmadı.

